За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали
За добу 24 липня в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19 медпрацівників - 2).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 422 особи;
летальних випадків – 12;
одужало – 159 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 26 197 осіб,
методом ІФА – 2 823 осіб,
експрес-тестами – 10 386 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 248 450 осіб;
одужало – 2 184 195 осіб;
летальних випадків – 52 847;
проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
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Погана тенденція.
До 10.07 було навпаки - кількість тих, хто видужав, була на 20-30% більше, ніж нових випадків.
Цікаво було б подивитись на кількість нових випадків заражень серед вакцинованих