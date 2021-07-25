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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали

За добу 24 липня в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19 медпрацівників - 2).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 госпіталізовано – 422 особи;

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 летальних випадків – 12;

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 одужало – 159 осіб;

За добу протестовано:

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 методом ПЛР – 26 197 осіб,

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 методом ІФА – 2 823 осіб,

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 експрес-тестами – 10 386 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 захворіло – 2 248 450 осіб;

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 одужало – 2 184 195 осіб;

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 847;

За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

Також читайте: Понад 3 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. За вчора щеплено рекордну кількість людей - 152 675, - МОЗ

карантин (18172) МОЗ (5402) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Все одно, кількість нових випадків на 70% більше, ніж тих, хто вилікувався.
Погана тенденція.
До 10.07 було навпаки - кількість тих, хто видужав, була на 20-30% більше, ніж нових випадків.
Цікаво було б подивитись на кількість нових випадків заражень серед вакцинованих
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25.07.2021 08:56 Відповісти
Искусственное нагнетание истерии.
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25.07.2021 10:27 Відповісти
А вот мне интересно пишут про Европу, а шо там в Эмиратах, Азии (кроме рашки)? В Африке по идее все негры уже давно должны вымереть как вид
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25.07.2021 20:34 Відповісти
 
 