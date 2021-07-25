За добу від COVID-19 в Україні померли 12 осіб, зафіксовано 286 нових випадків зараження, 159 осіб одужали

За добу 24 липня в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 19 медпрацівників - 2).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 422 особи;

летальних випадків – 12;

одужало – 159 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26 197 осіб,

методом ІФА – 2 823 осіб,

експрес-тестами – 10 386 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 450 осіб;

одужало – 2 184 195 осіб;

летальних випадків – 52 847;

проведено ПЛР-тестувань – 11 271 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

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