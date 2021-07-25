США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту

США повернуть Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині похоронні сувої і рукописи, викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

"Країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів, датованих від середини 19 століття до часів Другої світової війни. Вони були конфісковані у єврейських громад і зникли під час Голокосту. Артефакти були знайдені через бруклінський аукціонний будинок, який виставив їх на продаж", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, яка належить нащадкам сімей, які жили в єврейських громадах до Голокосту.

Спочатку артефакти мали намір виставити на торги в Нью-Йорку, але вони були конфісковані.

Аукціонний будинок Kestenbaum & Company після консультацій зі Світовою єврейською організацією реституції зняв артефакти з аукціону.

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