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США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту

США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту

США повернуть Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині похоронні сувої і рукописи, викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

"Країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів, датованих від середини 19 століття до часів Другої світової війни. Вони були конфісковані у єврейських громад і зникли під час Голокосту. Артефакти були знайдені через бруклінський аукціонний будинок, який виставив їх на продаж", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, яка належить нащадкам сімей, які жили в єврейських громадах до Голокосту.

Спочатку артефакти мали намір виставити на торги в Нью-Йорку, але вони були конфісковані.

Аукціонний будинок Kestenbaum & Company після консультацій зі Світовою єврейською організацією реституції зняв артефакти з аукціону.

Також дивіться: Фільм Лозниці про Бабин Яр покажуть на фестивалі в Каннах. ВIДЕО

США (23483) Голокост (141)


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Топ коментарі
+21
Лучше бы забрали наши еврейские артефакты с Банковой.
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25.07.2021 08:57 Відповісти
+13
Так ви ж завтра наобираєте нових.
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25.07.2021 09:03 Відповісти
+8
Найбільше наших артефактів лежить в музеях раіськи.
І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
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25.07.2021 08:55 Відповісти
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Найбільше наших артефактів лежить в музеях раіськи.
І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
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25.07.2021 08:55 Відповісти
Такие тупые, как ты не способны строить свое государство и не достойны его иметь.
Раб не может быть душой свободен.
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25.07.2021 08:58 Відповісти
Дебил.
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25.07.2021 08:59 Відповісти
А я нет.
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25.07.2021 09:17 Відповісти
Что,прошёл медосмотр?
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25.07.2021 09:21 Відповісти
Хто тобі сказав ?
Назвався обдристом не від хорошого життя...
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25.07.2021 09:22 Відповісти
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 832
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25.07.2021 09:55 Відповісти
Чекаєм на черги Оберстів в музеях, подивитись на єврейські свитки.
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25.07.2021 11:06 Відповісти
Йому має бути особливо приємно...як Оберсту )
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25.07.2021 11:11 Відповісти
Оберст це вермахт, хлопчик фанат Гітлера, нічого дивного, вся кацапня така.
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25.07.2021 11:17 Відповісти
Ты всю свою никчемную жызнь строил свое совковое государство. и где оно?
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25.07.2021 10:42 Відповісти
Вы считаете что в этих еврейских артефактах спасение страны или какое-то освобождение от рабства души? Ну тогда про тупость вы промазали, присмотритесь к себе с этим понятием.
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25.07.2021 11:46 Відповісти
взагалі то будь-який історичний документ має свою цінність. Якщо не сфальсифікований. І не захований від загального доступу. Я так думаю, що загального доступу до них не буде.
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25.07.2021 15:47 Відповісти
Любая ваша ценность показывает свою настоящую цену в тот момент когда у вас стоит вопрос жизни и смерти. Что именно сейчас и актуально для страны и что подсказывает что эти артефакты в данной ситуации имеют 0 цену.
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25.07.2021 17:03 Відповісти
Дык, если холокост таки был, то кому возвращать?
Парадокс, однако.
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25.07.2021 08:56 Відповісти
преемникам эстафеты
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25.07.2021 09:16 Відповісти
Лучше бы забрали наши еврейские артефакты с Банковой.
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25.07.2021 08:57 Відповісти
Так ви ж завтра наобираєте нових.
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25.07.2021 09:03 Відповісти
а ви самі не наобираєте?
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25.07.2021 09:18 Відповісти
елементарно
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25.07.2021 15:48 Відповісти
Угомонити його можемо тільки ми.
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25.07.2021 09:05 Відповісти
До речі, "зебеня" це концептуально. Я запропонував би взяти Ще і Бабломойського і хірургічно зшити їх писюнами - з@лупою до з@лупи. Можна при цьому зробити так, аби сечовивідні отвори були спрямовані трохи вгору. Таким чином вийде так, що обидва судили будуть знаходитись у дуже близькій позиції, мармиза до мармизи. А потім вище поясу вдягнути обох у смокінги з краватками - але нижче поясу обоє мають бути голісінькі. І в такому принизливому вигляді висадити їх біля кацапського кордону, і нехай пішки втікають за поребрик. Уявіть, один йде вперед, другий рачкує... Або кружлятимуть якось (можна увімкнути вальс Штрауса, і най танцюють на Ростов до любителя штраусів). А як писюганити будуть, обдудонюючи одне одного, то окрема комедія...
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25.07.2021 09:23 Відповісти
*Зе і Бабломойського
*обидва мудили

(довбана ґавтокорекція на смартфоні)
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25.07.2021 09:26 Відповісти
Мсье знает толк в извращениях.
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25.07.2021 10:06 Відповісти
Я давно йому таке визначення дав. Але він ніразу не соромиться
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25.07.2021 15:50 Відповісти
Ну вы садюга. Зачем так издеваться? Их просто надо умертвить.
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25.07.2021 11:10 Відповісти
Але якщо є час і натхнення... )))
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25.07.2021 11:15 Відповісти
Цікаве кіно (студії кварталу - на олівець!). І щоб вальсування було енергійнішим, а "система двох тіл" була динамічнішою, я на застосував би ********.
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25.07.2021 11:36 Відповісти
Был лет двадцать назад скандал когда один швейцарский банк уничтожил все документы своих клиентов евреев времен войны.Молодой охранник украл одну папку и отнес в американское посольство и попросил их гражданство.Так что сколько добра в банковских ячейках перетекло в руки швейцарских гномов знает только сам бог.
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25.07.2021 09:00 Відповісти
вот так и создаются легенды
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25.07.2021 09:24 Відповісти
...на которых майнится "добро", которое прячется в банковских ячейках
и т. д.
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25.07.2021 09:27 Відповісти
Деньги кпсс тоже легенда. Сколько мудаков теперь поднялось.
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25.07.2021 10:08 Відповісти
Классика лапши для пипла: золото кпсс, клад гетмана Полуботка, золотой унитаз янека.
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25.07.2021 12:47 Відповісти
на холокостах мудаков поднялось ничуть не меньше
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25.07.2021 13:03 Відповісти
Може, треба натякнути Штатам, що годилося б повернути і українські "артефакти", що якимось чином потрапили до їхніх музеїв?
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25.07.2021 09:26 Відповісти
Попродавали і знов продадуть славних прадідів великих правнуки погані.
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25.07.2021 09:30 Відповісти
Повернуть скрижалі, шолі?
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25.07.2021 09:28 Відповісти
в качестве компенсации за Северный поток-2
США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста
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25.07.2021 09:30 Відповісти
В місті Стрий Львівської обл. є будівля синагоги. От до неї руки у української єврейської громади не доходять бо треба бабло заробляти. А синагога це тільки голі стіни. В середені берези ростуть. Бо усі євреї в Україні кинулися в РПЦ
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25.07.2021 09:31 Відповісти
А місцева влада навіть і не намагається щось зробити. І не по причині відсутності коштів та ббажання. Бо тільки но вона візьметься за реставрацію будівлі єврейська громада України заверещить на весь світ що їх тут утискають. А самі відновлювати свій храм не бажають
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25.07.2021 09:35 Відповісти
До речі про Львів.
У довоєнні часи українців там проживало до 15 %. Потім стало ще менше, бо повтікали в Європу. В місто завезли євреїв з окупованої Польщі. От і питання. Хто там різанину вчинив.
Євреї проти євреїв. А звинуватили українців.
Окрім того, ходили чутки, що євреї випікали кроваву мацу. Для цього клали дитину, звісно українського походження, в бочку із гвіздками всередині, катали її, так добуваючи кров.
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25.07.2021 09:39 Відповісти
О, шо зараз почнеться... Зацькують, заплюють, проклянуть Бо всі ж такі прогресивні і толерантні шо аж нудить. Ну а всі інші, щвісно, печерні атнисеміти. А як же ж інакше?
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25.07.2021 10:16 Відповісти
Дещо про https://zbruc.eu/node/84802 львівські погроми.
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25.07.2021 10:34 Відповісти
не треба таких чуток. нема доказів - не пишіть такого. Бо даєте привід верещати на весь світ про український антисемітизм.
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25.07.2021 15:53 Відповісти
Моя бабуся так розповідала.
А в мене немає причин їй не вірити.
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25.07.2021 19:31 Відповісти
Опустилась до уровня скабеевой? Или таки не поднималась выше ? Та дура тоже рассказывала про распятых мальчиков в бочке с гвоздями.
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25.07.2021 19:27 Відповісти
А в селе Бринивка под Бершадью стоит огромная синагога и на ней написано "Музей истории села", и примерно в 500м построен новый православный храм неизвестного патриархата...
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25.07.2021 09:40 Відповісти
Більшість євреїв давно виїхала з України
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25.07.2021 11:32 Відповісти
А теперь когда евре вернут драгоценности украинцам украденные в продразверстку, а так же те которые злоупотребляя служебным положением обменяли на хлеб в 33 году
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25.07.2021 09:31 Відповісти
Хотя слово украденные неуместно...незаконно изьятые в результате террора
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25.07.2021 09:45 Відповісти
РАБссия в ответочку вернет Мощи князя Ярослава Мудрого украденные из Лавры в 1966 году,а еще Крысы Мавзолейные вернут все украденное начиная со своей сраной Мировой революции 26 октября 1917 года....Ждите карман шире...
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25.07.2021 10:01 Відповісти
для чого вічний шум навколо евреів це вже набридло вони що надлюди чи інші народи не живуть на планеті земля
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25.07.2021 10:01 Відповісти
-Мадам Трахтенберг, скажите, почем стоят уроки скрипки вашей дочери? Наверное, дорого?
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25.07.2021 10:11 Відповісти
Ага, щас ... Іноді читайте https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc укази президента.
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25.07.2021 10:38 Відповісти
От этой трогательной заботы о пейсатых реально тошнит.
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25.07.2021 10:17 Відповісти
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 8110 письмо Януковича Путлеру от 1 марта 2014 года,Типа Вова введи ,...которое в СовБезе ООН зачитал дохляк Витай Чуркин...,после это письмеца из Донбасса увозили всякое барахло на милльярды долларов,тягачи машины и грузовики катили на Ростов Вереницами под охраной спецназа РАБссии..
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25.07.2021 10:17 Відповісти
Стыдно спросить, вы на каком языке доносите иеформацию? У Пети знают что вы .....
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25.07.2021 10:33 Відповісти
На Донбассе оказалось столько бандеровцев и правосеков,что РАБссиянская армия которой там никогда не было и нет,не могли воровать у донбасят...мышиодиннарот.... Крысы позорные...
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25.07.2021 10:25 Відповісти
Еврейские артефакты надо направить прямиком в Израиль.
И уманского цадика туда же.
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25.07.2021 10:30 Відповісти
Продать Цадика Израилю
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25.07.2021 11:13 Відповісти
подарувати. але нічого не вийде: там гроба як такого немає, лежить лиш могильний камінь (загалом це - не перешкода). але тоді порушиться заповіт цадика.
А це вже загрожує створенню додаткової неприязні до українського суспільства. Я думаю, що регулювати потік неприємних туристів слід виключно економічними методами (кинув десь смітт чи харконув - штрафик як за порушення пдр). А приємним - велкам.
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25.07.2021 15:59 Відповісти
Более подробно о воровстве РАБссиянцев Путлера на донбассе много чего рассказали Денис Казанский,Сергей Гармаш,Станислав Асеев и другие донецкие журналисты удравшие из донецкого ГУЛАГа Путлера в Киев...
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25.07.2021 10:30 Відповісти
США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту - Цензор.НЕТ 205
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25.07.2021 10:49 Відповісти
ОФИГЕТЬ
Политолог Михаил Басараб - о частном пророссийском проекте мемориала "Бабий яр"

Удивительно, но вот прямо сейчас ХУтин через своих олигархов спокойно продолжает возводить мемориал в Бабьем Яру. Этому проекту способствует Киевская городская власть и Офис Президента.
Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая отстаивает украинский государственный проект. Да, утвержденный государственный проект отстаивает не власть (!), а небезразличная общественность.
Хотя об этой парадоксальной ситуации за годы написано и сказано достаточно много, до сих пор существует странное молчание со стороны многих политических сил патриотического и прозападного толка.
С помощью имиджевых трюков российскому проекту создали образ обычной альтернативной идеи. Некоторые до сих пор почему-то считает, что "Бабий Яр" - это вопрос исключительно евреев. Неужели никого не беспокоит, что в будущем мемориальный комплекс, например, будет пропагандировать, что украинцы коллаборировали с Третьим Рейхом в вопросе Холокоста? Разве не является очевидным, что именно это уже давно продвигает российская пропаганда и именно для этого путинские олигархи взялись за мемориал в Бабьем Яру? Кстати, эта идея осенила их почему-то аж в 2016 году, то есть после начала агрессивной войны России против Украины.
На пресс-конференции мы озвучили свое намерение не дать украинским политикам отмалчиваться дальше. Мы планируем обратиться к каждому и спросить, каково его личное отношение к тому, что кремлевские олигархи построят мемориал в Бабьем Яру.
Добавлю о социологическом исследовании фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по вопросу Бабьего Яра. Так вот, абсолютное большинство украинцев считает, что это дело сугубо государственное. Лишь 4% наших граждан поддерживают мнение, что такой проект должны реализовать частные иностранные лица. Именно это происходит сегодня. Ну и ожидаемо большинство украинцев не поддерживает участия в этом проекте россиян.
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25.07.2021 11:11 Відповісти
под мааасковскає бабло...

https://twitter.com/Petromakovey

https://twitter.com/Petromakovey Петро Маковей https://twitter.com/Petromakovey @Petromakovey https://twitter.com/Petromakovey/status/1419034304122867713 16 ч

Проте Уряд збирається будувати торгово-пропагандистський розважальний комплекс "Бабин Яр"

Кабінет Міністрів ліквідував державний історико-архітектурний заповідник "Державотворці Сіверщини", що мав бути сформований навколо усипальниці гетьманської родини Скоропадських у Шосткинському районі Сумської області.
Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", постанову №https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skasuvannya-postanovi-kabinetu-ministriv-********-vid-19-chervnya-2019-r-527-i210721-758 758 з цього приводу уряд ухвалив 21 липня 2021 року.
У ній зазначено: "Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 527 "Про створення Державного історико-архітектурного заповідника "Державотворці Сіверщини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1746)".
Тоді, в другий місяць президентства Володимира Зеленського, місцева преса http://sumypost.com/sumynews/sobytiya/stvoreno-derzhavnyj-zapovidnyk-derzhavotvortsi-sivershhyny-u-skladi-yakogo-pam-yatky-arhitektury-shostky/ писала , що "архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських - Гамаліївський монастир - та інші пам'ятки архітектури, про які йдеться, мають колосальне історичне значення для України. Гамаліївський Харлампіївський монастир - пам'ятка архітектури національного значення. Це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні. Тут розміщено усипальницю двох гілок родини Скоропадських. Це єдине захоронення гетьманів в Україні".
Тут планували створювати новий історико-культурний бренд Шосткинщини....
Про одну з причин https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225676367792538&set=a.1717630417150 пише в соцмережі співробітник Українського інституту нацпам'яті, керівник благодійного фонду "Героїка" Павло Подобєд: "Минулого року центральний об'єкт «Державотворців Сіверщини» - Гамаліївський монастир, що знаходиться в руках Московського патріархату, зайнявся і горів так, що було видно далеко за селом. Добре, що крипта, у якій знаходяться сім поховань роду Скоропадських, була замурована під підлогою монастиря, а відтак вона не мала б сильно постраждати.
І ось, після двох років тиші, Уряд знову згадав про усипальницю Скоропадських - щоб поставити хрест на сакральній українській пам'ятці початку XVIII століття".
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25.07.2021 16:21 Відповісти
А корону короля Данила галицкого из сша они не хотят нам вернуть? Ее туда завезли когда прятали сначала от фашистов в Перемышле а потом и от комунистов. Бывшая директор заповедника Мофии Киевской уроминала что и скелет Чрослава Мудрого который исчез из саркофага, тоже находится там же в сша, у украинской церковной громады. Велись переговоры чтоб их вернуть но после прихода Яныка нам сказали что такой власти они эти реликвии не передадут.
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25.07.2021 11:37 Відповісти
Навіщо? Нехай віддадуть ізраїльтянам - у них тепер є своя, давно омріяна незалежна національна держава. А до Східної Європи, в тому числів Україну, повинні повернутись історичні та культурні надбання тутешніх народів, вивезені "підприємливими колекціонерами", які встигли своєчасно втекли за океан...
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25.07.2021 13:12 Відповісти
А коли США повернуть в Україну першу чудотворну ікону Київської Руси - Святого Миколая Мокрого та кістки великого князя Ярослава Мудрого (вивезені з Києва в 1943 р. під час II Св. війни).
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25.07.2021 19:19 Відповісти
хорошо.
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25.07.2021 22:29 Відповісти
 
 