США повернуть країнам Східної Європи, зокрема й Україні, єврейські артефакти, викрадені під час Голокосту
США повернуть Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині похоронні сувої і рукописи, викрадені нацистами з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
"Країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів, датованих від середини 19 століття до часів Другої світової війни. Вони були конфісковані у єврейських громад і зникли під час Голокосту. Артефакти були знайдені через бруклінський аукціонний будинок, який виставив їх на продаж", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, яка належить нащадкам сімей, які жили в єврейських громадах до Голокосту.
Спочатку артефакти мали намір виставити на торги в Нью-Йорку, але вони були конфісковані.
Аукціонний будинок Kestenbaum & Company після консультацій зі Світовою єврейською організацією реституції зняв артефакти з аукціону.
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І якщо чесно мене не хвилюють нині теми холокосту. Ми зараз можемо без держави лишитись.
Раб не может быть душой свободен.
Назвався обдристом не від хорошого життя...
Парадокс, однако.
*обидва мудили
(довбана ґавтокорекція на смартфоні)
и т. д.
США вернут странам Восточной Европы, в том числе и Украине, еврейские артефакты, похищенные во время Холокоста
У довоєнні часи українців там проживало до 15 %. Потім стало ще менше, бо повтікали в Європу. В місто завезли євреїв з окупованої Польщі. От і питання. Хто там різанину вчинив.
Євреї проти євреїв. А звинуватили українців.
Окрім того, ходили чутки, що євреї випікали кроваву мацу. Для цього клали дитину, звісно українського походження, в бочку із гвіздками всередині, катали її, так добуваючи кров.
А в мене немає причин їй не вірити.
И уманского цадика туда же.
А це вже загрожує створенню додаткової неприязні до українського суспільства. Я думаю, що регулювати потік неприємних туристів слід виключно економічними методами (кинув десь смітт чи харконув - штрафик як за порушення пдр). А приємним - велкам.
Политолог Михаил Басараб - о частном пророссийском проекте мемориала "Бабий яр"
Удивительно, но вот прямо сейчас ХУтин через своих олигархов спокойно продолжает возводить мемориал в Бабьем Яру. Этому проекту способствует Киевская городская власть и Офис Президента.
Вчера состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая отстаивает украинский государственный проект. Да, утвержденный государственный проект отстаивает не власть (!), а небезразличная общественность.
Хотя об этой парадоксальной ситуации за годы написано и сказано достаточно много, до сих пор существует странное молчание со стороны многих политических сил патриотического и прозападного толка.
С помощью имиджевых трюков российскому проекту создали образ обычной альтернативной идеи. Некоторые до сих пор почему-то считает, что "Бабий Яр" - это вопрос исключительно евреев. Неужели никого не беспокоит, что в будущем мемориальный комплекс, например, будет пропагандировать, что украинцы коллаборировали с Третьим Рейхом в вопросе Холокоста? Разве не является очевидным, что именно это уже давно продвигает российская пропаганда и именно для этого путинские олигархи взялись за мемориал в Бабьем Яру? Кстати, эта идея осенила их почему-то аж в 2016 году, то есть после начала агрессивной войны России против Украины.
На пресс-конференции мы озвучили свое намерение не дать украинским политикам отмалчиваться дальше. Мы планируем обратиться к каждому и спросить, каково его личное отношение к тому, что кремлевские олигархи построят мемориал в Бабьем Яру.
Добавлю о социологическом исследовании фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по вопросу Бабьего Яра. Так вот, абсолютное большинство украинцев считает, что это дело сугубо государственное. Лишь 4% наших граждан поддерживают мнение, что такой проект должны реализовать частные иностранные лица. Именно это происходит сегодня. Ну и ожидаемо большинство украинцев не поддерживает участия в этом проекте россиян.
https://twitter.com/Petromakovey
https://twitter.com/Petromakovey Петро Маковей https://twitter.com/Petromakovey @Petromakovey https://twitter.com/Petromakovey/status/1419034304122867713 16 ч
Проте Уряд збирається будувати торгово-пропагандистський розважальний комплекс "Бабин Яр"
Кабінет Міністрів ліквідував державний історико-архітектурний заповідник "Державотворці Сіверщини", що мав бути сформований навколо усипальниці гетьманської родини Скоропадських у Шосткинському районі Сумської області.
Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", постанову №https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skasuvannya-postanovi-kabinetu-ministriv-********-vid-19-chervnya-2019-r-527-i210721-758 758 з цього приводу уряд ухвалив 21 липня 2021 року.
У ній зазначено: "Скасувати як таку, що нереалізована, постанову Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 527 "Про створення Державного історико-архітектурного заповідника "Державотворці Сіверщини" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 51, ст. 1746)".
Тоді, в другий місяць президентства Володимира Зеленського, місцева преса http://sumypost.com/sumynews/sobytiya/stvoreno-derzhavnyj-zapovidnyk-derzhavotvortsi-sivershhyny-u-skladi-yakogo-pam-yatky-arhitektury-shostky/ писала , що "архітектурний комплекс усипальниці родини Скоропадських - Гамаліївський монастир - та інші пам'ятки архітектури, про які йдеться, мають колосальне історичне значення для України. Гамаліївський Харлампіївський монастир - пам'ятка архітектури національного значення. Це один з останніх монастирів-фортець, побудованих в Україні. Тут розміщено усипальницю двох гілок родини Скоропадських. Це єдине захоронення гетьманів в Україні".
Тут планували створювати новий історико-культурний бренд Шосткинщини....
Про одну з причин https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225676367792538&set=a.1717630417150 пише в соцмережі співробітник Українського інституту нацпам'яті, керівник благодійного фонду "Героїка" Павло Подобєд: "Минулого року центральний об'єкт «Державотворців Сіверщини» - Гамаліївський монастир, що знаходиться в руках Московського патріархату, зайнявся і горів так, що було видно далеко за селом. Добре, що крипта, у якій знаходяться сім поховань роду Скоропадських, була замурована під підлогою монастиря, а відтак вона не мала б сильно постраждати.
І ось, після двох років тиші, Уряд знову згадав про усипальницю Скоропадських - щоб поставити хрест на сакральній українській пам'ятці початку XVIII століття".