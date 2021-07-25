Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція

24 липня, Дзержинським районним судом Кривого Рогу йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області

"За цим фактом порушено кримінальне провадження у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські. Правоохоронці звільнили дитину і відвезли в лікарню. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері. Цього ж дня чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.