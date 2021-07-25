Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція
24 липня, Дзержинським районним судом Кривого Рогу йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області
"За цим фактом порушено кримінальне провадження у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські. Правоохоронці звільнили дитину і відвезли в лікарню. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері. Цього ж дня чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Сон разума рождает чудовищ .
Спаскудили все.
Ота культура пиятики, матюків та бидлотості.
типова її реакція на вату
До недавнего времени их просто не было . Из Киева доехать было невозможно нормально
А ведь из Днепра - Кучма ( 8 лет президент), Юля- газовая королева, Пинчук- олигарх, Беня
И при таких властных возможностях ничего не делать с дорогами ? А летать себе на частных самолетах с частного аэропорта . И аэропорт не дали ведь развивать
А ведь их тоже тот же народ выбирал 😀😀😀 наверно за гречку
Ніхто ж не обирав державних діячів для побудови держави.
Кожний член несформованого суспільства живе своїм життям, яке обмежується власною нерухомістю. Тому в нас обирають у владу тих, хто обіцяє дешевий газ, дешеві кредити, дешеву квартплату, високу зарплату, тощо. Тобто щось особисте. Попит на більше, на суспільне, відсутній. Народ не любить власну країну, видирає з неї все що може, а решту запаскуджує. Врешті, маючи гроші, звідси завжди можна втікти у іншу країну, населення якої поставилось до своєї держави відповідально.
Большая часть украинцев уезжает ВЫНУЖДЕНО за деньгами , бо ВСЕ власти Украины думали только о себе ВСЕГДА.
почему в Словакии от 0-3 % годовых кредиты на авто и недвижимость ? почему все словаки ездят на хороших авто новых и дешевых б/у ? У них на дорогах не увидишь 40-50 летних машин. Почему это не позволяют иметь украинцам ? ИМЕННО НЕ ПОЗВОЛЯЮТ . Бо власть гребёт только под себя !!!!
Почему у них великолепные дороги и автобаны ? Деньги дал Евросоюз . А за что ? За то Что в страну вошли мощные заводы мировых брендов и эти компании никакая коррупционная тварь не наклоняет , не имеет право трогать и проверять и рейдерить . Заводы построили современные цеха с современным оборудованием , Дали работу людям, построили отличную инфраструктуру и жильё для рабочих. Выполняют весь социальный пакет в стране , но прибыль остаётся за материнскими фирмами в их странах . Возможно ли это в Украине , где каждая властная сошка ( типа депутата Васадзе ) считает себя вправе строить отверточную сборку устаревших моделей из завезённых деталей от соседки - оккупантки и, естественно, тупо работает на свой карман???
Знаєте, що відповідали поляки, коли їх запитували, щоб вони зробили, якби їх так дурили на виборах ? ПОРІЗАЛИ би. В нас народ заслуговує на все, що отримує. Бо думає лише за себе. Не хоче хабарників, а сам носить і бере. І дітей своїх вчить. Хоче сильну армію - відкуповує від призову. Нехай сусідське йде. Отак у всьому. Ота повальна хитрожопість не дає життя нікому. Ми завжди в дурнях лишаємось. І як вишенка на торті - президент Зеленський. Просто апогей дурості. Ще й у воєнний час. Ще й перед такими викликами.
Тотальний егоїзм та брехливість населення процвітає! А жадібності немає меж!
Корупція в свої часи доконала Польщу і до честі польського народу він розігнав
свій Сейм. Всіх комуняк саботажників розігнав! Допомогу Євросоюзу не розкрадали
а пустили на розбудову держави і зараз полякам є що показати світові. Ну а ми вже
відстали від них так років на 25 не меньш. Зрівняти роботу польського Сейму
з нашою Верховною Радою, то все рівно що рівняти член з пальцем! Даруйте за
грубість але ця українська політика вже дістала!
и государственные награды ?
