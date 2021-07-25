УКР
Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція

24 липня, Дзержинським районним судом Кривого Рогу йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області

"За цим фактом порушено кримінальне провадження у ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові вручено повідомлення про підозру за цими статтями. Йому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 23 липня хлопчик сам подзвонив на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали поліцейські. Правоохоронці звільнили дитину і відвезли в лікарню. Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері. Цього ж дня чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Кривий Ріг славиться виродками..
25.07.2021 09:41 Відповісти
К сожалению , руцкий мир разползся с востока - бездуховность и , вместо веры, мракобесие
Сон разума рождает чудовищ .
25.07.2021 09:49 Відповісти
Кривой Рог...ничего личного...
25.07.2021 09:40 Відповісти
І це ж центр України.
Спаскудили все.
Ота культура пиятики, матюків та бидлотості.
показати весь коментар
25.07.2021 09:50 Відповісти
25.07.2021 10:04 Відповісти
Ксения, а Вы в курсе состояния дорог в центре Украины ( Днепр Запорожье Кривой Рог )
До недавнего времени их просто не было . Из Киева доехать было невозможно нормально
А ведь из Днепра - Кучма ( 8 лет президент), Юля- газовая королева, Пинчук- олигарх, Беня
И при таких властных возможностях ничего не делать с дорогами ? А летать себе на частных самолетах с частного аэропорта . И аэропорт не дали ведь развивать
А ведь их тоже тот же народ выбирал 😀😀😀 наверно за гречку
25.07.2021 10:10 Відповісти
Народ отримує те, чого вимагає.
Ніхто ж не обирав державних діячів для побудови держави.
Кожний член несформованого суспільства живе своїм життям, яке обмежується власною нерухомістю. Тому в нас обирають у владу тих, хто обіцяє дешевий газ, дешеві кредити, дешеву квартплату, високу зарплату, тощо. Тобто щось особисте. Попит на більше, на суспільне, відсутній. Народ не любить власну країну, видирає з неї все що може, а решту запаскуджує. Врешті, маючи гроші, звідси завжди можна втікти у іншу країну, населення якої поставилось до своєї держави відповідально.
25.07.2021 10:18 Відповісти
Да, это результат 300-летней политики патернализма в Росимперии. Есть -"богатое" государство и "хорошая" власть, которая обещает раздавать блага из этого государства. В средине 2000-х бабулечка, рассматривая фото понравившегося кандидада- " а шо ж він дає"? Эта "бабулечка" и есть воплощение и суть психологии украинского избирателя. И пока ЭТО не поменятся, у власти всегда будут коты Базилио и лисы Алисы.
25.07.2021 10:33 Відповісти
«Врешті, маючи гроші, звідси завжди можна втікти у іншу країну»
Большая часть украинцев уезжает ВЫНУЖДЕНО за деньгами , бо ВСЕ власти Украины думали только о себе ВСЕГДА.
почему в Словакии от 0-3 % годовых кредиты на авто и недвижимость ? почему все словаки ездят на хороших авто новых и дешевых б/у ? У них на дорогах не увидишь 40-50 летних машин. Почему это не позволяют иметь украинцам ? ИМЕННО НЕ ПОЗВОЛЯЮТ . Бо власть гребёт только под себя !!!!

Почему у них великолепные дороги и автобаны ? Деньги дал Евросоюз . А за что ? За то Что в страну вошли мощные заводы мировых брендов и эти компании никакая коррупционная тварь не наклоняет , не имеет право трогать и проверять и рейдерить . Заводы построили современные цеха с современным оборудованием , Дали работу людям, построили отличную инфраструктуру и жильё для рабочих. Выполняют весь социальный пакет в стране , но прибыль остаётся за материнскими фирмами в их странах . Возможно ли это в Украине , где каждая властная сошка ( типа депутата Васадзе ) считает себя вправе строить отверточную сборку устаревших моделей из завезённых деталей от соседки - оккупантки и, естественно, тупо работает на свой карман???
25.07.2021 11:01 Відповісти
Софія, ви розписали наслідки.
Знаєте, що відповідали поляки, коли їх запитували, щоб вони зробили, якби їх так дурили на виборах ? ПОРІЗАЛИ би. В нас народ заслуговує на все, що отримує. Бо думає лише за себе. Не хоче хабарників, а сам носить і бере. І дітей своїх вчить. Хоче сильну армію - відкуповує від призову. Нехай сусідське йде. Отак у всьому. Ота повальна хитрожопість не дає життя нікому. Ми завжди в дурнях лишаємось. І як вишенка на торті - президент Зеленський. Просто апогей дурості. Ще й у воєнний час. Ще й перед такими викликами.
25.07.2021 11:31 Відповісти
Пані Кsenia!Цілком з Вами згоден! Ви росписали все як воно є в Україні.
Тотальний егоїзм та брехливість населення процвітає! А жадібності немає меж!
Корупція в свої часи доконала Польщу і до честі польського народу він розігнав
свій Сейм. Всіх комуняк саботажників розігнав! Допомогу Євросоюзу не розкрадали
а пустили на розбудову держави і зараз полякам є що показати світові. Ну а ми вже
відстали від них так років на 25 не меньш. Зрівняти роботу польського Сейму
з нашою Верховною Радою, то все рівно що рівняти член з пальцем! Даруйте за
грубість але ця українська політика вже дістала!
25.07.2021 16:34 Відповісти
Нагадаємо, географічний центр України розташований на Черкащині на північній околиці села Мар'янівка (нинішній Звенигородський район). Він розрахований за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок України.😉 Так що не нада сюди різні криві роги,та ще й зелені,поєднувати.
25.07.2021 10:37 Відповісти
А де ж тоді Кривий Ріг ?
25.07.2021 10:43 Відповісти
Читати,слухати,та хочаб спробувати зрозуміти вислів нашого ЗЕлененького-"у сраці"😔
25.07.2021 10:48 Відповісти
І да,Андрій Полтава також трохи прибріхує про центр у Полтаві🙃
25.07.2021 10:50 Відповісти
интересно, а райотдел мусарской, которые насиловали уже получил корочки УБД
и государственные награды ?
25.07.2021 09:42 Відповісти
ЗЕчмо теж звідти. Співпадіння?
25.07.2021 09:43 Відповісти
Не думаю.
https://rubryka.com/ru/2021/07/24/tsogorich-lgbt-prajdy-rozpochalysya-z-kryvogo-rogu/ 24 ИЮЛ 2021 В этом году ЛГБТ-прайды начались из Кривого Рога

Чоловіка, який тримав на ланцюгу 7-річну дитину, заарештовано в залі суду Кривого Рогу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 813
25.07.2021 09:53 Відповісти
Кривой Рог рулит...судя по Додику, там много таких придурков...
25.07.2021 10:15 Відповісти
Хто Бубочку з ланцюга спустив?
25.07.2021 10:26 Відповісти
А почему о матери этого ребенка ни слова?Не верю чтобы она не знала о действиях ее сожителя.
25.07.2021 10:57 Відповісти
То не мати-а ***** їблива! Скільки таких горе-матерів довкола-проміняли дітей на матню!
25.07.2021 11:18 Відповісти
так он "парень" или 7-летний ребенок?
25.07.2021 11:39 Відповісти
А в России можно бить детей и жену. Там это не преступление. А норма.
25.07.2021 12:01 Відповісти
Какой мужчина ? Это просто Тварь которую нужно застебнуть на зоне возле будки во дворе на цепь....
25.07.2021 14:34 Відповісти
 
 