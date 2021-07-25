УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4506 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
813 2

За минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 71 тис. осіб, - МОЗ

В Україні за минулу добу, 24 липня, була вакцинована 71 571 людину, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.

"71 571 людину вакциновано проти COVID-19 за добу 24 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 людей", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:
- 272 мобільні бригади,
- 741 пункт щеплення;
- 501 центр вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Олімпіаді в Токіо виявлено 10 нових випадків коронавірусу

Від початку кампанії щеплені 3 060 561 осіб, з них отримали одну дозу 3 060 559 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 702 884 людини. Всього проведено 4 763 443 щеплення.

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пишите пожалуйста по областям, что бы видеть передовиков и тормозов.
показати весь коментар
25.07.2021 10:07 Відповісти
тутички дивись https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показати весь коментар
25.07.2021 14:36 Відповісти
 
 