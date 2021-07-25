За минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 71 тис. осіб, - МОЗ
В Україні за минулу добу, 24 липня, була вакцинована 71 571 людину, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.
"71 571 людину вакциновано проти COVID-19 за добу 24 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 людей", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби працювали:
- 272 мобільні бригади,
- 741 пункт щеплення;
- 501 центр вакцинації.
Від початку кампанії щеплені 3 060 561 осіб, з них отримали одну дозу 3 060 559 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 702 884 людини. Всього проведено 4 763 443 щеплення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар25.07.2021 10:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Stop Homosovetikus
показати весь коментар25.07.2021 14:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль