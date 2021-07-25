За минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 71 тис. осіб, - МОЗ

В Україні за минулу добу, 24 липня, була вакцинована 71 571 людину, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.

"71 571 людину вакциновано проти COVID-19 за добу 24 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 421 людина, повністю імунізовані - 21 150 людей", - йдеться у повідомленні.



Протягом доби працювали:

- 272 мобільні бригади,

- 741 пункт щеплення;

- 501 центр вакцинації.

Від початку кампанії щеплені 3 060 561 осіб, з них отримали одну дозу 3 060 559 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 702 884 людини. Всього проведено 4 763 443 щеплення.