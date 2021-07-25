2 658 19
Три нові випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта" виявлено на Львівщині, - ОДА
У Львівській області підтвердили три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна державна адміністрація.
Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії. Вони проходили стаціонарне лікування, їх перебіг хвороби називають з позитивною динамікою.
Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис 23 липня повідомив, що на дослідження до Києва направили шість ПЛР-тестів з підозрою на штам "Дельта". З них в трьох підтвердили наявність штаму.
Дмитрий Питалов
25.07.2021 10:42
joo jek
25.07.2021 10:53
Verter_98
25.07.2021 10:46
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
Ой, врете, падлы.
Ти краще про West Bank попереживай, а то ще спитаєш, де тут в Україні з кимось якась війна.
позитивна динаміка в цьому сенсі радує. І придає сил. А от завивання "мифсєумрьом" дуже діє на імунітет пересічної людини. Бо без надії на виздоровлення і лікарі безсилі. А тому всіх ляшків і їх послідовників - в топку.
Там значит границы закрыли для всех иностранцев, а мы добрые во время пандемии и войны!