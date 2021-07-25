УКР
Три нові випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта" виявлено на Львівщині, - ОДА

У Львівській області підтвердили три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна державна адміністрація.

Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії. Вони проходили стаціонарне лікування, їх перебіг хвороби називають з позитивною динамікою.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис 23 липня повідомив, що на дослідження до Києва направили шість ПЛР-тестів з підозрою на штам "Дельта". З них в трьох підтвердили наявність штаму.

Також читайте: За минулу добу вакциновано проти коронавірусу понад 71 тис. осіб, - МОЗ

 

карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Львівська область (2555)
+7
Чому досі не закритий кордон з Мордаром?
25.07.2021 10:42 Відповісти
+3
Західна Україна займає 1 місце по батракам в росії
25.07.2021 10:53 Відповісти
+2
У нас всё с опозданием на пар месяцев. Эта дельта уже прокатилась по миру.
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
25.07.2021 10:46 Відповісти
Чому досі не закритий кордон з Мордаром?
25.07.2021 10:42 Відповісти
У нас всё с опозданием на пар месяцев. Эта дельта уже прокатилась по миру.
Говорят уже штамм гамма из Бразилии пошёл на экспорт.
Заразность практически как у гриппа. Вакцины что есть ему до лампочки.
Летальность ниже предыдущих штаммов.
Примерно по такой же схеме эволюционируют все вирусы. У короны процесс несколько затянулся, но идёт в том же направлении.
25.07.2021 10:46 Відповісти
Західна Україна займає 1 місце по батракам в росії
25.07.2021 10:53 Відповісти
"в росії" можно убрать.
25.07.2021 10:55 Відповісти
25.07.2021 11:43 Відповісти
ЗУ действительно может устроить восстание против этого режима.
25.07.2021 12:42 Відповісти
Харків вже послав їх нах без восстанія, невдовзі вони за нас візьмуться.
25.07.2021 14:45 Відповісти
В Украине разве есть оборудование для определения штамма? Голубовская плакалась ведь, что оно отсутствует.
Ой, врете, падлы.
25.07.2021 12:58 Відповісти
напевне появилося. або надсилають в Європу?
25.07.2021 15:38 Відповісти
Фанатам вакцинации - "Укол вакцини може спровокувати різкий сплеск рівня антитіл, але цей імунітет буде нестійким і недовгим, тому що на відміну від імунітету тих що перехворіли, він не запускає інші захисні механізми організму, наприклад клітинний імунітет...." (с)
25.07.2021 13:05 Відповісти
Самі прихильники євроінтегратсії: двоє привезли з Брекситанії, а ще один взагалі через лінію фронту протягти умудрився...
25.07.2021 13:31 Відповісти
Яку ще лінію фронту? >< Ти з зауралля?
25.07.2021 14:55 Відповісти
У тебе "лінія сапрікаснавєнія" сповзла, ватан...
Ти краще про West Bank попереживай, а то ще спитаєш, де тут в Україні з кимось якась війна.
25.07.2021 18:19 Відповісти
Мапу собі купи.
25.07.2021 19:36 Відповісти
Торгуєш?
26.07.2021 12:41 Відповісти
їх перебіг хвороби називають з позитивною динамікою. Джерело: https://censor.net/ua/n3279046
позитивна динаміка в цьому сенсі радує. І придає сил. А от завивання "мифсєумрьом" дуже діє на імунітет пересічної людини. Бо без надії на виздоровлення і лікарі безсилі. А тому всіх ляшків і їх послідовників - в топку.
25.07.2021 15:42 Відповісти
Эти все случаи привезли к нам "сознательные" граждане в Украину из наРФии!
Там значит границы закрыли для всех иностранцев, а мы добрые во время пандемии и войны!
25.07.2021 20:52 Відповісти
 
 