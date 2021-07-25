Три нові випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта" виявлено на Львівщині, - ОДА

У Львівській області підтвердили три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна державна адміністрація.

Двоє інфікованих повернулися з Великої Британії, ще один - з Росії. Вони проходили стаціонарне лікування, їх перебіг хвороби називають з позитивною динамікою.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис 23 липня повідомив, що на дослідження до Києва направили шість ПЛР-тестів з підозрою на штам "Дельта". З них в трьох підтвердили наявність штаму.

