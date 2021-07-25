УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4536 відвідувачів онлайн
Новини
2 713 15

Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді

Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді

З 25 липня українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - відповідний закон набув чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос України".

Зокрема, продавець може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорти або будь-які інші документи, що додаються до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника.

У разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.

Також читайте: Від сьогодні набув чинності закон про корінні народи України, який критикував Путін

Також на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника і оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюються продавцем при продажу таких товарів.

На вимогу споживача продавець також повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.

закон (2895) техніка (1928) гарантія (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Хорошо бы и на результаты голосования "по приколу" предоставить гарантию в электронном виде. Оказался преЗЕдент бракованным- он автоматически списывается в утиль вместе с роялем.
показати весь коментар
25.07.2021 11:29 Відповісти
+6
Оце рехворма!!!
показати весь коментар
25.07.2021 11:19 Відповісти
+5
Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 4141
показати весь коментар
25.07.2021 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце рехворма!!!
показати весь коментар
25.07.2021 11:19 Відповісти
Це ЗЕперемога!
показати весь коментар
25.07.2021 11:28 Відповісти
Хорошо бы и на результаты голосования "по приколу" предоставить гарантию в электронном виде. Оказался преЗЕдент бракованным- он автоматически списывается в утиль вместе с роялем.
показати весь коментар
25.07.2021 11:29 Відповісти
Это касается не только Зе, но и Пе президента!
Пока что реальней выглядит срок избрания на 1 год, чтобы в случае чего...
показати весь коментар
25.07.2021 20:24 Відповісти
Как на китайский смартфон.
показати весь коментар
26.07.2021 13:16 Відповісти
Всі дуже раді.
показати весь коментар
25.07.2021 11:29 Відповісти
Та ты шо! Если и раньше "гарантия" было понятие больше условное, то теперь решили не заморачивацца и даже формально все отменить. Ну а как по другому-вся бытовая теника контрабанда, а на контрабанду какие "гарантии"?
показати весь коментар
25.07.2021 11:30 Відповісти
С сегодняшнего дня украинцы смогут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде

=======================
який сенс цього дійства крім економії паперу ?
показати весь коментар
25.07.2021 11:30 Відповісти
Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - Цензор.НЕТ 4141
показати весь коментар
25.07.2021 11:40 Відповісти
Всякой чепухой заняты клоуны,где законы стимулирующие создание рабочих мест,привлечение инвестиций,создание здоровой бизнес среды,почему казнокрады и взяточники не в тюрьмах.
показати весь коментар
25.07.2021 11:42 Відповісти
Весна прийде. Саджати будемо. (ЗЕбалабол)
показати весь коментар
25.07.2021 11:45 Відповісти
А бракованный товар можно будет поменять по электронной почте или вайбере.
показати весь коментар
25.07.2021 12:01 Відповісти
У вас мікрохфильовка??
Йдемо до вас!!
🤣
показати весь коментар
25.07.2021 12:29 Відповісти
Весело живем ! В электронном режиме.... Теперь на все китайские подделки можно будет получить поддельный гарантийный талон !
показати весь коментар
25.07.2021 13:50 Відповісти
Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю. Хорошая? Да, омобенно эта фраза, которую я все время читаю.
показати весь коментар
25.07.2021 16:00 Відповісти
 
 