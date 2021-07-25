Від сьогодні українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді

З 25 липня українці зможуть отримувати гарантійні документи на побутову техніку в електронному вигляді - відповідний закон набув чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос України".

Зокрема, продавець може надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (паспорти або будь-які інші документи, що додаються до товару) в електронному вигляді на офіційному веб-сайті виробника.

У разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.

Також на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному веб-сайті виробника і оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюються продавцем при продажу таких товарів.

На вимогу споживача продавець також повинен надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.



