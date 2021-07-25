УКР
"Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент назвав дуже болючим питання політв'язнів, в тому числі журналістів, у анексованому Криму, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже болюче питання не тільки для працівників Радіо Свобода. Я недавно зустрівся з сестрою пана Єсипенка, з паном Асєєвим, співробітником Радіо Свобода, який два роки пробув у полоні бойовиків у Донецьку. У нас також складна ситуація в Білорусі. Ігор Лосик, теж працівник Радіо Свобода, вже понад рік в ув'язненні", - зазначив Кент.

Він підкреслив, що на сьогодні становище журналістів жахливе і в ОРДЛО, і в Криму, і в Білорусі.

"Зараз в Криму понад 100, на Донбасі майже 200, в Білорусі майже 600 (політв'язнів - Ред.). На Донбасі, в Криму і в Білорусі в цьому році більше політв'язнів, ніж було, коли я почав свою роботу в Держдепі понад 30 років назад. Ситуація дуже сумна. Все-таки ми як боролися з цією проблемою 30 років тому, так це наша основна задача і зараз. Це дуже болюче питання", - додав тимчасовий повірений у справах США.

Чтобы улучшить себе настроение мы согласились на Северный поток-2
а то ситуация очень печальная.Теперь можно не грустить", - Кент о политзаключенных в Крыму, ОРДЛО и Беларуси
25.07.2021 12:51 Відповісти
кенты , объявите кацапам, чтоб готовили Крым к освобождению и дайте срок !
25.07.2021 12:52 Відповісти
да ані проста завідуют кримчянам і бєларусцам!
25.07.2021 12:57 Відповісти
А ви німчурі про це говорили ?
Може б подавились тим газом.
25.07.2021 13:08 Відповісти
"Ситуация очень печальная" но.... сп-2 не пахнет.....
25.07.2021 13:53 Відповісти
и да - хорошего вам настроения..... можете даже клоуна на всегда себе забрать мы вам
спасибо скажем
25.07.2021 13:54 Відповісти
Печально им.с уйлом в десна целуются а потом печалятся.
