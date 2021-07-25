"Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

Тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент назвав дуже болючим питання політв'язнів, в тому числі журналістів, у анексованому Криму, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже болюче питання не тільки для працівників Радіо Свобода. Я недавно зустрівся з сестрою пана Єсипенка, з паном Асєєвим, співробітником Радіо Свобода, який два роки пробув у полоні бойовиків у Донецьку. У нас також складна ситуація в Білорусі. Ігор Лосик, теж працівник Радіо Свобода, вже понад рік в ув'язненні", - зазначив Кент.

Він підкреслив, що на сьогодні становище журналістів жахливе і в ОРДЛО, і в Криму, і в Білорусі.

"Зараз в Криму понад 100, на Донбасі майже 200, в Білорусі майже 600 (політв'язнів - Ред.). На Донбасі, в Криму і в Білорусі в цьому році більше політв'язнів, ніж було, коли я почав свою роботу в Держдепі понад 30 років назад. Ситуація дуже сумна. Все-таки ми як боролися з цією проблемою 30 років тому, так це наша основна задача і зараз. Це дуже болюче питання", - додав тимчасовий повірений у справах США.

