У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна

Мотовилихинський районний суд російської Пермі оштрафував на 20 тисяч рублів місцеву активістку Олену Германову, яка організувала запис відеозвернення перм'яків до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Германову звинуачують в організації публічного заходу без подачі повідомлення (частина 2 статті 20.2 КоАП). Активістка просила перенести засідання через її хворобу, але в підсумку суд виніс рішення без її участі.

Олена Германова - один з лідерів ініціативної групи, яка виступає на захист стадіону біля палацу спорту "Молот", на місці якого збираються побудувати житловий квартал з плавальним басейном і багаторівневим паркуванням.

23 червня кілька десятків жителів Пермі записали відеозвернення, в якому попросили Володимира Путіна втрутитися в ситуацію і захистити стадіон. Після запису звернення співробітники ДПС затримали Олену Германову, а також Наталю Медведєву і Олександра Зініна. Їх звинуватили в організації і участі в неузгодженій акції.

30 червня губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив, що проєкт із забудови колишнього поля палацу спорту "Молот" призупинено.

