У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна
Мотовилихинський районний суд російської Пермі оштрафував на 20 тисяч рублів місцеву активістку Олену Германову, яка організувала запис відеозвернення перм'яків до президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Германову звинуачують в організації публічного заходу без подачі повідомлення (частина 2 статті 20.2 КоАП). Активістка просила перенести засідання через її хворобу, але в підсумку суд виніс рішення без її участі.
Олена Германова - один з лідерів ініціативної групи, яка виступає на захист стадіону біля палацу спорту "Молот", на місці якого збираються побудувати житловий квартал з плавальним басейном і багаторівневим паркуванням.
23 червня кілька десятків жителів Пермі записали відеозвернення, в якому попросили Володимира Путіна втрутитися в ситуацію і захистити стадіон. Після запису звернення співробітники ДПС затримали Олену Германову, а також Наталю Медведєву і Олександра Зініна. Їх звинуватили в організації і участі в неузгодженій акції.
30 червня губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив, що проєкт із забудови колишнього поля палацу спорту "Молот" призупинено.
Дибілоїдне чмо..
Навіть фуйло собі такого в законах не понаписував.
На них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 185-1 (Порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).
без согласования с царём...
Власною кров'ю змиватимуть провину перед сцарем! Бо не сім'я, а ліберально-навальна банда!
https://twitter.com/UaArtem
https://twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот
Антиросія путін, це коли російськомовні жителі Краматорська проводять турнір пам'яті російськомовного хлопчика, якого росіяни вбили за українську стрічку на рюкзаку! Молоді футболісти, що були знайомі зі Степаном, завдяки тобі стали бандерівцями, яких навіть у Львові нема!
к царю )(уйлу должен абращяться только на КОЛЕНЯХ