У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна

Мотовилихинський районний суд російської Пермі оштрафував на 20 тисяч рублів місцеву активістку Олену Германову, яка організувала запис відеозвернення перм'яків до президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Германову звинуачують в організації публічного заходу без подачі повідомлення (частина 2 статті 20.2 КоАП). Активістка просила перенести засідання через її хворобу, але в підсумку суд виніс рішення без її участі.

Олена Германова - один з лідерів ініціативної групи, яка виступає на захист стадіону біля палацу спорту "Молот", на місці якого збираються побудувати житловий квартал з плавальним басейном і багаторівневим паркуванням.

23 червня кілька  десятків жителів Пермі записали відеозвернення, в якому попросили Володимира Путіна втрутитися в ситуацію і захистити стадіон. Після запису звернення співробітники ДПС затримали Олену Германову, а також Наталю Медведєву і Олександра Зініна. Їх звинуватили в організації і участі в неузгодженій акції.

30 червня губернатор Пермського краю Дмитро Махонін повідомив, що проєкт із забудови колишнього поля палацу спорту "Молот" призупинено.

+34
Уже и челобитную записать нельзя, совсем гайки закручивают там )
25.07.2021 13:13 Відповісти
+23
Забулися на коліна стати.😡
25.07.2021 13:15 Відповісти
+19
25.07.2021 13:16 Відповісти
Уже и челобитную записать нельзя, совсем гайки закручивают там )
25.07.2021 13:13 Відповісти
Пипл же хавает, вот и закручивают
показати весь коментар
25.07.2021 13:30 Відповісти
*********** тоже так хочется. Вот новый законопроект написал: вместо штрафа тюрячка от 5 до 12 лет.
У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 4695

У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 8889
25.07.2021 13:50 Відповісти
Не вразило. Перед "Правильне рішення" треба поставити слово Едине ..., або Моє ... Ось тоді буде все правильно. )))
показати весь коментар
25.07.2021 17:39 Відповісти
Може ще покажеш, де про це почитати? Інакше ви з богданом - кончені кремлеботи.
показати весь коментар
25.07.2021 20:27 Відповісти
Буду вічливим - ти, дуже не гостра особини нижчого шару сусільства навчись спочатку відрізняти сарказм та стьоб від реальної інфи. )))
показати весь коментар
25.07.2021 20:33 Відповісти
У вас - суцiльне борошно.
26.07.2021 01:54 Відповісти
А хто воно таке, щоб мати правильне рішення ??
Дибілоїдне чмо..
Навіть фуйло собі такого в законах не понаписував.
26.07.2021 09:24 Відповісти
Нє, ну прямо вже - ніззя... Звичайно, можна. Але це тре' правильно робити: ставши на коліна або плазуючи на череві, починати з обов'язкової фрази "нє вєлі казніть, сцарь-батюшка!". Потім згадати про те, що воно є бидло сиволапе, смерд і холоп недостойний. А далі - текст самої чолобитної. Ну і важливо, щоб у тексті не було всіляких там надмірностей.
25.07.2021 14:45 Відповісти
Забулися на коліна стати.😡
показати весь коментар
25.07.2021 13:15 Відповісти
25.07.2021 13:16 Відповісти
З мови зняли )))
25.07.2021 13:21 Відповісти
З язика може?. Знову борошна перекладу.
25.07.2021 15:48 Відповісти
Зауваження влучне, немов стріла з цибулі ))
25.07.2021 16:11 Відповісти
В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 7467
25.07.2021 13:32 Відповісти
***** ліл 😂🤣
25.07.2021 13:48 Відповісти
от дебіли. замість поля буде жилий комплекс, басейн. все для людей! а вони що опираються своєму щастю!
25.07.2021 13:17 Відповісти
А как же защита свободы волеизьявления на которую недавно РФ в еспч жаловалась?
25.07.2021 13:20 Відповісти
В Рівному на пікет з плакатами на підтримку імпічменту чинного президента України Володимира Зеленського вийшли двоє підлітків - Даша Коц і її друг. Шістнадцятирічну Дашу та її 20-річного друга затримали і доставили у відділення поліції.
На них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 185-1 (Порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).
В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 7170
25.07.2021 13:23 Відповісти
из комы вышел?
25.07.2021 13:25 Відповісти
Это было, когда зегенерат только стал президентом, местный позеленелый ментяра решил вылизнуть анус новому начальству и проявил инициативу, дело ничем не закончилось, всех отпустили и все.
25.07.2021 15:27 Відповісти
Я бы на росии всех бы авансом штрафовал на всякий случай.. ведь думают же плохо подлецы о царе.. на кухнях шепчутся и анекдоты неподобствующие шепотом рассказывают... любят люди руские бунтовать. встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы... и ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят...
25.07.2021 13:24 Відповісти
А главное на фото видно, что человек 20 всего. Но "После записи обращения сотрудники ДПС задержали Елену Германову, а также Наталью Медведеву и Александра Зинина. Им вменили организацию и участие в несогласованной акции". Это так на любом заводе, при любом собрании можно директора штрафовать, любого гитариста в парке, да хоть спорт. тренера, который объясняет команде план на игру)) и т.д...
25.07.2021 13:31 Відповісти
Каждый вечер по всем квартирам должен проходить патруль и штрафовать всех поголовно. У кого нет денег - в концлагеря, пусть рабским трудом отрабатывают недоимку. И клятву на верность ***** перед освобождением.
25.07.2021 13:39 Відповісти
причём патруль должен быть чеченским. Недавно же была новость, что уже так и делают))
25.07.2021 13:50 Відповісти
так скоро и "бабы не нарожают"
без согласования с царём...
25.07.2021 13:25 Відповісти
Мавзолейные Холопы не могут жаловаться на фюрера ГУЛАГа когда то в сссре дохляке была песТня... "у дяревни Крюково,погибает взвод"...,помню пацаненьком еще был,... спрашиваю отца Сенатора,кажу4 Батя а почем в Украине до сих пор не построено ни одной Дяревни?Потому что мы не моцкальское быдло и никогда ими не было,ответил Батя...
25.07.2021 13:26 Відповісти
У вас в семье все сенаторы? В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 2434
25.07.2021 13:31 Відповісти
Да...,Отец Сенатор умер в 2017 году,мама Сенаторша недавно в апреле...,а брат старший Сенатор давно не заходит на Ценгзор..ленивый стал,а сестры Сенаторши уехали в Европу из советского говна...,так что я один остался...,герр Оберст Штырлиц...
25.07.2021 13:39 Відповісти
Хай радіє, бабіща холопського званія, що не віддали кадирівцям для перевиховання на пляшці. Ти диви - насмілилась звертатися до сцаря! Нібито ********* є справа до якихось там сиволапих, яким ціна ржубль у базарний день! Пороть на конюшні такий біоматеріал!
25.07.2021 13:28 Відповісти
А це хто цьомав патрет?

В российской Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей за запись видеообращения к Путину - Цензор.НЕТ 6766
25.07.2021 13:29 Відповісти
Бедный ребёнок. С детства уже обучают пресмыкаться и любить царя.
25.07.2021 13:33 Відповісти
не любить. приучают что ты маленький(еая) а уже раб
25.07.2021 13:38 Відповісти
Фублин. Мерзость.
25.07.2021 14:13 Відповісти
Наявність зайвої хромосоми має всілякі маловивчені наукою наслідки. Цьомання ************* - один із них.
25.07.2021 23:42 Відповісти
мало штрафа, надо было тыщь 200 штрафа дать чтоб знала что холоп не имеет права напрямую к царю обращатся
25.07.2021 13:29 Відповісти
Мало! 15 років позбавлення волі суворого режиму - і за Полярне Коло копати уран лопатою. Чоловіка теж років на 10 за "недонесение о готовящемся преступлении супруги". Дітей у притулок без права на отримання освіти, і після досягнення повноліття примусово працевлаштувати асенізаторами.
Власною кров'ю змиватимуть провину перед сцарем! Бо не сім'я, а ліберально-навальна банда!
25.07.2021 13:41 Відповісти
в "демократичесском" государстве, сменды должны знать свое место. это Вам не Бандеровская Украина, где у людей есть права. пока что.
25.07.2021 13:34 Відповісти
а ведь могла русня и сгноить этого коми кассаба в мордовских концлагерях.
25.07.2021 13:35 Відповісти
Ще не вечір...
25.07.2021 17:13 Відповісти
Антиросія путін, це коли російськомовні жителі Краматорська проводять турнір пам'яті російськомовного хлопчика, якого росіяни вбили за українську стрічку на рюкзаку! Молоді футболісти, що були знайомі зі Степаном, завдяки тобі стали бандерівцями, яких навіть у Львові нема!

У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 3817
25.07.2021 13:35 Відповісти
Хуже вонючего }{уйла могут быть только его поганые рабы:
У російській Пермі активістку оштрафували на 20 тисяч рублів за запис відеозвернення до Путіна - Цензор.НЕТ 6617
25.07.2021 13:35 Відповісти
Блогер Дима Камикадзе вчера вбросил видос,где РАБссиянца за расчистку дороги от зарослей между 3 дяревнями будут судить за крутой бизнес,типа нанес ущерб РАБссии на 200 000 РЖУблей...,30 лет дорогой никто не интересовался из власть имущих,нашелся мужик типа Мать Тереза на халяву по факту отремонтировал дорогу...,но благотварительность на РАБссии это криминал... угораю от ржача..,в Иркутске лес рубят миллионами тонн для китайцев,а тут ущерб 200 000 ржублей от зарослей кустарника...типа Валежник...
25.07.2021 13:36 Відповісти
В русскоязычной Перми русскоязычную активистку русскоязычные оштрафовали на 20 тысяч русских рублей за русскоязычную запись русскоязычного видеообращения к русскоязычному Путину.
25.07.2021 13:43 Відповісти
Нє, ну все вірно...
25.07.2021 17:14 Відповісти
я только одного не понял,а при чём тут ДПС,она что,правила дорожного движения нарушила?
25.07.2021 13:48 Відповісти
Пфффф. Нехай радіє, що не докопалися до її роботи на ґамериканську та українську розвідку, і що її кураторами були Зорян та Шкіряк!
25.07.2021 13:53 Відповісти
Йой! Ви, колего, відкрили конзерву. Тепер вона, сарако, не обійдеться без напляшечного перевиховання...
25.07.2021 14:55 Відповісти
и ещё непонятно одно,-почему челобитную Сцарю записывают стоя не на коленях?
25.07.2021 13:50 Відповісти
Без разрешения Гопника питерского даже мухи на РАБссии не размножаются,не говоря про пророчество маршаля Жюкова...,что бабы говна еще нарожають...
25.07.2021 13:55 Відповісти
свабодный мацкальский нарид
к царю )(уйлу должен абращяться только на КОЛЕНЯХ
25.07.2021 14:21 Відповісти
та пофиг. даже если б бетоноукладчиком закатали в асфальт и что? это что новость? блин. умиляет просто, "попрание прав человека в РФии". та какие там нафиг права?!
25.07.2021 14:33 Відповісти
 
 