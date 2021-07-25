УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8804 відвідувача онлайн
Новини
5 614 73

США виділяють на підтримку України близько 750 млн доларів на рік, - Кент

США виділяють на підтримку України близько 750 млн доларів на рік, - Кент

У Сполучених Штатах Америки Україну підтримують представники обох провідних партій - і демократи, і республіканці.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, інформує  Цензор.НЕТ.

Я думаю, що у нас (в США. - Ред.) дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях - до 750 мільйонів доларів США на рік. Мабуть, є чотири, максимум п'ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно.І це не залежить від того, хто сидить в Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, чиновників, що працюють з Україною", - сказав він.

Також читайте: "Ситуація дуже сумна", - Кент про політв'язнів у Криму, ОРДЛО та Білорусі

"Ми теж знаємо, що успіх України є важливим і для України, і для регіону. І це наша обіцянка, і наша спільна робота з українцями. І президент Джо Байден, коли він був віцепрезидентом, приїздив сюди шість разів. Це означає, що ніколи в історії США не було президента, який розбирався б в справах України краще, ніж президент Байден", - додав Кент.

США (24349) фінансування (3251) підтримка (645) Кент Джордж (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Юзик одобряет помощь. Жиртрест за два года отдал банку долг ипотечный , сменилтэ автопарк и достраиаювает под Киевом "садовый домик"
показати весь коментар
25.07.2021 13:53 Відповісти
+8
Джордж Кент выучил Українську мову...некоторым рюсским это тяжкий труд...
показати весь коментар
25.07.2021 14:21 Відповісти
+7
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете.
показати весь коментар
25.07.2021 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вимагайте справжніх реформ. гроші тільки в обмін на реформи!
показати весь коментар
25.07.2021 13:34 Відповісти
реформа для украинцев - слово матерное.. прошу его здесь не употреблять
показати весь коментар
25.07.2021 13:36 Відповісти
так варіантів не дуже багато...або системні реформи та побудова міцної і багатої держави, або фактична втрата державності.
показати весь коментар
25.07.2021 13:51 Відповісти
то, что ты подразумеваешь под реформами, не дасть того эффекта, о котором ты говоришь
показати весь коментар
25.07.2021 15:06 Відповісти
...уже нудить від реформ, щас ......
показати весь коментар
25.07.2021 15:25 Відповісти
да срать на эти реформы, украину давно кинули, а реформы это так, чтобы было чем прикрыться и всегда можна упрекнуть
показати весь коментар
25.07.2021 14:22 Відповісти
Спасибо байдену,уже разобрался в делах Украины
Топил за байдена,каюсь,не думал что такое возможно-продаться *****
показати весь коментар
25.07.2021 13:36 Відповісти
Не очаровуйтесь і не розчарованими будете.
показати весь коментар
25.07.2021 13:42 Відповісти
поздно каяться.
Стоит этот тип еще меньше Шредера, всего 10% сыну- накркоманцу.
Щоб вони показилися
показати весь коментар
25.07.2021 20:16 Відповісти
Да заткись ты уже... Бога ради. Прислуга путлерова.
показати весь коментар
25.07.2021 13:40 Відповісти
Деньги принесут пользу стране ,ежели они в руках людей честных и умных. А где их взять.....этих умных ? Народ любит веселых и безбашенных.
показати весь коментар
25.07.2021 13:46 Відповісти
Юзик одобряет помощь. Жиртрест за два года отдал банку долг ипотечный , сменилтэ автопарк и достраиаювает под Киевом "садовый домик"
показати весь коментар
25.07.2021 13:53 Відповісти
А всяким афганистанам сколько вы выделяете?
показати весь коментар
25.07.2021 13:56 Відповісти
Ну і хдє всє еті дєньгі?
показати весь коментар
25.07.2021 14:04 Відповісти
это сладкое слово халява.....
показати весь коментар
25.07.2021 14:12 Відповісти
Все украл Порошенко для нападения на рюсский Крым и кусок ДАУНбасса Ворюга...
показати весь коментар
25.07.2021 14:14 Відповісти
До того ж вкрав на двадцять років наперед...
показати весь коментар
25.07.2021 14:50 Відповісти
100 лярдів долярів....
показати весь коментар
25.07.2021 14:53 Відповісти
Малувато буде. Малувато!!!
показати весь коментар
25.07.2021 15:04 Відповісти
Мавзолейному быдлу Пиндосы шлют Тушонку Рузвельта и Ножки Буша с марта 1941 года.... Именно в марте 1941 года РУЗВЕЛЬТ подписал указ о поставках в СССр этого дерма типа Тушонка...
показати весь коментар
25.07.2021 14:17 Відповісти
зеля дозу получил, но отдавать кто будет. Землю на вынос и в Израиль там своих не выдают всяким лохам перепуганым.
показати весь коментар
25.07.2021 14:21 Відповісти
Джордж Кент выучил Українську мову...некоторым рюсским это тяжкий труд...
показати весь коментар
25.07.2021 14:21 Відповісти
Вибачте, в Ви??
показати весь коментар
25.07.2021 17:39 Відповісти
в Украине слово русский-ругательное, прошу его к русскоговорящим украинцам не применять! , ведь тебя https://censor.net/ru/user/489245, тут никто пид@р@сом не обзывает?
показати весь коментар
25.07.2021 19:34 Відповісти
Джо Байден подарил РАБссии Афганистан,тоже благотворительность...,правда Султан Эрдоган заходит в Афган,а там братва Талибан,так что плешивый Хмырь Обсерон...
показати весь коментар
25.07.2021 14:25 Відповісти
До купы. США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год. И это только военная помощь.
показати весь коментар
25.07.2021 14:40 Відповісти
жиди не грають з терористами в гру "простапірістатьстрілять", не шукають мир в очах і не грозяться розвернутись до жовтошкірих.
показати весь коментар
25.07.2021 14:51 Відповісти
к сожалению, играются
ты просто не в теме
показати весь коментар
25.07.2021 15:07 Відповісти
750 млн долларов в год/ Сдал бы Зеленский тушку Коломойского в райпотребсоюз США - получил бы много больше.
показати весь коментар
25.07.2021 15:15 Відповісти
И только военная помощь, никакой другой.
Причем эти деньги тратятся только на американское оружие и только в Америке.
По сути идет финансирование своей же военной промышленности.
Вы не в курсе, гражданин кацап
показати весь коментар
25.07.2021 20:19 Відповісти
Вы не в курсе, гражданин кацап/ Из Украины евреи стартуют в похвальном намерении послужить своей исторической родине. Смена маршрута происходит так. На полдороге мигрант призадумывается: на той как бы родине жара и пустыня. А я не верблюд. Там надо строить коммунизм в колхозе -кибуце. Да пусть Карл Маркс строит. Там даже женщины воюют с арабами, а мне арабы-семиты ничего плохого не сделали. Пускай антисемиты и воюют. Да видал я эту как бы родину в гробу в белых тапочках. И как матрос Железняк, шедший на Одессу а вышедший к Херсону, выходит к США, Германии, Австралии, Канаде. Откуда никому и на хрен не нужный убеждает в своей любви и преданности Израилю и учит жизни украинцев.
показати весь коментар
25.07.2021 21:08 Відповісти
чого можна сподіватись від осіб, для яких брехня, лукавство, обман, маніпуляція є основою в спілкуванні зі всіма. спочатку оббіхали Трампа, потім через скотські ЩМІ та соцмережі призначили бідона на посаду президента, зробили з рецидивіста-наркомана народного героя-мученика.... продовжувати???? далі буде ще веселіше
показати весь коментар
25.07.2021 14:48 Відповісти
5 секунд напечатать федерал резерву бумаги для затычки ртов...
показати весь коментар
25.07.2021 14:51 Відповісти
А Египет получает каждый год 2 млрд. при условии покупки на эти деньги американского оружия
показати весь коментар
25.07.2021 14:54 Відповісти
а израиль еще больше, намного больше
показати весь коментар
25.07.2021 15:06 Відповісти
Ну так Ізраїль заноза в дупі арабів і персів.
показати весь коментар
25.07.2021 16:02 Відповісти
Украiна -заноза в дупi *****
показати весь коментар
26.07.2021 11:33 Відповісти
Кент не все сказал.750 млн нам ,нелетального.,а Афганистану -более 3млрд ,включая и летальное.Вооружают талибов.Теперь талибы -головная боль московского улуса.Талибы уже приезжали в Кремль и наложили оброк.Теперь нужны тысячи танков и военных,чтобы защитить киргизов и таджиков,а точнее навалу талибов и наркотиков на Москву.
показати весь коментар
25.07.2021 15:22 Відповісти
Толибы в кремль - поставки наркоты обсуждали. Вопрос номер раз, огромные бабки.
показати весь коментар
25.07.2021 15:41 Відповісти
_Да-да, а Луна сделана из сыра. Боты путлера могут сколько угодно врать что 2х2=5, но всё равно остаётся по-прежнему 4.
показати весь коментар
25.07.2021 16:29 Відповісти
_Чтобы этот... бот, видимо, не обманул прочитавших его коммент - вот вам справочный материал о том откуда у толебана деньги.
https://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2017/09/04/feature-02 Официальные источники: «Талибан» стал главной наркокартелью Афганистана
показати весь коментар
25.07.2021 16:38 Відповісти
Всё ещё пытаешься кого-то обмануть, подлец! Нахер!
"Талибам нужно больше денег для управления своей военной машиной и закупки оружия. Вот почему они взяли под свой контроль фабрики по производству наркотиков», - рассказал в интервью АФП Сайед Мехди Каземи, представитель Министерства по борьбе с наркотиками."

"Прибыль от афганского наркотрафика идет террористическим группировкам и наркокартелям, а не фермерам и землевладельцам, которые занимаются выращиванием сырья», - сообщил в интервью Salaam Times Хекматулла Хекмат, аналитик службы по борьбе с наркотиками."
«Стоимость афганских наркотиков в денежном выражении составляет около 70 миллиардов долларов [4,8 триллиона] в год, из которых 99% идет террористическим группировкам и наркоторговцам», - сообщил он со ссылкой на Министерство по борьбе с наркотиками.
«Без доходов от незаконного оборота наркотиков талибы и месяца бы не продержались», - утверждает Хекмат"
показати весь коментар
25.07.2021 16:55 Відповісти
_Бабки толебанутым не нужны и поэтому... у них куча спонсоров! Такого бота надо гнать в шею! Или это просто шызик какой-то... В любом случае в спам подлого лжеца!
показати весь коментар
25.07.2021 18:02 Відповісти
Интересная арифметика,украинский транзит от СП-2 теряет полтора миллиарда а возможной ,возможной, помощи получим пол лярда да еще и деньгами которые разворует правительство.
показати весь коментар
25.07.2021 15:35 Відповісти
Саме цікаве навіть не в грошовій компенсації, а в тому, що Україна повинна буде утримувати українську ГТС за свій кошт. Це необхідно Європі, як страховка на випадок аварії чи інших форс-мажорних обставин, що можуть виникнути на ПП.
Для того щоб українська ГТС не була збитковою, через неї потрібно прокачувати не менше 40-50 млрд куб м газу в рік. Крім того потрібно врахувати сезонність споживання газу в Європі, про це теж чомусь не згадують.
показати весь коментар
25.07.2021 16:00 Відповісти
Ви забули ще за один нюансик,це оплата українцями за так звану доставку газу що в два рази перевищює оплату за транзит мокшанського не зважаючи скільки споживач спожив газу та на яку відстань.Назвіть мнеі хоч одну країну світу де громадяни оплачують за доставку та де видобутий газ в країні коштує як закуплений в других країн на міжнародних біржах?
показати весь коментар
25.07.2021 16:29 Відповісти
Назвіть країну в якій державна монопольна енергетична компанія має мільярдні збитки, а керівництво тієї компанії отримує мільйонні премії?
показати весь коментар
25.07.2021 16:42 Відповісти
Це Україна,даже мокшандія до такого не додумалась так як там енергетичні компанії процвітають а збиткові тільки у нас.Ось і зарахунок цін які в десятки разів завищені набивають собі кишені а державні мужі їм не те що не заважають а ще і стимулюють так як уплачені ними податки у вигляді 15% латають дірки бюджету.
показати весь коментар
25.07.2021 16:51 Відповісти
Все платят "за трубу".
Также все везде платят "за провода" при покупке электроэнергии.
Вы не в курсе гражданин
показати весь коментар
25.07.2021 20:21 Відповісти
При использовании газа за прошлый месяц на 154 гр за его транспортировку заплатил 387.-4 гр.В в этом в курсе.При обещании что сумма за транспортировку берется из количества потребленного за прошлый календарный год и не меняется до следуещего календарного года о тем не мение уже трижды в этом году повышалась цена за транспортировку.
показати весь коментар
25.07.2021 20:31 Відповісти
1. Перейти до парламентської республіки. Керівництво державою переходить до Кабінету міністрів на чолі з Прем'єром. Президента обирає ВРУ і надає йому повноваження як у Британської королеви.
2. Створення силових структур на базі національно-патріотичних сил. За зразок можна взяти Ізраїльську систему.

3. Скорочення держапарату на 100 000 населення до середньоєвропейського. Заробітна плата державних службовців встановлюється відповідно рівня середньої зарплати і пенсії пересічних українців.
4. В кримінальний кодекс вводиться коефіцієнт підвищення покарання відповідно рангу посади. Для суддів даний коефіцієнт вищий у 1,5-2,0 рази від державних службовців.
5. Жорстокий контроль за касою політичних партій і саме жорстоке покарання за порушення фінансової політики партією.
показати весь коментар
25.07.2021 15:49 Відповісти
750 млн долларов в год - это только на "конхфеты" чиновникам - а где реальная помощь
показати весь коментар
25.07.2021 16:18 Відповісти
- Зін, а гроші де?
- В тумбочці.
показати весь коментар
25.07.2021 16:43 Відповісти
По двадцять доларів на людину...Нормально...було б,якби їх не крали ще по дорозі...
показати весь коментар
25.07.2021 17:04 Відповісти
прочитав коменти, поржав -- скільки ботви набігло, й у всіх одне й теж: Україну злили, США нам не треба...
А деякі ж барани цьому повірять
показати весь коментар
25.07.2021 17:28 Відповісти
Нічого нікто ніяк допомагати реально Україні не буде, поки вона сама себе не захистить, хіба це комусь іще неясно , тому курс має бути на покращення нашої обороноздатності : воєнний стан до звільнення всіх наших територій (відповідно до Конституції) , розробка і впровадження нових озброєнь, включаючи ядерну складову (Будапештський меморандом більшістю підписантів не виконаний навіть у частині компенсацій ), форсована підготовка територіальних угрупувань та іхнє озброєння, укріплення північного та східного кордону (по периметру мають бути розташовані оперативно-тактичні ракетні комплекси і розвернута ******* ПРО ) перекритий рух на кордонах крім пішого жіночого ( бо дожилися - іноземці палять із автоматичної зброї в Одесі) ! А будемо сильні , то нас будуть просити вступити до НАТО , а не так як зараз : ми просимось , а нас відпихають .
показати весь коментар
25.07.2021 17:45 Відповісти
Сколько интересно из этих денег доходит до обычных людей..
показати весь коментар
25.07.2021 18:26 Відповісти
А можно как то не на словах, а хотя бы какое то документальное подтверждение? Пока реально только 250млн от конгресса не понятно на что.
показати весь коментар
25.07.2021 19:54 Відповісти
але зелений зброд робить все, щоб похєрити наші відносини з США
показати весь коментар
25.07.2021 21:07 Відповісти
норм чувак, можно кентоваться
показати весь коментар
25.07.2021 21:40 Відповісти
Не за дорого купили. Такая видно цена на сегодня.
показати весь коментар
25.07.2021 23:29 Відповісти
Зелено-коломойскому мало.
показати весь коментар
26.07.2021 09:08 Відповісти
Проста відповідь на питання чому Україна така бідна.

https://www.youtube.com/watch?v=_ges7gx2nc8
показати весь коментар
26.07.2021 12:02 Відповісти
Я так понимаю Иудеи США дают Иудеям Украины а Нарид тут каким боком???
показати весь коментар
26.07.2021 13:32 Відповісти
 
 