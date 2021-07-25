США виділяють на підтримку України близько 750 млн доларів на рік, - Кент

У Сполучених Штатах Америки Україну підтримують представники обох провідних партій - і демократи, і республіканці.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

Я думаю, що у нас (в США. - Ред.) дуже надійний фундамент підтримки. Щорічно наш Конгрес виділяє кошти для підтримки України в різних галузях - до 750 мільйонів доларів США на рік. Мабуть, є чотири, максимум п'ять, інших країн, які отримують таку підтримку від нас щорічно.І це не залежить від того, хто сидить в Білому домі. І демократи, і республіканці разом підтримують Україну. І я думаю, що це не залежить від адміністрації, чиновників, що працюють з Україною", - сказав він.

"Ми теж знаємо, що успіх України є важливим і для України, і для регіону. І це наша обіцянка, і наша спільна робота з українцями. І президент Джо Байден, коли він був віцепрезидентом, приїздив сюди шість разів. Це означає, що ніколи в історії США не було президента, який розбирався б в справах України краще, ніж президент Байден", - додав Кент.