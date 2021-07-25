Питання із виплатою заборгованості медикам на Харківщині буде вирішене, - голова ОДА Тимчук

25 липня голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук відвідала КНП "Валківська центральна районна лікарня" та поспілкувалася з трудовим колективом. Основною темою зустрічі з медичними працівниками стала ситуація із затримки заробітної плати у закладі через невиплату ковідних за квітень 2021 року та зниження доходів медзакладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облдержадміністрації.

"Наступного тижня вас почнется виплата із заборгованості, яка утворилася, в повному обсязі. Я особисто це питання беру на контроль", - повідомила медикам голова області Айна Тимчук.

Невиплата "ковідних" за квітень пов’язана з тим, що Національна служба здоров’я України не мала можливості укласти контракт з лікарнею на квітень 2021 року через певну невідповідність ресурсного забезпечення лікарні чітким вимогам служби. Але в умовах реальної епідемічної ситуації Валківська центральна районна лікарня була долучена до мережі закладів, що надавали допомогу хворим на COVID-19.

Під час зустрічі з медиками телефоном поспілкувався Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що це питання стосується адміністрації медичного закладу.

"Стосовно ковідних виплат. Якщо лікарня не була законтрактована в квітні-травні, постанова Кабінету міністрів виділила для цих лікарень 290 млн гривень. Якщо керівник закладу бачить, що відбувається. Якщо було б якесь недофінансування, керівник закладу повинен був би звернутись до органів місцевого самоврядування і відпрацювати це питання з Нацслужбою здоров'я України або з Міністерством охорони здоров’я. Не можна доводити ситуацію до критичної, коли працівники не отримують зарплату. Повірте мені, наступного тижня ми всі питання, які стосуються лікарні, позакриваємо", - заначив Віктор Ляшко.

Представник НСЗУ Дмитро Кущ зазначив, що зменшення доходів медичного закладу сталося через неорганізованість введення електроних данних.

Питання з невиплати заробітної плати працівникам Валківської лікарні постійно контролювалось керівництвом ОДА. Так, 20 липня заступник голови ОДА Михайло Черняк уже зустрічався з трудовим колективом медичного закладу, на зустрічі були присутні керівництво Департаменту охорони здоров'я ОДА, керівництво місцевої громади, представники Північно-східного міжрегіонального департаменту НСЗУ та колектив лікарні. Під час зустрічі було обговорено, зокрема, питання недбалого менеджменту медичного закладу.

"Коли ми зустрічалися, ми проговорили, що по Валківській лікарні є проблемні питання, та домовилися, що маємо провести відповідну перевірку всіх справ: як використовувалися гроші, як вони нараховувалися. Зокрема, чому не виплачувалась заробітна плата працівникам, але проводились розрахунки по комерційних угодах", - говорить заступник ОДА Михайло Черняк.

Голова обласної адміністрації Айна Тимчук доручила організувати в лікарні щоденне чергування НСЗУ та представників Департаменту охорони здоров'я ОДА для комунікації з медперсоналом та вирішення нагальних питань.

"Щодня мені особисто доповідати, які проблемні питання виникають. Необхідно комунікувати з медиками. Також, якщо є особисті проблеми, організуймо прийом заяв на виплату матеріальної допомоги", - додала Айна Тимчук.