Кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави в рамках проєкту "Розвиток соціальних послуг", - Шмигаль

Кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави в рамках проєкту "Розвиток соціальних послуг", - Шмигаль

Кожна громада зможе отримати до 2 мільйонів гривень від держави в рамках пілотного проєкту "Розвиток соціальних послуг".

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Уряд спростив умови участі в цій програмі, що дасть можливість громадам залучити додаткові кошти на покращення соціальної допомоги населенню. Зокрема на такі послуги як денний догляд для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку; супровід під час інклюзивного навчання; соціальний супровід при працевлаштуванні та під час роботи; тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю та інші", - сказав Шмигаль.

+5
Краще-б ви у місцевих громад не смоктали гроші з 2019 року - то і давать зараз не треба було-б нічого!
25.07.2021 14:17 Відповісти
+3
Чиновники аж слюни пустили, давайте больше мы все освоим.
25.07.2021 14:14 Відповісти
+2
Громади зелень обібрала а тепер дає подачку для піару.
25.07.2021 14:26 Відповісти
Чиновники аж слюни пустили, давайте больше мы все освоим.
25.07.2021 14:14 Відповісти
Краще-б ви у місцевих громад не смоктали гроші з 2019 року - то і давать зараз не треба було-б нічого!
25.07.2021 14:17 Відповісти
Громади зелень обібрала а тепер дає подачку для піару.
25.07.2021 14:26 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!))
25.07.2021 14:33 Відповісти
и куда они пойдут?!, нельзя сделать за столько лет нормальную систему, где каждый украинец может проверить - сколько и на какие нужды идут эти деньги
25.07.2021 14:26 Відповісти
Советский подход по распределению денег, но Украина не советское государство и Громады не могут в независимом государстве существовать без создания Украинских общин, община это кирпичик фундамента любого государства, советским 73% от 39% это трудно понять., потому государство Украина около 30 лет находиться в подвешенном состоянии
25.07.2021 14:28 Відповісти
ви хоч на зарплати дайте бабла... "https://censor.net/ru/news/3279063/vopros_s_vyplatoyi_zadoljennosti_medikam_na_harkovschine_budet_reshen_glava_oga_timchuk"
25.07.2021 14:28 Відповісти
Утворюються невеличкі містечкові пилорами !!!! Гнид слід підгодовувати !!)))
25.07.2021 14:35 Відповісти
Феодальная страна строится - чистая правда, позор
25.07.2021 23:02 Відповісти
Курам насміх. "Піар звиайний" для "лохів **********"
25.07.2021 14:37 Відповісти
Сначала квартальные жлобы законодательно обдирают местные громады вытаскивая у них последние заработанные денежки, а теперь клоуны решили устроить атракцион неслыханной щедрости и дать громадам по пару гривенников. Тупорылость зебилов просто не имеет границ.
25.07.2021 15:00 Відповісти
Браво! Покойный гепа тут же создал бы новое КП. Но, у него много учеников и к корыту уже бегут!
25.07.2021 15:36 Відповісти
цифра 2 какая то зачарованная у Зе. Военным пенсионерам по 2 тыс., громадам по 2 млн. А наоборот нельзя?))) Все равно разворуют.
25.07.2021 15:36 Відповісти
Типа Децентрализацыя громад прошла неуспешно без Гитлера и Путлера не получаецца...Пастух это вам не создатель Мацковии товарищ Хан Батый...
25.07.2021 17:30 Відповісти
Украина разместила евробонды на $500 миллионов под 6,3% годовых, - Минфин. ....можно прожрать-просрать....А когда придётся отдавать деньги вместе с процентами, то "скучно " точно не будет ...будет "прикольно", рассчитаемся "недрами" или землёй...
25.07.2021 18:16 Відповісти
Я подозреваю, что бюрократия приносит больше чмырдяям
25.07.2021 23:00 Відповісти
 
 