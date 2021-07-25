Кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави в рамках проєкту "Розвиток соціальних послуг", - Шмигаль
Кожна громада зможе отримати до 2 мільйонів гривень від держави в рамках пілотного проєкту "Розвиток соціальних послуг".
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Цього тижня Уряд спростив умови участі в цій програмі, що дасть можливість громадам залучити додаткові кошти на покращення соціальної допомоги населенню. Зокрема на такі послуги як денний догляд для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку; супровід під час інклюзивного навчання; соціальний супровід при працевлаштуванні та під час роботи; тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю та інші", - сказав Шмигаль.
