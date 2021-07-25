УКР
Камери фіксації порушень правил дорожнього руху починають працювати на Житомирщині, Кіровоградщині та Харкові, - МВС

Камери фіксації порушень правил дорожнього руху починають працювати на Житомирщині, Кіровоградщині та Харкові, - МВС

У понеділок, 26 липня, в чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. Зокрема, в Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській і Житомирській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Камери фото і відеофіксації почнуть працювати з 12:00.


 Кіровоградська область

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

 Житомирська область

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

Також читайте: МВС планує відновити проведення техогляду автомобілів з обов'язковою відеофіксацією процесу

м. Кропивницький

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)

 м. Харків

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

+1
Оце мені цікаво, що ж ви зробили з тим зеконмлиним часом, коли скоротили назву місця Кропивницький.
показати весь коментар
25.07.2021 16:25 Відповісти
+1
Эту березовку в житомирской с переменой скорости по трассе уже задолбали. То синий знак населенный пункт то белый. Вот нах там такое ограничение, если во многих следующих и предыдущих таких селах ограничений таких нет. Какой критерий для таких ограничений?
показати весь коментар
25.07.2021 20:10 Відповісти
+1
Вы просто не в курсе того, что название Кировоградская область не отменена, так же, как и Днепропетровская - надо в Конституцию Украины вносить изменения.

А автор не сделал ошибки, назвав город Крапивницким.

А автор не сделал ошибки, назвав город Крапивницким.
показати весь коментар
25.07.2021 21:06 Відповісти
Перепрошую, був проїздом в Крпвн, там немає доріг.
показати весь коментар
25.07.2021 15:55 Відповісти
там де камери то якраз дорога хороша )
показати весь коментар
25.07.2021 16:10 Відповісти
) Франик, ФМТ...
показати весь коментар
25.07.2021 18:47 Відповісти
Нормально потратили средства налогоплатильщика,пошел гешефт за госденьги.
показати весь коментар
25.07.2021 17:49 Відповісти
автор застрял в совке - Кировограда, как и Кировоградщины больше нет )
показати весь коментар
25.07.2021 18:36 Відповісти
Безопасность жителей, которые переходят с одной стороны села, к родственникам, на другую сторону села. В ЕС 50 км/ч, в населенном пункте, это норма. В Великобритании вобще ограничение в 48 км/час.
показати весь коментар
25.07.2021 21:09 Відповісти
Найкраще для безпеки пішоходів це світлофор з кнопкою.
І до 50 (70) мало хто буде скидати, навіть якщо там камера, багатьом мажорчикам простіше заплатити 125 грн., ніж гальмувати.
показати весь коментар
26.07.2021 00:20 Відповісти
Мне рассказывали про Грузию. Там не только мажорчики, там при СССР массово нарушались ПДД.
Про перекрестки и штрафы. В Грузии уважительное отношение к женщинам, там их пальцем тронуть нельзя. Так вот, они стали собирать кучки камней у светофоров и когда подходит на свой зеленый, а ее не пропускает придурок, то ему в машину летел булыжник. Говорят, что таки отучились ))))

И насчет размера штрафа. Если не ошибаюсь (с названием страны), то в Швеции размер штрафа привязан к размеру годового дохода нарушителя и как-то озвучивали сумму штрафа, одного такого сокола, за превышение скорости - в долларах это было больше 150 тысяч. За повторное, в течении года, можно и удваивать ))))
показати весь коментар
26.07.2021 10:10 Відповісти
в Грузії на нерегульованих переходах взагалі не пропускають, а якщо намагаєшся перейти, то обсигналюють)
показати весь коментар
26.07.2021 13:43 Відповісти
в Швеції 30 км./год. в населених пунктах, але це Швеція.
показати весь коментар
26.07.2021 00:21 Відповісти
На автострадах?
показати весь коментар
26.07.2021 02:26 Відповісти
В Швеції в населених пунктах автостради?
показати весь коментар
26.07.2021 10:39 Відповісти
Прикинь. Наприклад в Гетеборгу немає окружної і автострада йде через місто. А з Гетеборга в Стокгольм (1 и 2 міста Швеції) проїзжаєш автострадою через 5-7 міст.
показати весь коментар
26.07.2021 13:21 Відповісти
Коли ця автострада проходить через місто, вона виглядає як звичайна дорога, інколи звужується до 1 полоси, знаки стоять 40 і 60.
Світлофори, кругові рухи у і звуження самі по собі не дають розігнатись.
показати весь коментар
26.07.2021 13:41 Відповісти
Так а почему в этом селе так, а в следующем таком же или до этого в таких же где так же переходят дорогу к родственникам можно ехать 110?
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
Потому что в других селах порядка не навели. В селе должно быть ограничение скорости в 50 км/ч, если только там нет ограждения от пешеходов.
показати весь коментар
26.07.2021 13:34 Відповісти
Так может в этом селе порядка не навели?
показати весь коментар
26.07.2021 13:50 Відповісти
Березовка - часть Украины и там стал действовать закон Украины. Чего нельзя сказать про всю территорию страны.

Не нравится 50 км по Березовке? Можете объехать по улице Красовского, далее до Денешей, не доезжая до Высокой печи поворот направо и через Заможное и Рудковку до Новой Васильевки. Вот и объедите Березовку.
показати весь коментар
26.07.2021 17:35 Відповісти
Не прикалуйтесь, не часть Украины а Украина, как и все что до нее и после нее. Никакого отношения там камера к снижению аварийности не имеет, просто выезжая с окружной на трассу водители разгоняются как и до этого по срелам на трассе, а тут внезапное ограничение и бессмысленное ограничение. Прям провокация нарушения, а не борьба сним. По этой трассе езжу давно и часто, Березовка это раньше всегда была кормушка ГАИ они там всегда паслись, видно поменяли название а так и остались гаишниками, лишь бы денег содрать ничего не делая для безопасности и комфорта водителей и пешиходов и тд.
показати весь коментар
27.07.2021 08:37 Відповісти
Провокация? Может для вашего удобства снести Березовку?

Вы видимо не знаете, что такое кормушка ГАИ. Где-то, году в 1999-м, нашу машину тормознули на выезде с Тернополя и оштрафовали. Мы не возмущались, правда развернулись и поехали прямо к начальнику областного УВД. Ну поговорили минут 15 и он нам дал, в нашу машину, начальника ГАИ города. Приехали на тот круг (на выезде), где нас оштрафовали и я ему показываю - "тут невозможно проехать не нарушив ПДД. Ну короткий спор и он в ответ
- Стоим пять минут и смотрим. что никто не нарушает.
Ну я ему меньше чем за минуту три нарушения показал.
Едим обратно в УВД, а он говорит
- Что же вы сразу не сказали. кто вы такие.
На что я ему
- Майор, я за такие слова с тебя прилюдно, на плацу, содрал бы погоны, но я не в МВД служу!!!

Вот ТАМ была чистейшая кормушка, а в Березовке ЛЮДИ дааавно живут, еще до того, как автомобили изобрели.
показати весь коментар
27.07.2021 17:39 Відповісти
Нет просто как и в большинстве сел по этой трассе снять ограничение скорости. Но можно и снести если вам так нравиться. Ну а к чему ваш маразм с воспоминаниями?
показати весь коментар
27.07.2021 19:08 Відповісти
Мне кажется более логичным отобрать у вас права и автомобиль, чем сносить село с многовековой историей.
показати весь коментар
27.07.2021 20:39 Відповісти
У вас идиотская логика. Вы предлагаете снести село а отвечать за это должен кто то другой.
показати весь коментар
27.07.2021 20:47 Відповісти
На світлофорах в Грузії ще зупиняються, а от на нерегульованому переході ніколи не пропускають. І ще обсигналять, якщо захочеш перейти.
Про Швецію правда, але найбільший штраф був 1 млн евро)))
Про Швецію правда, але найбільший штраф був 1 млн евро)))
показати весь коментар
26.07.2021 10:45 Відповісти
Аваков ещё не успел стать мером, а уже начинает кошмарить всех харковчан штрафами..))
надеюсь харковчане не проголосуют за этого мафиози
показати весь коментар
26.07.2021 21:10 Відповісти
 
 