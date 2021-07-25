Камери фіксації порушень правил дорожнього руху починають працювати на Житомирщині, Кіровоградщині та Харкові, - МВС

У понеділок, 26 липня, в чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. Зокрема, в Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській і Житомирській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Камери фото і відеофіксації почнуть працювати з 12:00.



Кіровоградська область



на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)



Житомирська область



на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кропивницький



вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)



м. Харків



просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).