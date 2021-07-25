Камери фіксації порушень правил дорожнього руху починають працювати на Житомирщині, Кіровоградщині та Харкові, - МВС
У понеділок, 26 липня, в чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. Зокрема, в Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській і Житомирській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Камери фото і відеофіксації почнуть працювати з 12:00.
Кіровоградська область
на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год)
на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
Житомирська область
на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)
на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год)
на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Кропивницький
вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год)
вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год)
м. Харків
просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).
А автор не сделал ошибки, назвав город Крапивницким.
І до 50 (70) мало хто буде скидати, навіть якщо там камера, багатьом мажорчикам простіше заплатити 125 грн., ніж гальмувати.
Про перекрестки и штрафы. В Грузии уважительное отношение к женщинам, там их пальцем тронуть нельзя. Так вот, они стали собирать кучки камней у светофоров и когда подходит на свой зеленый, а ее не пропускает придурок, то ему в машину летел булыжник. Говорят, что таки отучились ))))
И насчет размера штрафа. Если не ошибаюсь (с названием страны), то в Швеции размер штрафа привязан к размеру годового дохода нарушителя и как-то озвучивали сумму штрафа, одного такого сокола, за превышение скорости - в долларах это было больше 150 тысяч. За повторное, в течении года, можно и удваивать ))))
Світлофори, кругові рухи у і звуження самі по собі не дають розігнатись.
Не нравится 50 км по Березовке? Можете объехать по улице Красовского, далее до Денешей, не доезжая до Высокой печи поворот направо и через Заможное и Рудковку до Новой Васильевки. Вот и объедите Березовку.
Вы видимо не знаете, что такое кормушка ГАИ. Где-то, году в 1999-м, нашу машину тормознули на выезде с Тернополя и оштрафовали. Мы не возмущались, правда развернулись и поехали прямо к начальнику областного УВД. Ну поговорили минут 15 и он нам дал, в нашу машину, начальника ГАИ города. Приехали на тот круг (на выезде), где нас оштрафовали и я ему показываю - "тут невозможно проехать не нарушив ПДД. Ну короткий спор и он в ответ
- Стоим пять минут и смотрим. что никто не нарушает.
Ну я ему меньше чем за минуту три нарушения показал.
Едим обратно в УВД, а он говорит
- Что же вы сразу не сказали. кто вы такие.
На что я ему
- Майор, я за такие слова с тебя прилюдно, на плацу, содрал бы погоны, но я не в МВД служу!!!
Вот ТАМ была чистейшая кормушка, а в Березовке ЛЮДИ дааавно живут, еще до того, как автомобили изобрели.
Про Швецію правда, але найбільший штраф був 1 млн евро)))
надеюсь харковчане не проголосуют за этого мафиози