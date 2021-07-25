УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8639 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 077 14

Український воїн зазнав осколкового поранення через обстріл терористів. Стан пораненого - середньої тяжкості, - ОТУ "Північ"

Український воїн зазнав осколкового поранення через обстріл терористів. Стан пораненого - середньої тяжкості, - ОТУ "Північ"

25 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я - середньої важкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 9 порушень перемир'я: війська РФ застосували ПТРК, били з 120- і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, - штаб ООС

поранення (2845) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Швидкого одужання нашому захиснику
показати весь коментар
25.07.2021 15:55 Відповісти
+6
Зелене перемир"я триває !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
показати весь коментар
25.07.2021 15:54 Відповісти
+6
"Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористов"
_Что за дебил это написал? На Украину какие-то непонятные террористы напали? А на самом деле там вражеская - расийская - армия!
показати весь коментар
25.07.2021 16:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=HmjTv7ZqKFk&t=2s

дивитись усім
показати весь коментар
25.07.2021 15:52 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!!Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
показати весь коментар
25.07.2021 15:54 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику
показати весь коментар
25.07.2021 15:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI

Процишин Офіційний - ПЕРЕДОЗ
показати весь коментар
25.07.2021 15:56 Відповісти
Якщо те, що має зараз Україна від АБЄСПАКОЄНИХ РАШИСТОФЮРЕРОМ не можна назвати ПЕРЕДОЗОМ , щоби Україна почала діяти... То тоді їй точно кінець!
показати весь коментар
25.07.2021 16:06 Відповісти
Уже даже известные ватники возмущаются
Український воїн зазнав осколкового поранення через обстріл терористів. Стан пораненого - середньої тяжкості, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8104
показати весь коментар
25.07.2021 16:10 Відповісти
"Русский мир",в усій красі та усіма принадами !!! Замовляли,то їжте не обляпайтесь !!!)))
показати весь коментар
25.07.2021 16:18 Відповісти
"Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела террористов"
_Что за дебил это написал? На Украину какие-то непонятные террористы напали? А на самом деле там вражеская - расийская - армия!
показати весь коментар
25.07.2021 16:16 Відповісти
Двое суток в Белорусь идет непрерывная передислокация РАБссиянских войск КАМАЗы Уралы прут твысячи тонн для защиты от НАТО хмыря Лукашеску...,скорее всего ядреное дерьмо тоже везут....,по крайней мере тактическое...
показати весь коментар
25.07.2021 16:22 Відповісти
Із заголовка я так і не зрозумів хто кого обстрілював.
показати весь коментар
25.07.2021 16:56 Відповісти
_Не, ну кого из заголовка таки ясно. А вот кто обстреливал - брехня! Как будто писавший задался целью навести тень на плетень, укрывающую расию. Именно этот подлец постоянно пытается расию в заголовке скрыть за спиной каких-то неведомых террористов...
показати весь коментар
25.07.2021 17:05 Відповісти
А я не зрозумів із заголовку нічого - хто в кого стріляв, що наш захисник отримав поранення?..
Правильно застосовуйте відмінкове управління.
Мабуть, треба було б, "в результате обстрела террористами"?
Сидить хтось, у Бірюкова, і навмисно лайно пише.
показати весь коментар
25.07.2021 18:22 Відповісти
я давно не писал и наверное не буду но спрошу каким калибром прошла ответка, ну у вас воевать небудут если нет ответки
показати весь коментар
25.07.2021 19:33 Відповісти
 
 