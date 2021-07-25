Український воїн зазнав осколкового поранення через обстріл терористів. Стан пораненого - середньої тяжкості, - ОТУ "Північ"
25 липня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Північ".
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.
Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я - середньої важкості.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін
