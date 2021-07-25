В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін

В Україні можуть ухвалити рішення, яким дозволять робити перше і друге щеплення проти коронавірусу COVID-19 різними препаратами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" сказав заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Кузін сказав, що Міністерство охорони здоров'я України ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини і аналіз аналогічного досвіду інших держав.

"Національна технічна група експертів з імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване змішування вакцини, але за чіткого дотримання певних умов. Йдеться про можливість введення другої дози Comirnaty (Pfizer/BioNTech) після першої дози мРНК-вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", - розповів він.

Головний санлікар зазначив, що відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання оформлення наказу і розробка детальних покрокових інструкцій у таких випадках.

Читайте також: До кінця літа плануємо зробити 10 млн щеплень проти коронавірусу, - Кузін