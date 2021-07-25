В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін
В Україні можуть ухвалити рішення, яким дозволять робити перше і друге щеплення проти коронавірусу COVID-19 різними препаратами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" сказав заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Кузін сказав, що Міністерство охорони здоров'я України ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини і аналіз аналогічного досвіду інших держав.
"Національна технічна група експертів з імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване змішування вакцини, але за чіткого дотримання певних умов. Йдеться про можливість введення другої дози Comirnaty (Pfizer/BioNTech) після першої дози мРНК-вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", - розповів він.
Головний санлікар зазначив, що відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання оформлення наказу і розробка детальних покрокових інструкцій у таких випадках.
Вся кампанія з примусового щеплення проводиться під гаслом =привілейованості= штрикнутих, бо укольчики дають =свободу= і все далі і далі погрожують введенням ковідних аусвайсів.
А тепер скандал, бо інші країни визнають ЛИШЕ щеплення двома ідентичними вакцинками !
Це дійшло до преси, бо =привілейовані= покупляли квиточки і зібралися подорожувать.
=де нє тут то било=. Їх не пускають. Вау. Крім того, Ковішілд не визнаний в Європі, ні в Штатах теж.
https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal
https://www.facebook.com/jdemontreal/posts/4385645778196717?__cft__[0]=AZW5IuxM_lSjaW4nlbBnRe5UqDIGbxQcOBEQmQn7CGBmSSB7FV8ak6v5b3MJnQFcK8Kco88opH29_J6jQnfFgcKiR9vAb2uK_61oWySMEOYBZrH4ws3RHO33DWxXcDIEBB583t4YjhmQA23pkYgXn6G9&__tn__=%2CO%2CP-R YotoShleSpstderognddadtmmhfys tant Shl6orr:0le0d AMc ·
Those whose mixed vaccines are not recognized abroad may receive an additional injection.
І міністерство "охорони здоров*я" пропонує третю дозу, щоб "щасливчики" таки отримали "свободу". А у роз*ясненнях до третього укольчика, зокрема, написано, що
-Peut provoquer des effets indésirables « plus fréquents et plus importants »
Може викликАти більш виражені та частіші небажані прояви
Вчора надрукували інтерв*ю вченого на пенсії, який дуже застерігав від такого кроку. Адже досліджень щодо третьої дози + за такий короткий період введення нема.
То було класно читати скигління цих баранів і барАнес !
Одна розказувала, що після модерни у неї була алергічна реакція. Але вдарена поперлася на другу. Тоді їй штрикнули другим пфайзер і завірили, що дві вакцинки абсолютно ідентичні, просто у модерні інший консервант. І вона =сокрушалась= - як же так, ідентичні ж, а я тепер не можу travel ? А її дружки =по розуму= додавали: так "боротьба" ж має бути бути однакова, а виходить, що вона - політична. Те, що їм пробували втокмачити, тільки не доходить ослам.
Уряд вкотре поклявся, що веде переговори з іншими країнами про визнання вакцинок, а літо йде і =привілейовані= сидять. Хіба що попхаються на третій укольчик. З них станеться.
Так що - вважайте.
Про маски під носом там двічі зробили зауваження і на цьому - все. Взагалі масками особливо не переймаються. Якщо минулого року всі натягували в автобусах до очей, бо лякали штрафами, то цього - аби була на всяк випадок в районі обличчя, нас просили вдягнути тіки перед пропускними пунктами з жандармерією, в міських нічого не просили.
Поліцейський гелікоптер курсує узбережжям весь день, може, і вночі.
Підприємців, наприклад, власників крамничок, вакцинують, в іншому разі не маєш права працювати. ((
Долар скакнув.
Про Гюлена не спитали, не було якось в кого, я пам'ятаю, самій цікаво.
Тобто Ви робили тести перед відльотом і там ?
Карантин же не тримали ?
І з поверненням в Україну теж тести ?
Бідні підприємці.
А як, наприклад, з входом в музеї, ресторани ?
Не вимагають тестів чи щеплень ?
Но так как в Украине сегодня у власти квнщики, то не удивительно, что могут разрешить ширять все подряд в одно плечо.