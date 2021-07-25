УКР
Новини
4 301 40

Кент про можливі санкції з боку США проти Тупицького: "Ми завжди шукаємо можливість підтримати верховенство права"

США можуть застосувати санкції проти голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, щодо якого нинішня влада України висуває низку звинувачень.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

На питання про те, що, за даними джерела "РС", Київ звертався до Вашингтона із закликом застосувати проти Тупицького такі ж санкції, як і щодо олігарха Ігоря Коломойського, він відповів: "Ми завжди шукаємо можливість використовувати механізми в нашому законодавстві, щоб підтримати верховенство права і боротися із корумпованими офіційними особами. Я можу сказати тільки це".

На прохання підтвердити або спростувати, чи справді було таке звернення, Кент відповів: "Подивимося".

Автор: 

санкції (12746) Тупицький Олександр (259) Кент Джордж (49)
Клоун, по факту, совершил преступление и теперь хочет прикрыться американцами. Но прикрываться будут им, со всех сторон
25.07.2021 17:31 Відповісти
+10
Скотыняка - мягко сказано. Но здесь это неважно. А важно то, что клоун совершил преступление, и пытается тупо прикрыться от пали американцами. Что еще сильнее подчеркивает то, что он совершил.
25.07.2021 18:07 Відповісти
+9
Адмирал Колчак когда-то сказал: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти".
Но адмирал Колчак не сказал, что делать с властью, которая состоит из артистов, проституток и кучеров.
25.07.2021 19:58 Відповісти
Клоун, по факту, совершил преступление и теперь хочет прикрыться американцами. Но прикрываться будут им, со всех сторон
25.07.2021 17:31 Відповісти
Більша скотиняка за зє либонь лише Ту....
25.07.2021 17:52 Відповісти
Скотыняка - мягко сказано. Но здесь это неважно. А важно то, что клоун совершил преступление, и пытается тупо прикрыться от пали американцами. Что еще сильнее подчеркивает то, что он совершил.
25.07.2021 18:07 Відповісти
особливо на фоні справи БЄбушки
25.07.2021 19:34 Відповісти
Тупицкого Нарассию ! С аншлюзом имущества !
25.07.2021 17:31 Відповісти
Ти рускій чи просто ідіот?
25.07.2021 17:32 Відповісти
Не сорься с зеркалом ! А то убедятся что кацап !
25.07.2021 17:33 Відповісти
А есть разница?
25.07.2021 17:45 Відповісти
како имучиство? всё имучиство переписано на тёщу!
25.07.2021 18:16 Відповісти
Яке відношення мають американці до цієї справи!?
25.07.2021 17:31 Відповісти
Прямое
25.07.2021 17:32 Відповісти
Антоха. Пойди пивка попей. Все трудишься трудишься!!!
25.07.2021 17:34 Відповісти
"Яке відношення мають американці до цієї справи!?"
Американці дають Україні кількасот мільонів доларів щороку.
Їм хотілося би бачити тут якийсь позитивний результат.
Наприклад, можливості для інвестицій, які не будуть "доїти" місцеві силовики.
26.07.2021 08:46 Відповісти
Байден разрешил Коломойскому и Зеленскому посетить США с дружественным визитом... Кредита не даст,но выпишет чек на 25 гривен каждому,на пачку сигарет....без Аргентинского порошка Путлера и Патрушева...
25.07.2021 17:34 Відповісти
клован решил развалить независимую судебную систему!! Тупицкому- РЕСПЕКТ, ПОРОХА - в ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!
25.07.2021 17:42 Відповісти
Судя по новостям Тупорылый работает на ******** ! К чему тут респект ???
25.07.2021 17:46 Відповісти
враг моего врага- мой ДРУГ!!!
25.07.2021 17:57 Відповісти
ЮЛЯ НЕ БИКУЙ РЕСПЕКТАМИ, БАРИГИ ВЖЕ НЕ ВТРЕНДІ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.
25.07.2021 18:17 Відповісти
Особо не слежу за єтим делом,но зайду на блог Виталия Портникова,он знает все и про всех служивіх...
25.07.2021 17:52 Відповісти
Лучше б ты Чекалкина читал.
25.07.2021 17:53 Відповісти
С Димой Чекалкиным тусуюсь еще с времен его Веселих Яйєць...,а не якесь там Фаберже...
25.07.2021 18:02 Відповісти
Сейчас Портников типо правильный парень.
Однако, его национальность и то, что он дрыснул из газеты «Газета 24» не рассчитавшись с коллективом, заставляют относиться к нему настороженно.
25.07.2021 19:04 Відповісти
https://twitter.com/angelys667

https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1418533766939693057 23 июл.

...7 лет назад они начали набирать рос-укр язычные кадры. Не тех, кто выехал 20-30 лет назад, а недавно. Кто знаком с современным менталитетом и реалиями... шо с этого получится-хз, но это показатель того, шо они сами не понимают реалий Украины.

...У них пройопано наше направление, и не только наше. Достаточно посмотреть, кого в посольство назначают - Кольчугу, которая приняла самое деятельное участие в спецоперации по развороту Укр в мордор. Депил Кент, который на слушаниях в сенате рассказывает об агрессивной армии порохоботов...
Не только у нас просрано, а и в США, ЕС и НАТО. Алэ вынен тупый нарит этих стран. Бо если признать, шо не тупый нарит, то тогда придется называть, кто конкретно *******. И тут начинают палать жопы. Т ы ольгинский зродойоп и поливаешь дерьмом. Отака куйня малята. Скачем по граблям
25.07.2021 18:02 Відповісти
можно проще?
25.07.2021 20:53 Відповісти
Можно проще: это не мы сами все просрали, это в США для нас "неправильное внешнее управление".
26.07.2021 08:53 Відповісти
Если Зеленский отдаст в аренду Крым Турции на 50 лет,РАБссия окажется в поллном Дерьме...
25.07.2021 18:10 Відповісти
Теоретически возможно: вернуть назад, ведь в свое время Турция именно сдала Крым нарабсее в аренду. Но тогда кацапы отдадут Украине земли, которые получили от Украины за Крым. А там и драныкоеды-ябацтки подтянутся, тоже пiдлаталися нашими северными землями за Крым. ЗЫ... Ятибениверю:" А ты докажи". - Сравните карту Украины до 1954 года и после.
26.07.2021 01:23 Відповісти
Цей Кент, можливо, зараз найкращий Друг України...
25.07.2021 18:18 Відповісти
А хтось дуже добре сказав - якщо й є (а вони є) у зеленій плісняві зрадники, то вони чомусь прийняли оруддям своєї діяльності піарщиків клоунсько-дешево-комедійних проектів . Я думаю для розвалу країни на початках це успішний вибір, але атвєтка буде страшнішою ніж була Віті!
25.07.2021 19:39 Відповісти
Это бред! Быстрее всего Зеля попадёт под американские санкции.
25.07.2021 19:46 Відповісти
шо шо ?
25.07.2021 20:45 Відповісти
В методичці так написано
25.07.2021 22:27 Відповісти
Адмирал Колчак когда-то сказал: "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти".
Но адмирал Колчак не сказал, что делать с властью, которая состоит из артистов, проституток и кучеров.
25.07.2021 19:58 Відповісти
как не повторить ошибки ?
25.07.2021 23:26 Відповісти
Сходить в театр, в публичный дом, поехать домой на такси. Расстрелять всех таксистов перед отступлением.
26.07.2021 00:07 Відповісти
Не вибирать їх у владу!!! Ми вам казали у квітні 2019-го! Ви що відповідали? "Аби не барига"? Ну от і маєте "аби не баригу"!!!
26.07.2021 01:22 Відповісти
президент включил данные о продажк ОВГЗ в годовую декларацию за 2019 год, которая была обнародована 30 мая 2020 года. 3 июля Смолий уволился с главы Нбу. Точнее попросили. А Тупицкий обнулил все не декларирования чиновников. Просто фарс
26.07.2021 04:35 Відповісти
Решения суда по Тупицкому не могут принять, ума не хватает. так побежали к дяде Сему жаловаться. Тупое ничтжество сдающее суверенитет,
26.07.2021 07:31 Відповісти
 
 