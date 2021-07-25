Кент про можливі санкції з боку США проти Тупицького: "Ми завжди шукаємо можливість підтримати верховенство права"

США можуть застосувати санкції проти голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, щодо якого нинішня влада України висуває низку звинувачень.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

На питання про те, що, за даними джерела "РС", Київ звертався до Вашингтона із закликом застосувати проти Тупицького такі ж санкції, як і щодо олігарха Ігоря Коломойського, він відповів: "Ми завжди шукаємо можливість використовувати механізми в нашому законодавстві, щоб підтримати верховенство права і боротися із корумпованими офіційними особами. Я можу сказати тільки це".

На прохання підтвердити або спростувати, чи справді було таке звернення, Кент відповів: "Подивимося".

