Кент про можливі санкції з боку США проти Тупицького: "Ми завжди шукаємо можливість підтримати верховенство права"
США можуть застосувати санкції проти голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, щодо якого нинішня влада України висуває низку звинувачень.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ексклюзивному інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.
На питання про те, що, за даними джерела "РС", Київ звертався до Вашингтона із закликом застосувати проти Тупицького такі ж санкції, як і щодо олігарха Ігоря Коломойського, він відповів: "Ми завжди шукаємо можливість використовувати механізми в нашому законодавстві, щоб підтримати верховенство права і боротися із корумпованими офіційними особами. Я можу сказати тільки це".
На прохання підтвердити або спростувати, чи справді було таке звернення, Кент відповів: "Подивимося".
Американці дають Україні кількасот мільонів доларів щороку.
Їм хотілося би бачити тут якийсь позитивний результат.
Наприклад, можливості для інвестицій, які не будуть "доїти" місцеві силовики.
