Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару

Російський адмірал ВМФ РФ Володимир Куліть збрехав про збиття ізраїльських ракет під час останньої ракетної атаки в Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише Віктор Верцнер - майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і засновник групи "Israel Supports Ukraine", яка займається, зокрема, підтримкою української армії.

"На першій фотографії Імад Ель Амін, один із польових командирів Хезболли. Він та ще один високопоставлений іранський офіцер загинули в Сирії "під час виконання боргу джихаду", під час останньої ракетної атаки в Сирії, як заявила пресслужба Хезболли.

На другій фотографії контр-адмірал ВМФ Росії Володимир Куліть вихваляється, як він збив всі ізраїльські ракети тієї ночі".

Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару 01
Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару 02

+64
Щоб кацап та й не збрехав....
25.07.2021 18:00 Відповісти
+59
не дихнуть, як не брехнуть

Російські журналісти опублікували до Дня Військово-Морського флоту матеріал з винищувачем американського виробництва AV-8B Harrier II.
Грубу помилку помітив генерал-майор СБУ і військовий оглядач Віктор Ягун і вказав на неї у себе в Facebook.
"На Московії "Парламентська газета" в якості ілюстрації до Дня ВМФ своєї країни використала фотографію авіаносного ударного угруповання флоту США. Винищувач на фотографії - американо-британський AV-8B Harrier II", - зазначив Ягун.

Российский адмирал Кулить солгал, что российская ПВО сбивает израильские ракеты - Хезболла заявила о гибели своих командиров от авиаудара - Цензор.НЕТ 855
25.07.2021 17:58 Відповісти
+50
московит і брехня слова синоніми
25.07.2021 17:59 Відповісти
Теперь понятно, что именно имели в виду кацапы, когда говорили, что ихним комплексам "аналогов нет". Они просто пробел не там поставили, правильно - "анало говнет". Это многое объясняет
25.07.2021 20:53 Відповісти
В НИХ взагалі якась тяга до ЦЬОГО - КАКА-ін, КАКА-кола, КАЛ-баса...
25.07.2021 21:25 Відповісти
Они видать их "сбивают" мобильным приложением "Ракетауходи-GO"...
25.07.2021 19:55 Відповісти
там только на ипло касаба посмотришь и все станет ясно. ему ничего говороть вообще не нужно.
25.07.2021 21:05 Відповісти
Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару - Цензор.НЕТ 1041
25.07.2021 21:23 Відповісти
Вообще то козломордый генера поначалу сбрехал
что русня с арабами сбили семь израильских ракет...
А потом выяснилось что ракет было всего четыре
и все они попали в свои цели...
25.07.2021 21:21 Відповісти
так касабу брехать шо свинье в грязи валяться.
25.07.2021 21:24 Відповісти
26.07.2021 03:24 Відповісти
Tut nicego novogo.Izrael probyvajet raski PVO bez problem
25.07.2021 21:45 Відповісти
Мультик не успели смотировать и Самому адмиралу пришлось отдуваться.
25.07.2021 22:55 Відповісти
ещё и евреев хотел оболгать, это он зря ...
25.07.2021 23:30 Відповісти
Он же под наркотиками, глюк словил как сбивает ракеты
26.07.2021 01:16 Відповісти
интересно-а чего можно ждать от )(уйловского вояки??
26.07.2021 01:32 Відповісти
Кацап як не обмане,то обов'язково збреше.
26.07.2021 05:52 Відповісти
Якщо московит шевелить губами значить він бреше.
26.07.2021 06:59 Відповісти
может фамилия адмирала Вадим Курить ?
26.07.2021 07:03 Відповісти
Вірити кацапам - себе не поважати
26.07.2021 08:15 Відповісти
Ви прочитали мою думку слово в слово,коли я побачив цю
інформацію! Вони кацапи вже думкою ракети сбивають!
26.07.2021 11:48 Відповісти
Хезбола до мордован як будем діяти?
Москалі "Жєртви єсть?*показують що є* Ми гаварім что іх там нєт! Ми сбілі всє ракєти".

Пройшов час, правда вийшла на світ.
26.07.2021 08:59 Відповісти
Врать так врать, генерал! Доложи мировой общественности, что израильские ракеты сбиты танком Т-14 Армата посредством запуска Су-57 (ну или Сцу-157), гиперсветовой ракетой Циркон. А Израиль уже стерт в ядерный пепел вундервафлей Авангард.
Учить тебя, барана...
26.07.2021 09:22 Відповісти
Когда маскали правду говорили? Слово рузкого офицера)))
26.07.2021 11:25 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
26.07.2021 12:26 Відповісти
Подежами і смертями ізраїльтян Ізраїль платить саме за колабораціонізм і загравання з Кремлем.
26.07.2021 12:50 Відповісти
Пожежами
26.07.2021 12:50 Відповісти
Чим вища посада чи більші погони у кацапа тим воно брехливіше. Сірійцям вони здають євреїв, а євреям сірійців. Нічого особистого, просто так виглядає кацап.
26.07.2021 12:51 Відповісти
уж нагибали евреи русских, нагибали.. и тут выступил моряк купить...
26.07.2021 17:13 Відповісти
Ну почему же? Он может быть и прав. Видимых ракет действительно было четыре,...да,да, строго четыре. Которые демонстративно шмальнули Ф-16, нук для близиру. А сколько было остальных ...Спайков!!!....неизвестно.
В очередной раз израильтяне снова спрятались за Расссиииююююю!!!!
26.07.2021 17:25 Відповісти
то не адмирал... то чучело какое то... вот это Адмирал, последний, настоящий :
Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару - Цензор.НЕТ 3425
26.07.2021 17:46 Відповісти
Атмирал СкулитЬ. Не вой и не сокрушайся жаба болотная. Небось 3D мультфильмов про вяличие и вундервафлю в 15000 проМахов от беспутина антихриста люциферовича насмотрелся. Атмирал жабодавного флота! Слезай с ЛСД.
26.07.2021 18:16 Відповісти
