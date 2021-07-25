Російський адмірал Куліть збрехав, що російська ППО збиває ізраїльські ракети. Хезболла заявила про загибель своїх командирів унаслідок авіаудару
Російський адмірал ВМФ РФ Володимир Куліть збрехав про збиття ізраїльських ракет під час останньої ракетної атаки в Сирії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише Віктор Верцнер - майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ і засновник групи "Israel Supports Ukraine", яка займається, зокрема, підтримкою української армії.
"На першій фотографії Імад Ель Амін, один із польових командирів Хезболли. Він та ще один високопоставлений іранський офіцер загинули в Сирії "під час виконання боргу джихаду", під час останньої ракетної атаки в Сирії, як заявила пресслужба Хезболли.
На другій фотографії контр-адмірал ВМФ Росії Володимир Куліть вихваляється, як він збив всі ізраїльські ракети тієї ночі".
