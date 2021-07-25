Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено воїна ОС, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Від початку доби 25 липня зафіксовано 5 порушень: чотири обстріли і один проліт безпілотника.

У пресцентрі Об'єднаних сил уточнюють, що російські найманці вели вогонь:

- неподалік Новозванівки з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Кримського з автоматичних станкових гранатометів;

- біля Нью-Йорка з мінометів 82-го калібру;

- в напрямку населеного пункту Причепилівка з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"Унаслідок обстрілу один військовий зазнав осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Також у районі проведення операції Об'єднаних сил піротехніки ДСНС розмінували 1 гектар території і передали на знищення 45 вибухонебезпечних предметів.

