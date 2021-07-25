У разі нової хвилі на розгортання COVID-відділень у лікарнях знадобиться тиждень, - Кузін

У разі нової хвилі коронавірусу COVID-19, яку очікують восени, знадобиться близько тижня на перепрофілювання відділень лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що після зниження кількості хворих у багатьох лікарнях відділення для пацієнтів із коронавірусом було згорнуто.

"Цей процес відбувався ще на початку червня. Зауважу, що хворих не кинули напризволяще. Пацієнти, які в той час ще перебували на стаціонарному лікуванні, отримали належну медичну допомогу. Закриття таких відділень - це лише фінансово-адміністративний механізм. Там залишилися працювати ті ж лікарі, які за потреби зможуть повернутися до лікування "ковідних" хворих. Щоб відновити повноцінне функціонування цих відділень, знадобиться близько тижня", - сказав Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, зазначені установи забезпечені достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і кисню.

