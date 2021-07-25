УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6924 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 072 25

У разі нової хвилі на розгортання COVID-відділень у лікарнях знадобиться тиждень, - Кузін

У разі нової хвилі на розгортання COVID-відділень у лікарнях знадобиться тиждень, - Кузін

У разі нової хвилі коронавірусу COVID-19, яку очікують восени, знадобиться близько тижня на перепрофілювання відділень лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що після зниження кількості хворих у багатьох лікарнях відділення для пацієнтів із коронавірусом було згорнуто.

"Цей процес відбувався ще на початку червня. Зауважу, що хворих не кинули напризволяще. Пацієнти, які в той час ще перебували на стаціонарному лікуванні, отримали належну медичну допомогу. Закриття таких відділень - це лише фінансово-адміністративний механізм. Там залишилися працювати ті ж лікарі, які за потреби зможуть повернутися до лікування "ковідних" хворих. Щоб відновити повноцінне функціонування цих відділень, знадобиться близько тижня", - сказав Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, зазначені установи забезпечені достатньою кількістю засобів індивідуального захисту і кисню.

Читайте також: В Україні можуть дозволити "змішувати" вакцини проти COVID-19, - головний санітарний лікар Кузін

Автор: 

карантин (18172) Кузін Ігор (316) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Можливо і менше чим тиждень,тільки ось в чому питання.А хто буде лікувати хворих,адже лікарям та медперсоналу понаобіцяли гори та доли але по сьогоднішній день і десяту частину з обіцяного не виконали.Що Кузін із міністерством прийде лікувати?
показати весь коментар
25.07.2021 18:49 Відповісти
+2
Обязательно пусть разворачивают госпиталя для больных гриппом и ОРВИ, сезон простудных заболеваний начнется как всегда в октябре. Кузин уже наготове.
показати весь коментар
25.07.2021 19:27 Відповісти
+1
всем привет, смеюсь испанцем, нихера се серфингист, а ты где будеш когда волна прийдет? в море или вообще на островах кокс нюхать как твой ********** когда солдату нужна была команда открыть огонь, че ****** зеленые готовы к волне? тупые ублюдки горите в аду
показати весь коментар
25.07.2021 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можливо і менше чим тиждень,тільки ось в чому питання.А хто буде лікувати хворих,адже лікарям та медперсоналу понаобіцяли гори та доли але по сьогоднішній день і десяту частину з обіцяного не виконали.Що Кузін із міністерством прийде лікувати?
показати весь коментар
25.07.2021 18:49 Відповісти
Обязательно пусть разворачивают госпиталя для больных гриппом и ОРВИ, сезон простудных заболеваний начнется как всегда в октябре. Кузин уже наготове.
показати весь коментар
25.07.2021 19:27 Відповісти
В Индии "сезон" ковида начался не как всегда у гриппа. Пришлось напрягать крематории.
показати весь коментар
25.07.2021 19:37 Відповісти
Все журналисты говорили, что это фейк и в Индии никаких эксцессов не было, а крематории там работают всегда так как они хоронят людей сжигая трупы.
показати весь коментар
25.07.2021 20:24 Відповісти
Шоб це знати, не треба бути журналістом, бо все у відкритому доступі.
показати весь коментар
25.07.2021 20:27 Відповісти
Опс
https://www.reuters.com/world/india/indias-covid-death-rate-hit-record-june-after-calls-better-data-2021-07-06/ NEW DELHI, July 6 (Reuters) - India's COVID-19 deaths relative to infections hit a record high in June after cases peaked in early May, an analysis of government data shows, amid pressure on authorities to accurately report deaths from a second wave of the virus.

Упс
https://www.france24.com/en/live-news/20210720-india-s-covid-deaths-10-times-higher-than-reported-study India's coronavirus death toll is up to 10 times higher than the nearly 415,000 fatalities reported by authorities, likely making it the country's worst humanitarian disaster since independence, a US research group said Tuesday. The Center for Global Development study's estimate is the highest yet for the carnage in the South Asian nation of 1.3 billion people, which is emerging from a devastating surge partly fuelled by the Delta variant in April and May. The study -- which analysed data from the start of the pandemic to June this year -- suggested that between 3.4 million and 4.7 million people had died from the virus. "True deaths are likely to be in the several millions, not hundreds of thousands, making this arguably India's worst human tragedy since partition and independence," the researchers said.
показати весь коментар
25.07.2021 21:08 Відповісти
Ботик никак не успокоится. Фейк это. Все кто имеет одственников в Индии спрашивал что там такое и получали ответ - все нормально, как обычно.
показати весь коментар
25.07.2021 22:38 Відповісти
Журналисты агенств Reuters и France24 специально статьи написали, чтобы Ларису расстроить... А в это время Лариса опросила всех, кто имеет родственников в Индии... Но вот подтвердить это ей нечем... А Лариса знает, что в одной Великобритании тех, кто имеет родственников в Индии проживает около миллиона?
показати весь коментар
25.07.2021 22:54 Відповісти
Хватит троллить и так все знают, что ты тролль.
показати весь коментар
26.07.2021 15:37 Відповісти
Так, Лариса ни на один вопрос так и не ответила... А ведь факт налицо - Вы соврали, когда писали "Все журналисты говорили, что это фейк и в Индии никаких эксцессов не было, а крематории там работают всегда так как они хоронят людей сжигая трупы."
И доказательства в виде ссылок я представил, а Вы - нет.
Так что врунья Вы, Лариса.
показати весь коментар
26.07.2021 16:17 Відповісти
С нейроботами давно не общаюсь, а ты известный нейробот, постоянно тут тусуешься с пропагандой жижизации.
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
Я обычный человек. Но я не люблю брехунов и мракобесов вроде Вас. Так что я, по возможности, вывожу таких как Вы на чистую воду.
показати весь коментар
27.07.2021 11:58 Відповісти
Ты обычный тролль и платный бот и примелькался тут уже своей агитацией жижизации.
показати весь коментар
27.07.2021 12:04 Відповісти
Я свои слова подтверждаю ссылками, это видно и в диалоге выше, а ты - нет. Так что успокойся, твоя пропаганда мракобесия не пройдет.
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
Методичками подтверждаешь. Боты все так делают.
показати весь коментар
27.07.2021 13:26 Відповісти
Публикации Reuters и France24 это, по-твоему, методички?
показати весь коментар
27.07.2021 13:29 Відповісти
В этих изданиях много лжи. А ты чешешь с методички и тут к гадалке не ходи. Типичный тролль.
показати весь коментар
27.07.2021 14:01 Відповісти
Ты не привела ни одной ссылки в подтверждение своих слов. А факт лжи в ссылках, что привел я, существует льшь в твоем воображении. Ты это ничем не доказала.
показати весь коментар
27.07.2021 14:10 Відповісти
именно НЕДЕЛЯ !!!
не 6 или 8 дней - НЕДЕЛЯ
показати весь коментар
25.07.2021 18:55 Відповісти
всем привет, смеюсь испанцем, нихера се серфингист, а ты где будеш когда волна прийдет? в море или вообще на островах кокс нюхать как твой ********** когда солдату нужна была команда открыть огонь, че ****** зеленые готовы к волне? тупые ублюдки горите в аду
показати весь коментар
25.07.2021 19:30 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
показати весь коментар
25.07.2021 20:11 Відповісти
Лечить некому! За 6 тыс. нафиг нужно!
показати весь коментар
25.07.2021 20:49 Відповісти
Такі да.Касирша в АТБ має вдвіччі більше. Але зараз совки почнуть завивати про клятву Гіпократа.
показати весь коментар
25.07.2021 22:11 Відповісти
В Китае за неделю построили целую больницу!! В быстрее шевелиться никак не получается?
показати весь коментар
26.07.2021 07:40 Відповісти
 
 