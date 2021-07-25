УКР
Не менше 18 об'єктів у Києві становлять потенційну хімічну небезпеку для людей, які мешкають неподалік, - командир КАРС Піхало

У Києві функціонує близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів, коментуючи аварію на "Рівнеазоті", командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор та аміак. Також є декілька азотних підприємств. Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку. Якщо ви почули сирену, ви маєте зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор. Можуть їздити спеціальні аварійні служби, такі, як наша, і проводити оповіщення. Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, вмикаються сирени", - розповів Піхало.

За словами рятувальника, кияни часто звертаються до них, коли відчувають якийсь хімічний запах.

Читайте також: Голова Держекоінспекції Мальований про вибух на "Рівнеазоті": Є підстави вважати, що керівництво спробувало приховати НП

"У нас багато таких викликів: сваряться сусіді і нашатирем обливають двері. Наша мобільна лабораторія приїжджає, проводить заміри на наявність хімічних речовин", - пояснив він.

Нагадаємо, про надзвичайну ситуацію на підприємстві "Рівнеазот" стало відомо у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, унаслідок якої стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.

У ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився унаслідок витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю унаслідок події немає.

Після аварії на підприємстві "Рівнеазот" в Україні проведуть позапланову перевірку хімічно небезпечних об'єктів.

Читайте також: На всіх хімічно небезпечних підприємствах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський

Київ (20187) виробництво (1751) погрози (496) хімія (135)
+9
бідне зебіля, таке перелякане...
25.07.2021 19:17 Відповісти
+7
Твій коментарій , кацап, засунь собі в дупу і не патякай!
Без вас розберемось )
25.07.2021 19:18 Відповісти
+4
Яка небезпека,це не хімічні заводи захопили житлові квартали а навпаки.Хто давав згоди на будівництва в небезпечних зонах?А тепер міська влада хоче своє нехлюйство списати на заводи.
25.07.2021 19:13 Відповісти
Токсичность секты сивочолого не в счет?
25.07.2021 19:12 Відповісти
Твій коментарій , кацап, засунь собі в дупу і не патякай!
Без вас розберемось )
25.07.2021 19:18 Відповісти
чоколядна интоксикація ?

свинособакам біттер противопоказаний
25.07.2021 20:45 Відповісти
Да где уж нам уж.
Когда какое-то сборище называет себя Слугами да еще непросто слугами ,а слугами народа?!! они уже вызывют у окружающих удивление и ощущение неадекватности сего сборища .
Когда, руководителя этой секты на ровном месте называют величайшим лидером современности, возникает еще большее ощущение неадекватности этих людей.
А потом еще они оказываются еще и родовитыми аристократами, это уже точно похоже на Клуб людей однозначно неадекватных и даже опасных, т.е. на секту
25.07.2021 22:45 Відповісти
Яка небезпека,це не хімічні заводи захопили житлові квартали а навпаки.Хто давав згоди на будівництва в небезпечних зонах?А тепер міська влада хоче своє нехлюйство списати на заводи.
А жилой комплекс возле ядерного реактора на проспекте Науки под самым забором института ядерной физики?
25.07.2021 20:35 Відповісти
А новострой " Вежа на Ломоносова" возле Института рака - приятное соседство ?
показати весь коментар
А вот зачем там люди квартиры покупали? Знали прекрасно об этом. Это их решения. Их под дулами автоматов заставляли покупать? Не нойте постоянно-то не так, это не так.
показати весь коментар
Люди не знали. Квартиры там могли купить только приезжие.
Они не думали, что если это лечится лучевой терапией,
то от от такого места стоит держаться подальше.
26.07.2021 08:10 Відповісти
не 18 а 19!!! мой сосед сволочь самогон с утра и доночи гонит...вонидла стоит я вам скажу....я раз в 2014 в милицию пожалился приехали..через час вместе песни пели
показати весь коментар
Самогон наш враг. Гоните его.
показати весь коментар
Самую большую потенциальную опасность представляют для украинцев - клоуны в ВР, ОП и КМ !!!
показати весь коментар
гадостней сине-ЗЕльоных водорослей ничего нет
показати весь коментар
Коломойский фонит сильнее любого ядерного реактора.
показати весь коментар
