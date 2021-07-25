Не менше 18 об'єктів у Києві становлять потенційну хімічну небезпеку для людей, які мешкають неподалік, - командир КАРС Піхало
У Києві функціонує близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.
Про це в ефірі "Україна 24" розповів, коментуючи аварію на "Рівнеазоті", командир комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) "Київська служба порятунку" Дмитро Піхало, передає Цензор.НЕТ.
"У Києві функціонує приблизно 18 хімічно небезпечних об'єктів, на яких здебільшого використовується хлор та аміак. Також є декілька азотних підприємств. Люди, які мешкають у зоні можливого ураження, підпадають під небезпеку. Якщо ви почули сирену, ви маєте зачинитися у себе вдома, увімкнути радіо, телевізор. Можуть їздити спеціальні аварійні служби, такі, як наша, і проводити оповіщення. Якщо щось трапляється, одразу проводиться оповіщення населення. На заводі має функціонувати лабораторія. Якщо щось трапляється, на заводі існує система оповіщення, вмикаються сирени", - розповів Піхало.
За словами рятувальника, кияни часто звертаються до них, коли відчувають якийсь хімічний запах.
Читайте також: Голова Держекоінспекції Мальований про вибух на "Рівнеазоті": Є підстави вважати, що керівництво спробувало приховати НП
"У нас багато таких викликів: сваряться сусіді і нашатирем обливають двері. Наша мобільна лабораторія приїжджає, проводить заміри на наявність хімічних речовин", - пояснив він.
Нагадаємо, про надзвичайну ситуацію на підприємстві "Рівнеазот" стало відомо у вівторок - розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти, унаслідок якої стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу.
У ДСНС заявляли, що концентрація газу в повітрі, що утворився унаслідок витоку на заводі мінеральних добрив "Рівнеазот" у вівторок, уп’ятеро нижча за рівень, небезпечний для людини, а загрози довкіллю унаслідок події немає.
Після аварії на підприємстві "Рівнеазот" в Україні проведуть позапланову перевірку хімічно небезпечних об'єктів.
Читайте також: На всіх хімічно небезпечних підприємствах України проведуть позапланові перевірки, - Монастирський
