Представник посольства України в Польщі Куць про стан постраждалих у ДТП українців: За оцінками лікарів, можемо говорити про стриманий оптимізм

Українські дипломати встановили контакти з родичами постраждалих і загиблого унаслідок дорожньої аварії в Польщі.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші консули постійно перебувають на місцях. Сьогодні відвідали наших громадян у медичних закладах. З родичами постраждалих і загиблого встановлено контакт. Наразі відбувається процедура оформлення всіх документів та організаційні моменти. Особисті дані, на жаль, не можу розголошувати. Наші консули на місці надають всю допомогу, забезпечують комунікаційну складову. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - повідомив він.

Як зазначив Куць, щодо постраждалих було здійснено заходи першої невідкладної допомоги.

"Окрім цього, були додаткові обстеження, щоб виявити ушкодження, яких могли не виявити під час першого огляду, щоб виключити можливе погіршення стану. Я не можу давати оцінку стану здоров'я, водночас лікарі нам сказали, що перша ніч зазвичай є найкритичнішою і найважчою. Тому, за оцінками лікарів, можемо говорити про стриманий оптимізм", - розповів співробітник посольства.

Нагадаємо, 24 липня в Польщі унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро громадян України. Один із них пізніше помер.