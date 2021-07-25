УКР
Міністр при президенті Польщі Дера про "Північний потік-2": Нас зрадили, і переможець - Путін

Міністр при президенті Польщі Анджей Дера прокоментував укладену між Німеччиною та США угоду про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Світом правлять гроші, а не цінності. Польща стала на бік цінностей", - так міністр при президенті Польщі Анджей Дера прокоментував укладену між Німеччиною і США угоду про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Що стосується "Північного потоку-2", то рішення було прийнято набагато раніше і послідовно виконувалися. Польська зовнішня політика полягала в тому, що ми шукали союзників у питанні зупинки "Північного потоку-2", - нагадав Дера. Він зазначив, що "проти будівництва "Північного потоку-2" висловилися "всі країни Балтії, Євросоюз, Європарламент. Виявилося, що Німеччина вище Європейського Союзу, інтереси Німеччини важливіші за інтереси Європейського Союзу.  І це свідчить про серйозну проблему", - додав Дера.

"Нас зрадили, і переможець - президент Путін, Росія перемогла, їй гарантовано поставки газу на найближчі роки, потужні джерела коштів. Німеччина буде розподіляти цей газ, можливо, знайде технологію для використання цього газу. Вони також отримають від цього величезний прибуток, а інші будуть просто спостерігати за цим", - резюмував Дера.

Нагадаємо, 21 липня адміністрація Байдена і МЗС Німеччини повідомили про угоду щодо припинення спору з приводу газопроводу. Хоча в тексті американо-німецької угоди про це немає згадки, представники Держдепартаменту США заявили, що угода означатиме відмову від спроб зупинити проєкт за допомогою санкцій. За словами Вашингтона, метою цієї юридично необов'язкової угоди є обмеження негативного впливу "Північного потоку-2" на Україну і країни регіону, зокрема Польщу.

У межах угоди Німеччина також має  використовувати всі можливі засоби тиску, щоб продовжити на термін до 10 років угоду про транзит газу з РФ через Україну, термін дії якої закінчується у 2024 році. Україна щорічно отримує 1,5-3 млрд доларів за транзит.

Німеччина також створить Зелений фонд для України, щоб "підтримати енергетичну трансформацію України, енергоефективність та енергетичну безпеку". Для цього Німеччина має внести не менше 175 мільйонів доларів США і разом із США "підтримати та просувати" інвестиції у розмірі не менше 1 мільярда доларів США.

+38
Польща подає в суди і виграє компенсації. А в нас зеля на лапу собі візьме і все. Українці в лохах лишаться.
25.07.2021 20:04 Відповісти
+35
У мене таке враження що Зєля не тільки на лапу, а і в рот бере.
25.07.2021 20:06 Відповісти
+27
Українець заплатить за президентство блазня. Шалені борги зростають.
25.07.2021 20:12 Відповісти
а че это меня а не вас сладкоежек колбасит от сладкого ?! это что неправда что я написал?!
26.07.2021 00:51 Відповісти
Миром правят деньги, а не ценности. Типа Украина покупает ЕС газ.......ржу не магу.....польские юлитимошенко переняв опыт имеют Украину с ее населением в четыре раза больше............а сейчас корыто прикрывают......вот и все визги.....
26.07.2021 01:34 Відповісти
Надо всем прогрессивным силам сплотиться вокруг польши. Страны прилегающие к польше обязаны заключить Договор о взаимопомощи. Варшавский договор будет корневой осью в противостоянию возроставшего влияния Германии на континенте, стремящейся к гегемонии.
26.07.2021 05:38 Відповісти
И кто будет в этой компании? Прибалтика и Украина? Будете подавать на Германию в суд, вот только на адвокатов Германия вам денег не даст, а своих у вас нет - для этого надо сначала их заработать.
26.07.2021 05:51 Відповісти
"Який ще дощ, Манько?
Вставай, нас обісцяли."©
Министр при президенте Польши Дера просто назвал вещи своими именами. Ждать осталось недолго - многое, особенно истинную цену пресловутых "европейских ценностей" объяснит то, где и кем всплывёт отставленная Ангела Хорстовна?
26.07.2021 05:59 Відповісти
С каких это пор Польша интересуется Европейскими ценностями? Ей больше по душе американские ценности.
26.07.2021 07:00 Відповісти
она в ЕС....если ты не знал
26.07.2021 12:54 Відповісти
ещё раз пишу первый раз понел и писал об этом гдето с 2017 - нинадо нам в ес мы там очень
очень очень бэдные и неродственники- так обслуга, в нато нужно и то только потому что там
штаты и бриты... ес - это не то что у них написано на бумаге, сталинская конституция была од
ной из самых лучшых в мире....
26.07.2021 07:54 Відповісти
Міністр при президенті Польщі Дера про "Північний потік-2": Нас зрадили, і переможець - Путін - Цензор.НЕТ 7370
26.07.2021 10:35 Відповісти
Я не фанат Зе, но сваливать на него вину за сп-2 - глупо. Потоки (Турецкий, СП-1) строились и до него. Всем способным мыслить людям было с самого начала понятно, что этот проект завершится. Потому что "европейские ценности" - это что-то абстрактное, а бабки от продажи газа, который в условиях отказа от угля приобретает еще большую ценность, совсем другое. Германия положила болт на интересы члена ЕС - Польшу и кто-то верит, что вопрос мог решить президент страны, которую не рассматривают даже в качестве кандидата? Неужели можно быть такими наивными?
26.07.2021 08:17 Відповісти
ИМХО, Украина с этоготсоглашения поимела максимум, потому что:
1. До 24-го года остается транзит
2. Упадет кэш, пусть и небольшой, но все же.
3. Получены гарантии в случае нападения врага на Украину.
Ну а нам нужно быть готовым к увеличению платежек на газ. Потому что невозможно, разрывая связи с врагом, мутить с ним экономические интересы. Мы потому и не ценили нашу независимость, чтотона нам досталась легко: без крови, без финасовых затрат. Спросите у жителей стран Балтики, КАКИЕ у них платежки за газ еще с 90-х. И люди были готовы их оплачивать, лишь бы быть подальше от кацапов. Так и нам нужно поступать, если хотим, чтоб наши дети уже никогда не говорили по русски и считали кацапов врагами.
26.07.2021 08:22 Відповісти
Три года пройдут быстро,а что потом?за газ уже надо платить кучу денег,на эти три года никто не даст гарантию ни на что!
26.07.2021 08:43 Відповісти
У вас есть свой газ,можно было начать разработки в 1991,чем вы 30 лет занимались?
26.07.2021 09:49 Відповісти
"чем вы 30 лет занимались?" ГРАБИЛИ,ГРАБИЛИ И ЕЩЕ РАЗ ГРАБИЛИ...
26.07.2021 10:18 Відповісти
Проста відповідь на питання чому Україна така бідна.

https://www.youtube.com/watch?v=_ges7gx2nc8
26.07.2021 12:04 Відповісти
Сміливий дядько. Цікаво в нашому уряді знайдеться хтось здатний сказати те саме?
26.07.2021 12:21 Відповісти
Украина вторая после Норвегии страна по добыче газа!Но во многих странах Европыне добывающих ни куба газа цена такая же,даже ниже,вот как мы дошли до такой жизни?Зельмана на второй срак!
26.07.2021 13:41 Відповісти
