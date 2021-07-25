Міністр при президенті Польщі Дера про "Північний потік-2": Нас зрадили, і переможець - Путін

Міністр при президенті Польщі Анджей Дера прокоментував укладену між Німеччиною та США угоду про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Світом правлять гроші, а не цінності. Польща стала на бік цінностей", - так міністр при президенті Польщі Анджей Дера прокоментував укладену між Німеччиною і США угоду про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Що стосується "Північного потоку-2", то рішення було прийнято набагато раніше і послідовно виконувалися. Польська зовнішня політика полягала в тому, що ми шукали союзників у питанні зупинки "Північного потоку-2", - нагадав Дера. Він зазначив, що "проти будівництва "Північного потоку-2" висловилися "всі країни Балтії, Євросоюз, Європарламент. Виявилося, що Німеччина вище Європейського Союзу, інтереси Німеччини важливіші за інтереси Європейського Союзу. І це свідчить про серйозну проблему", - додав Дера.

"Нас зрадили, і переможець - президент Путін, Росія перемогла, їй гарантовано поставки газу на найближчі роки, потужні джерела коштів. Німеччина буде розподіляти цей газ, можливо, знайде технологію для використання цього газу. Вони також отримають від цього величезний прибуток, а інші будуть просто спостерігати за цим", - резюмував Дера.

Нагадаємо, 21 липня адміністрація Байдена і МЗС Німеччини повідомили про угоду щодо припинення спору з приводу газопроводу. Хоча в тексті американо-німецької угоди про це немає згадки, представники Держдепартаменту США заявили, що угода означатиме відмову від спроб зупинити проєкт за допомогою санкцій. За словами Вашингтона, метою цієї юридично необов'язкової угоди є обмеження негативного впливу "Північного потоку-2" на Україну і країни регіону, зокрема Польщу.

У межах угоди Німеччина також має використовувати всі можливі засоби тиску, щоб продовжити на термін до 10 років угоду про транзит газу з РФ через Україну, термін дії якої закінчується у 2024 році. Україна щорічно отримує 1,5-3 млрд доларів за транзит.

Німеччина також створить Зелений фонд для України, щоб "підтримати енергетичну трансформацію України, енергоефективність та енергетичну безпеку". Для цього Німеччина має внести не менше 175 мільйонів доларів США і разом із США "підтримати та просувати" інвестиції у розмірі не менше 1 мільярда доларів США.

