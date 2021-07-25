Модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн і позбавили водійських прав 24-річну львівську модель Анну-Мар'яну Самолук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET, 28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla відразу зникла з місця ДТП. Коли 24-річну водійку знайшли патрульні, то вирішили перевірити її стан. Результат тесту в лікарні показав, що вона керувала машиною під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

Анна-Мар'яна Самолук надала поліції пояснення, що святкувала свій день народження і вважала, що вже не перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Водійка не заперечувала своєї провини.

Уже під час розгляну адмінпротоколу у Галицькому райсуді 21 липня адвокат водійки заперечив, що вона була у стані наркотичного сп’яніння за кермом. Втім жодних доказів цієї позиції суд не побачив.

Дивіться також: Лерос - Зеленському про ДТП з колишнім "слугою народу" Юрченком: "Ти покриваєш цих виродків, але скоро над твоїм кодлом може відбутися самосуд". ВІДЕО+ФОТО

Суддя Віталій Стрельбицький визнав Анну-Мар'яну Самолук винною у керуванні автомобілем у нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Суд оштрафував її на 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на рік. Дівчина може упродовж 10 днів подати апеляцію на цю судову постанову.

Відомо, що Анна-Мар'яна Самолук із дитинства працює моделлю, у 2017 році потрапила до фіналу конкурсу "Міс Україна". Також Анна-Мар’яна Самолук була помічницею, ексдепутата та голови Львівської обласної ради 6 скликання Петра Колодія.