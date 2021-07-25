УКР
Модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн і позбавили водійських прав 24-річну львівську модель Анну-Мар'яну Самолук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZAXID.NET, 28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla відразу зникла з місця ДТП. Коли 24-річну водійку знайшли патрульні, то вирішили перевірити її стан. Результат тесту в лікарні показав, що вона керувала машиною під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

Анна-Мар'яна Самолук надала поліції пояснення, що святкувала свій день народження і вважала, що вже не перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Водійка не заперечувала своєї провини.

Уже під час розгляну адмінпротоколу у Галицькому райсуді 21 липня адвокат водійки заперечив, що вона була у стані наркотичного сп’яніння за кермом. Втім жодних доказів цієї позиції суд не побачив.

Суддя Віталій Стрельбицький визнав Анну-Мар'яну Самолук винною у керуванні автомобілем у нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Суд оштрафував її на 17 тис. грн із позбавленням водійських прав на рік. Дівчина може упродовж 10 днів подати апеляцію на цю судову постанову.

Відомо, що Анна-Мар'яна Самолук із дитинства працює моделлю, у 2017 році потрапила до фіналу конкурсу "Міс Україна". Також Анна-Мар’яна Самолук була помічницею, ексдепутата та голови Львівської обласної ради 6 скликання Петра Колодія.

Топ коментарі
+45
Даже в голову не приходит, а чем может помагать 20-летняя топ-модель депутату.
25.07.2021 22:51 Відповісти
+15
Тем чем Богдан помогал Зеленскому только наоборот!
25.07.2021 22:53 Відповісти
+12
Бабада
25.07.2021 22:57 Відповісти
"львовская модель"
Модель - опытный образец по которому осуществляется массовое производство.
25.07.2021 23:24 Відповісти
нiчого так...але чого воно хоче? чого так писка вiдкрила?

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 4954
25.07.2021 23:25 Відповісти
гайморіт мабудь
25.07.2021 23:26 Відповісти
25.07.2021 23:52 Відповісти
звичка велика сила
26.07.2021 16:17 Відповісти
26.07.2021 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC_qt7sBIYknJPXOzeyoC-cw/videos

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 2428
25.07.2021 23:27 Відповісти
Она помогала главе Львовского областного совета нести сию тяжкую ношу.
Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 6168
25.07.2021 23:28 Відповісти
Несуразный карлик...
25.07.2021 23:29 Відповісти
скорее шкапа
25.07.2021 23:48 Відповісти
Ну, Петру Несторовичу ж підходить

Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 163
26.07.2021 01:43 Відповісти
И где ее талия?
25.07.2021 23:34 Відповісти
Для немцев - сойдет
Они не видят надобностм в талии
25.07.2021 23:35 Відповісти
Дякую Пану Богу шо я анi москал, анi нiмец...
25.07.2021 23:41 Відповісти
Тебе нравятся метамфетоминовые наркоманки? Ты русский?
26.07.2021 00:42 Відповісти
А касабам - пох, бояры хлебнул и алкашки с наркоманками сразу - наилучшие тьолки. А эта, с большими губами, видать хорошо помогала скоротать рабочее время главе Львовского облсовета, раз стала "помощницей".
Львівську модель і колишню помічницю голови Львівської облради Самолук оштрафували і позбавили прав за ДТП під наркотиками - Цензор.НЕТ 4147
26.07.2021 01:34 Відповісти
"Результат теста в больнице показал, что водитель управляла машиной под действием экстази (MDMA), метамфетамина и амфетамина"Источник: https://censor.net/ru/n3279093
26.07.2021 19:50 Відповісти
Львовскую модель и экс-помощницу главы Львовского облсовета Самолук оштрафовали и лишили прав за ДТП под наркотиками просто интересно а баба этого главы в курсе что у него в помощницах такая чупа-чупс работала ?
25.07.2021 23:30 Відповісти
А мене весь час бентежать питання патріотизму і морального вибору українського народу. Хто ми? І чого хочемо? Сьогодні мова про помічника голови ради області, яка претендує на особливий моральний статус.
26.07.2021 00:16 Відповісти
Корабельная "СОСНА". А под Амфиком Сосна еще СоСнЕЕ...
26.07.2021 00:28 Відповісти
во Львове автомобиль Tesla наехал на автомобиль Porsche Cayenne. Источник: https://censor.net/ru/n3279093

Судя по маркам автомобилей хоть где-то в Украине закончилась эпоха бедности. Впрочем, правильнее сказать, что у кое- кого в Украине она никогда и не начиналась.
26.07.2021 01:21 Відповісти
1. Аварія.
2. Втеча з місця ДТП.
3. Під наркотою.
Лише 17 тис і права на 1 рік?
Тому що на Теслі була та є у неї Благовдуватєль?
Хоча за зраду бубочкє нічого.
Фєрташу борги списують.
В Одесі з мордви чорти перекривають шлях на дорозі і буянять... Ох ці служителі Феміди...
26.07.2021 08:48 Відповісти
То вона наїхала на Порше...а якби на якийсь фіат, то нічого б їй не було.
26.07.2021 09:01 Відповісти
....З серпня 2016 року очолює Львівську регіональну парторганізацію громадсько-політичного руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентина Наливайченка «Справедливість»
26.07.2021 22:20 Відповісти
