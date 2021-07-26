УКР
Путін нагородив орденом свого друга Ковальчука за реалізацію проєктів в окупованому Криму

Путін нагородив орденом свого друга Ковальчука за реалізацію проєктів в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня бізнесмена Юрія Ковальчука, свого близького друга, одного із засновників дачного кооперативу "Озеро" і одного з головних акціонерів банку "Росія".

Указ про це опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними "Настоящего времени", Ковальчук входить до складеного Forbes переліку найбагатших людей Росії: його статки оцінюються в понад $3 млрд. В указі Путіна він названий "громадським діячем із Санкт-Петербурга", а нагорода йому присвоєна "за значний внесок у реалізацію соціально значущих проєктів у Республіці Крим".

Росія окупувала Крим  у 2014 році. Компанії Ковальчука володіють в окупованому Криму, зокрема, винзаводами "Массандра", "Новий світ" і низкою туристичних об'єктів.

Ковальчук ще в 1990-ті роки разом із Путіним і ще кількома особами з його оточення заснував кооператив "Озеро" в Ленінградській області. Його назва стала загальною, оскільки багато хто із засновників після приходу Путіна до влади розбагатів або став високопоставленим чиновником.

У 2014 році, відразу після окупації Криму, і банк "Росія", і сам Ковальчук були включені до санкційного списку США. У заяві Міністерства фінансів США сказано, що він є "особистим касиром" Володимира Путіна.

Навесні 2020 року Путін присвоїв звання Героя праці ще одному своєму близькому другові - Аркадію Ротенбергу - за будівництво моста в окупований Крим.

Крим (14240) путін володимир (24830)
