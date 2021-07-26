Поліцейський чиновник Митькин позичив у колег $300 тис. і зник на Одещині, - ЗМІ
Заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин кілька днів тому зник за дивних обставин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, причина зникнення правоохоронця - борг майже 300 тисяч доларів, які він попросив у товаришів по службі нібито на закупівлю врожаю зернових.
Протягом декількох місяців його знайомі вкладалися в авантюру патрульного, яка обіцяла великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів.
За даними видання, прямо перед зникненням патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. Повернувшись зі зміни, поліцейські недорахувалися грошей і травматичного пістолета.
Камери відеоспостереження зафіксували, як схожа на Митькина людина покинула квартиру приблизно в той час, коли було здійснено крадіжку.
На цей момент правоохоронець не виходить на зв'язок і вийшов з усіх робочих чатів. За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного.
Пізніше стало відомо, що пограбування в орендованій квартирі сталося ще 22 липня.
У поліцію повідомили, що невідомий, шляхом підбору ключів від вхідних дверей, проник до квартири, звідки викрав пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і документи на автомобіль "Мерседес W140", а також гроші в сумі 2000 гривень.
Если мусорня надавала ему 300 тыщ зелени на сомнительную авантюру - то ето явно не кровные сбережения на чёрный день.
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
"Мітькін" - прізвище, що походить від російської зменшувальної форми імені "Дмитрій" - "Мітька" Тут показується належність до когось: "Чей он?" "А "Мітькин!"
1)поліцейські - лохи
2)поліцейські його знайдуть
приймаю ставки
Пааатрульния вже б помовчали_ звідки такі
хроші..
Оксюморон_вор у вора шото украл.....
І гумовий піштолет..
Счас п'ян ..ойц.."план" перехват и дельож..
Відволікання уваги від тарифів та ....
Даждались.
🤣
завхоз Ермак занял у сантехников и электриков 3 млрд баксов и пропалЬ
В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.
Офицеры ВМФ, в 70-е, в Севастополе, честь и руку ментам не давали.. Мент _не офицер!
Может там инаркоманы есть?
Обращает на себя внимание фраза "... со ссылкой на Думскую...". Т.е. полицейские шифровали как могли, но информация просочилась. Это все что нужно знать про реформы в полиции Украины. Привет Авакову. Уверен на 100% что следующая кандидатура министра МВД "от клоуна" только усугубит ситуацию ... т.к. "от клоуна".
Проте, про що це я ?? Даремні розрахунки. У бандюків і корупціонерів інші масштаби.