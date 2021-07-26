Поліцейський чиновник Митькин позичив у колег $300 тис. і зник на Одещині, - ЗМІ

Заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин кілька днів тому зник за дивних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, причина зникнення правоохоронця - борг майже 300 тисяч доларів, які він попросив у товаришів по службі нібито на закупівлю врожаю зернових.

Протягом декількох місяців його знайомі вкладалися в авантюру патрульного, яка обіцяла великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів.

За даними видання, прямо перед зникненням патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. Повернувшись зі зміни, поліцейські недорахувалися грошей і травматичного пістолета.

Камери відеоспостереження зафіксували, як схожа на Митькина людина покинула квартиру приблизно в той час, коли було здійснено крадіжку.

На цей момент правоохоронець не виходить на зв'язок і вийшов з усіх робочих чатів. За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного.

Пізніше стало відомо, що пограбування в орендованій квартирі сталося ще 22 липня.

У поліцію повідомили, що невідомий, шляхом підбору ключів від вхідних дверей, проник до квартири, звідки викрав пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і документи на автомобіль "Мерседес W140", а також гроші в сумі 2000 гривень.

