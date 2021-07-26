УКР
Поліцейський чиновник Митькин позичив у колег $300 тис. і зник на Одещині, - ЗМІ

Заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин кілька днів тому зник за дивних обставин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, причина зникнення правоохоронця - борг майже 300 тисяч доларів, які він попросив у товаришів по службі нібито на закупівлю врожаю зернових.

Протягом декількох місяців його знайомі вкладалися в авантюру патрульного, яка обіцяла великі прибутки. Набравши боргів, офіцер поліції почав ухилятися від кредиторів.

За даними видання, прямо перед зникненням патрульний обікрав квартиру, яку знімав зі своїми колегами. Повернувшись зі зміни, поліцейські недорахувалися грошей і травматичного пістолета.

Також читайте: Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський

Камери відеоспостереження зафіксували, як схожа на Митькина людина покинула квартиру приблизно в той час, коли було здійснено крадіжку.

На цей момент правоохоронець не виходить на зв'язок і вийшов з усіх робочих чатів. За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного.

Пізніше стало відомо, що пограбування в орендованій квартирі сталося ще 22 липня.

У поліцію повідомили, що невідомий, шляхом підбору ключів від вхідних дверей, проник до квартири, звідки викрав пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" і документи на автомобіль "Мерседес W140", а також гроші в сумі 2000 гривень.

Читайте: Затримано двох підозрюваних у зухвалому побитті громадської активістки Ешонкулової в Дніпрі, - Клименко

Автор: 

Топ коментарі
+49
Звідки у чесних поліцейських 300 тис у.е.?
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
26.07.2021 00:40 Відповісти
+45
у честных патрульных занял ?
26.07.2021 00:39 Відповісти
+40
Ппц, просто чуваки позичили 300к доларів. Ну що тут такого 🤔....норм колеги.....норм поліцейські
26.07.2021 00:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
у честных патрульных занял ?
26.07.2021 00:39 Відповісти
Откуда?сложите зарплату мусора за всю жизнь и вы не получите этих денег.взятки?коррупция?крышевание? преступления?
26.07.2021 08:15 Відповісти
Начальник РОВД в любом крупном городе - практически гарантировано долларовый миллионер.
Если мусорня надавала ему 300 тыщ зелени на сомнительную авантюру - то ето явно не кровные сбережения на чёрный день.
26.07.2021 10:14 Відповісти
Навіть не це дивно. Дивно то шо мєнт займється не правопорядком, а закупками урожаїв, тобіш бізнЬЄсмьЄн в погонах. І так, ***** по всій країні! Скільки би їм падлюкам за наші налоги не піднімали заробітну плату вони все рівно будуть, або красти, або вимагати, або як цей бізнесом займатись. Спарава не в зарплатні, а справа в падлюках які приходять на службу, а ще більше пробема в тих падлюках які їх ставлять на ці посади.
26.07.2021 09:15 Відповісти
взяти 300 кусків і не віддати, такий бізнес називається шахрайство, навіть відповідна стаття у ККУ є
26.07.2021 12:16 Відповісти
Тобі хто небудь з друзів можить позичити 300 кусків баксів? Ні. Отож...
26.07.2021 20:43 Відповісти
300 та 3000 теж, 300000????? =) у быльості друзів та близьи навіть майна на стільи немає!
27.07.2021 18:59 Відповісти
Ппц, просто чуваки позичили 300к доларів. Ну що тут такого 🤔....норм колеги.....норм поліцейські
26.07.2021 00:40 Відповісти
Звідки у чесних поліцейських 300 тис у.е.?
І це ж мабуть вони не останні копійки віддавали, а те шо не жалко
Це якщо так потрусити поліцейських, суддів, прокурорів, мерів, депутатів, митників, сбушників, прикордонників.... (імя їм легіон)
Да в Україні емірати і кувейт за тиждень збудувати можна. І мвф зкупити з тельбухами.
Всякі Безоси і Ротшильди сльозами умились би від заздрощів
26.07.2021 00:40 Відповісти
а откуда у коллег 300.000$, и как я понимаю не последних раз уж решили одолжить!) или он по 1$ у каждого коллеги по всей Украине одолжил?
26.07.2021 00:41 Відповісти
Тут иное. Не последнее же давали в долг. Пусть оставшее покажут. С декларацией бы сравнить за прошлый год что осталось+ добавив занятое. Провинция удивила нескромностью цифр. То то весело по центральным местам у нас.
26.07.2021 00:42 Відповісти
Тут другое кидается в глаза: исчезают служивые с кацапскими фамилиями. Один с секретами испарился, другой аграрно накосил зеленки и канул в лето... Совпадение - не думаю(тенденция).
26.07.2021 00:51 Відповісти
С кацапскими фамилиями?
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени бизнесмена Ковальчука, своего близкого друга, одного из учредителей дачного кооператива "Озеро" и одного из главных акционеров банка "Россия".Источник: https://censor.net/ru/n3279096
26.07.2021 01:11 Відповісти
И шо , кто-то отрицает , шо у нас до 10% ваты, с которой надоть шо-та кардинально делать... К примеру : отправить по путевке на восстановление разрушенного Донбасса.
26.07.2021 01:33 Відповісти
Для начало надо бы освободить разрушенный Донбасс. Пограничники ордло никого так не пропустят. Там своей ваты 99%
26.07.2021 01:38 Відповісти
ДЫк, я вселил вам оптимизм. Понятно , шо восстанавливать после освобождения , имея волчий билет в кармане, до полного восстановления лугандонии. ЗЫ... 99% -в резервацию, на идентификацию. Кацапопаспорт - без вариантов (копняк - за поребрик)
26.07.2021 02:09 Відповісти
Ви не правий, Мітькін споконвічне єврейське ім'я. В Євангелії, в Нагорній проповіді, мітькіни (митники) згадуються кілька раз.
26.07.2021 01:38 Відповісти
Мiтькiн... Ви по татовi, чи по мамцi "нацiоналiзуете"?
26.07.2021 02:14 Відповісти
Касаб на більшу хитрість ніж випити на дурняк не здатен
26.07.2021 02:25 Відповісти
Не мели дурниць! "Мит" "Митник" - давньоруські слова, що існували ще в дохристиянський період Вперше згадано в договорі 911 року між Олегом та візантійським імператором Нагорна проповідь на давньоруську мову перекладалася не з івриту, а з давньогрецької мови! До чого тут "євреї"?
"Мітькін" - прізвище, що походить від російської зменшувальної форми імені "Дмитрій" - "Мітька" Тут показується належність до когось: "Чей он?" "А "Мітькин!"
26.07.2021 06:32 Відповісти
Спеціально для Вас буду ставити по три смайлики, бо жартів не розумієте
26.07.2021 08:19 Відповісти
смикитил 300 000 и на пароход в Турцию...
26.07.2021 00:47 Відповісти
А шо в Турции... Нищета... Турки жалуются, шо в Истанбуле систематически их квартиры чистят бригады надомников, гаву тiльки но спiймай. Выносят все, даже телеки с холодильниками.
26.07.2021 00:56 Відповісти
покупается в море и дапьше поедет...
26.07.2021 09:57 Відповісти
Ну, нормально так полицейские товарищи поверили другу. Денег одолжили с зарплаты и до зарплаты, а он не хорошо поступил. А скоро 1 вересня, детей в школу собирать.
26.07.2021 00:49 Відповісти
Разница только в том, шо в США 300 000кусков - в банке, а у нашей гопоты -тока в наличке. Посмотрим еще как шлепер-2 будет съезжать камазами с насиженого места.
26.07.2021 01:01 Відповісти
Там, где я живу, ср.стоимость участка( 2-6 акров) с домом на нем - от четверти лимона. Наш муниципальный коп в ср. делает прим. 35-50 тыс. в год. Sheriff's deputy чуть больше. Мы получили разрешение пользоваться их стрельбищем с kill box курсом по знакомству, так они даже от пиццы в благодарность отмахивались чуть ли не в рукопашную. С тех пор я раз в неделю просто заказываю десяток пицц "meat lover's" на адрес местного околотка, без упоминания заказчика.
26.07.2021 01:14 Відповісти
26.07.2021 01:36 Відповісти
нищие полицейские жить не умеют, это просто позор какой-то
26.07.2021 08:16 Відповісти
А як новачком піци приправлять, не знаючи від кого ризикують пмени.
26.07.2021 09:35 Відповісти
26.07.2021 10:00 Відповісти
митькин оказался успешным и умным реформатором. нареформировал потужно и сделал ноги.
26.07.2021 00:51 Відповісти
з цієї ситуації є два виходи:
1)поліцейські - лохи
2)поліцейські його знайдуть
приймаю ставки
26.07.2021 00:55 Відповісти
$300k - може на хлеб нехватало? - cколько уже раз эту мусарню "потужно рэхвормировали". паразиты.
26.07.2021 00:55 Відповісти
ваша досконалість, дайте ще шанс!
26.07.2021 00:57 Відповісти
Счас на Мальдивах караїбскіх....
Пааатрульния вже б помовчали_ звідки такі
хроші..
Оксюморон_вор у вора шото украл.....
І гумовий піштолет..
Счас п'ян ..ойц.."план" перехват и дельож..
Відволікання уваги від тарифів та ....
26.07.2021 01:03 Відповісти
Ну что вы к полицейским пристали? У них своя атмосфера : кредиты, заёмы, схемы, 300К долларов, а не гривен. Некогда им по специальности работать, они же не лохи вам. А их ну очень статусный ещё до недавна шеф Аваков, уже новую должность осенью собирается получать, он же ведь такой у нас опытный, незаменимый, практически спаситель нации, а вы тут со своим жалкими претензиями. Воны працюють!
26.07.2021 01:06 Відповісти
Я так понял эпоха бедности закончилась!
Даждались.
26.07.2021 01:12 Відповісти
"Коллєга" "коллєг"нахлєбал??
🤣
26.07.2021 01:16 Відповісти
скоро прочтем:
завхоз Ермак занял у сантехников и электриков 3 млрд баксов и пропалЬ
26.07.2021 01:23 Відповісти
Полицейский чиновник Митькин одолжил у КАЖДОГО из коллег по $300 тыс.
26.07.2021 01:25 Відповісти
Может он у американских коллег одолжил : )
26.07.2021 01:33 Відповісти
Умиляєт:-
В течение нескольких месяцев его знакомые вкладывались в сулившую большие прибыли авантюру патрульного. Набрав долгов, офицер полиции начал увиливать от кредиторов.
Офицеры ВМФ, в 70-е, в Севастополе, честь и руку ментам не давали.. Мент _не офицер!
26.07.2021 01:35 Відповісти
вот это одобрямс!)))..развел лошар-взяточников Митек на бабки таки..
26.07.2021 01:36 Відповісти
Недавнов в Одессе один военный (капитан 1 ранга) так же поступил.
26.07.2021 01:48 Відповісти
Теперь копап только один путь к бандосам, шоб те долг выбивали.
26.07.2021 04:00 Відповісти
...коллеги, вам не кажеться, что "пограничник" и вот "милиционер высокого полета" на южных, поближе к Молдове пропадают незря? Видать попадают в Порталъ, куда канул некто Чаус, от которого видосики даже не в состоянии пройти сквозь пространственно-временной континиум, ибо их притянул Белый Шумъ или грин?
26.07.2021 05:15 Відповісти
Удевило-бы: сварщик Митькин одолжил у коллег 300000.........
26.07.2021 06:00 Відповісти
И таков был Митькин.Мошенник и плут.
26.07.2021 06:10 Відповісти
Мітькін таки виявився не Мітькою!
26.07.2021 11:47 Відповісти
Какой-то дикий бред сейчас прочитал я.Патрульный,300 штук баксов,коллеги позычили,съёмная квартира,ограбление,2000 грн...Не выходит сложить в целую картинку.
26.07.2021 06:50 Відповісти
Походу они все кредит взяли для найвеличнішого, та найрозумнішого з поліцейських **********.
26.07.2021 07:44 Відповісти
Теж впало в око - якась дивна інфа. Якщо разом знімали квартиру, то ключі повинні бути.
26.07.2021 10:03 Відповісти
Ну и как теперь мусора будут писать заявление на него? Они же одолжили денег, он не украл же, отдаст когда будут .
26.07.2021 06:53 Відповісти
Прикольно: мусор розвів мусорів. Тепер їм прийдеться до бандюганів звертатись, - за процентик бабло повернути. )
26.07.2021 06:57 Відповісти
Ну вот,а Аваков жаловался ,что патрульным мало платят...
26.07.2021 07:10 Відповісти
Вызывайте Шарапова с Жегловым...,капитан Жеглов даже кошелек нашел уворованный Стасом Садальским...
26.07.2021 07:13 Відповісти
То что мусор кинул своих подельников никого не удивляет, удивляет другое, откуда у сотрудников такие бабки или мы страну перепутали или реформа аваковская удалась!
26.07.2021 07:22 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина,гражданин начальник...
26.07.2021 07:24 Відповісти
Во всем виноват Саакашвили Рефырматор Одесчины команда грузинских рыфарматоров была круче польского реформатора Лешека Бальцеровича...Хатия Деканоидзе не даст соврать вместе с Экой Згуладзе
26.07.2021 07:28 Відповісти
И куда смотрел главный прокурор Одесчины Давид Сакварелидзе?
26.07.2021 07:33 Відповісти
то он отдал мелочь. чтобы в карманах не валялась....
26.07.2021 07:37 Відповісти
На РАБссии сказали бы Оборотни в погонах,но Путлер с ними 21 год борецца
26.07.2021 07:42 Відповісти
Полковник МВД РАБссии Захарченко насобирал 8,5 миллиарда РЖУблей наличкой...,требовали 15 лет тюрьмы... Размах чуствуете?
26.07.2021 07:46 Відповісти
Самое интересное что отец Захарченко оказался тоже вором...
26.07.2021 07:51 Відповісти
Про какую коррупцию там этот Байден говорит,ничего не понимаем,у нас все по честному,кредиты можно у любого полицая получить.
26.07.2021 07:52 Відповісти
игровая зависимость.- Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков за несколько дней до исчезновения проиграл в казино большую сумму. / Сделать и украинцев игроманов и наркоманов-цель гадёныша Коломойского. В "опросе Зеленского" включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса/ Игорный бизнес отдают под контроль человеку "от Офиса Зеленского" / ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса.
26.07.2021 07:53 Відповісти
карткові борги, аморалка, компромайзер... - що там іще є з гебістського арсеналу для розмножування "харашо закрєпльонних контактов"..?
26.07.2021 14:59 Відповісти
Не удивительно, я бы полиции не доверял
26.07.2021 07:53 Відповісти
Нормальные таки колллеги в патрульной полиции...
26.07.2021 07:55 Відповісти
Ну про гроші зрозуміло, мєнти тільки населення оббирати можуть. А от для чого вони разом знімали квартиру?
26.07.2021 08:22 Відповісти
замначальника полиции игрозависим и накто не знал... Что-то во внутренней безопасности пробелы...
Может там инаркоманы есть?
26.07.2021 08:25 Відповісти
И Митькой его звали(с)
26.07.2021 08:38 Відповісти
Хату в Ростове купил и свалил, кинуть своих это для мусора святое)))))
26.07.2021 08:47 Відповісти
мусора такие мусора...
26.07.2021 09:07 Відповісти
Рассказывал им про зерновые, а сам на Англию занёс. Все лохи.
26.07.2021 09:22 Відповісти
А глупое руководство государства у МВФ деньги одалживает....
26.07.2021 09:27 Відповісти
Теперь по идеее дело чести найти...иначе лохи...
26.07.2021 09:29 Відповісти
новости зазеркалья
26.07.2021 09:33 Відповісти
Поехал в Приднестровье - вся дунайская мафия там живет
26.07.2021 09:34 Відповісти
В стране прогнившей от коррупции, полицейский - барыга и вор ... Неожиданно?

Обращает на себя внимание фраза "... со ссылкой на Думскую...". Т.е. полицейские шифровали как могли, но информация просочилась. Это все что нужно знать про реформы в полиции Украины. Привет Авакову. Уверен на 100% что следующая кандидатура министра МВД "от клоуна" только усугубит ситуацию ... т.к. "от клоуна".
26.07.2021 09:45 Відповісти
Мітькін у Пєтькіна і Васькіна
26.07.2021 09:47 Відповісти
300 000 $ ?? Це 8 400 000 / 4 (умовно) = 2 100 000 грн /16 500 грн середньої ЗП = 127 місяців = 10 років

Проте, про що це я ?? Даремні розрахунки. У бандюків і корупціонерів інші масштаби.
26.07.2021 10:09 Відповісти
Мiтькин просто вирішив повернутися на історичну батьківщину. Питання: чому в силових структурах України (на восьмому році війни з РФ) знаходяться етнічні "мiтькини" ??
26.07.2021 10:18 Відповісти
Вот вам і ріст злочинності, правоохоронці "допомагають", не одним же корупціонерам "боротися" з корупцією.
26.07.2021 11:51 Відповісти
 
 