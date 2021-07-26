Японська компанія розпочала випробування препарату для лікування COVID-19, - The Wall Street Journal
Фармацевтична компанія Shionogi & Co. з Осаки заявила, що розробила ліки для лікування хворих на коронавірус.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Передбачено, що препарат має нейтралізувати вірус протягом п'яти днів після першого прийому. Таблетки пригнічують активність ферменту, завдяки якому коронавірус копіює себе в клітинах людини і поширюється на весь організм. Ліки потрібно буде приймати раз на день.
Планується, що випробування, які стартували цього місяця, триватимуть до наступного року. У них спочатку візьмуть участь від 50 до 100 жителів Японії. Пізніше цього року кількість людей збільшать. За словами керівника компанії, в разі успіху компанія розраховує почати співпрацю з будь-якою міжнародною корпорацією, щоб поширити препарат по всьому світу.
У публікації наголошується, що фармацевтична група Merck і компанія Pfizer раніше також почали тестувати препарати для лікування хворих на COVID-19. Pfizer вже заявила, що її таблетки для прийому двічі на день можуть з'явитися на ринку цього року. У випробуваннях мають взяти участь понад 2000 пацієнтів.
