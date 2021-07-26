УКР
Японська компанія розпочала випробування препарату для лікування COVID-19, - The Wall Street Journal

Японська компанія розпочала випробування препарату для лікування COVID-19, - The Wall Street Journal

Фармацевтична компанія Shionogi & Co. з Осаки заявила, що розробила ліки для лікування хворих на коронавірус.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачено, що препарат має нейтралізувати вірус протягом п'яти днів після першого прийому. Таблетки пригнічують активність ферменту, завдяки якому коронавірус копіює себе в клітинах людини і поширюється на весь організм. Ліки потрібно буде приймати раз на день.

Планується, що випробування, які стартували цього місяця, триватимуть до наступного року. У них спочатку візьмуть участь від 50 до 100 жителів Японії. Пізніше цього року кількість людей збільшать. За словами керівника компанії, в разі успіху компанія розраховує почати співпрацю з будь-якою міжнародною корпорацією, щоб поширити препарат по всьому світу.

Також читайте: В ЄС почали вивчення препарату Sotrovimab для лікування COVID-19

У публікації наголошується, що фармацевтична група Merck і компанія Pfizer раніше також почали тестувати препарати для лікування хворих на COVID-19. Pfizer вже заявила, що її таблетки для прийому двічі на день можуть з'явитися на ринку цього року. У випробуваннях мають взяти участь понад 2000 пацієнтів.

карантин (18172) Японія (1232) лікування (611) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
антибиотики не работают против вирусов
26.07.2021 03:10 Відповісти
Молодцьі японцьі!
еще бьі от китайцев лекарство придумали
26.07.2021 08:09 Відповісти
ну дай Бог. Это лучше придурковатых вакцин
26.07.2021 02:30 Відповісти
Вроде как от вирусов любых вообще нет лекарств, только вакцина. Если у японцев получится, то это новая эра в борьбе против вирусов.
26.07.2021 02:29 Відповісти
В обычной практике используют антибиотики. Странно что AB8 (антиКовид) был анонсирован еще в сентябре 2020 https://pittsburgh.cbslocal.com/2020/09/15/upmc-university-of-pittsburgh-coronavirus-drug/
26.07.2021 02:57 Відповісти
антибиотики не работают против вирусов
26.07.2021 03:10 Відповісти
Больше антибиотиков хавай при ротавирусках, например. Очень поможет Жрут что попало, а потом до старости дотянуть не могут или дело совсем худо.
26.07.2021 15:06 Відповісти
Я могу вам чем-то помочь?
27.07.2021 01:18 Відповісти
Помоги себе сам и меньше "кушай" антибиотики, когда это не нужно.
27.07.2021 08:31 Відповісти
Даже если у вас есть соответстующее медицинское образование, вы не имеете права раздавать рекомендации без обследования. Это то что называется Bed medicine и за это есть криминальная ответсвенность.
27.07.2021 20:23 Відповісти
Где ты увидел рекомендации, "эксперт"?
29.07.2021 14:25 Відповісти
от вича есть, а оно вирус
26.07.2021 06:48 Відповісти
ага, прям таблетку сьел и вылечился. Просто оттягивают неизбежное...
26.07.2021 15:10 Відповісти
Текст читай игзпердь. Нейтрализует фермент вируса при его репликации.
26.07.2021 10:03 Відповісти
Смотря какой вирус. Есть ингибиторы нейрамидазы, есть ингибиторы обратной транскриптазы, а тут, похоже будет ингибитор РНК зависимой РНК полимеразы.
26.07.2021 12:26 Відповісти
Забыли про все мази от герпеса? И таблетки подавляющие гепрпевирусы?

Все есть и можно разрабатывать, просто никто не парился.
26.07.2021 12:31 Відповісти
Мази от герпеса просто "скрывают" этот самый герпес. Он в крови у тебя на всю жизнь - радуйся.
26.07.2021 15:08 Відповісти
Во первых - не пишите чушь. Мази от герпевируса на "скрывают", а подавляют размножение вируса, помогая тем самым собственном иммунитету бороться с ним.

Во-вторых - не надо мне рассказывать о том как и где находится герпевирус, я об этом знаю больше чем вы. Ликбез для людей далеких от медицины - он сохраняется в "спящем режиме" в вашей нервной системе и в частности в головном мозгу, а не как вы пишите в крови.
26.07.2021 19:24 Відповісти
Тебе простым языком написали, чтобы дошло. Ок...
27.07.2021 08:30 Відповісти
ну дай Бог. Это лучше придурковатых вакцин
26.07.2021 02:30 Відповісти
Вы историю о закупках Тамифлю уже забыли? Ну-ну.
26.07.2021 12:27 Відповісти
а вы вообще слышали о успехе антиретровирусной терапии СПИДа и лечении геп.С? что ж там вакцинки до сих пор не придумали, а, химик-органик??
26.07.2021 21:41 Відповісти
Вакцины не химики придумывают.
Ты как все еще продолжаешь врать о хлороформе в вакцине Модерна, или успокоился?
26.07.2021 22:19 Відповісти
химики пишут чушь, в том числе что СМ02 разрешено к использованию у людей и животных и отмыто от хлороформа.
26.07.2021 22:27 Відповісти
Ты никак название вещества не запомнишь. Болел много?
26.07.2021 22:34 Відповісти
А отмывать от хлороформа это неэффективный метод очистки, проще отогнать хлороформ в вакууме. Но если в спецификации к продукту нет указазания, что данный продукт разрешен к использованию в фармацевтике, то он туда не попадет.
26.07.2021 22:41 Відповісти
Вообще-то недорогое лекарство, которое отлично помогает при ковиде уже давно существует. Это ивермектин. Доказательная база по ссылке https://ivmmeta.com.
Только ВОЗ его загнобила, потому что на вакцинах можно получше навариться. Да и вообще цель другая
26.07.2021 02:55 Відповісти
Принимать вовнуть ветеринарное средство, которое уже, как минимум привело в смерти одного человека, который решил им "полечиться" - та ещё русская рулетка. Несмотря на все обнадеживающие лабораторные результаты, от положительного результата на культуре тканей до хотя бы клинического испытания обычно проходит 5-8 лет.
26.07.2021 04:21 Відповісти
А теперь расскажите сколько померло от вакцин...и о каких 5-8 годах идет речь в случае с этими вакцинами??
За полгода сваяли..за месяц типа испытали ..и в массы...типа экстренное применение...😀
26.07.2021 09:02 Відповісти
А я разве что-то говорил в защиту вакцины? Та же самая фигня - "#уяк-#уяк - и в продакшен", как говорят программеры. У нас нынче мир такой, им правят маркетологи и тупые чиновники, а "мудрий нарід", хохоча и улюлюкая, выбирает на высший государственный пост тупого бездаря, просто потому, что он что-то там где-то сыграл в сериале. Поэтому мне остается лишь пожать плечами, и отойти в сторонку. Жаль только, что однажды, и достаточно скоро, вы уроните всю цивилизацию, а я трезво смотрю на вещи, я к ней привык, и не смогу жить без многих доступных мне нынче вещей. Да, у меня руки растут не из #опы, многое смогу сделать и сам, и мне гораздо чаще будет не нужен интернет и википедия, чем многим другим, но в любом случае будет очень больно.
27.07.2021 04:36 Відповісти
Поэтому все, что применяется, не пройдя 5-8 лет испытаний и есть испытанием над подопытными кроликами и игрой в "русскую рулетку"
26.07.2021 11:23 Відповісти
В мире зафиксировано 20 смертей на 3 с чем-то миллиарда приема этого препарата. Вроде как судя по воплям из СМИ от ковида чаще умирают.
С чего ты взял, что это СУГУБО ветеринарное средство?
Ну и вообще твое мнение, конечно, перевкшивает результаты 60 научных исследований, а так же положительных практических результатов во многих регионах планеты.

"обычно проходит 5-8 лет."

но вакцину ты уже сейчас готов в себя принимать или даже принял))
26.07.2021 16:04 Відповісти
Мое мнение очень важно для меня Так что я лучше подожду этих 5-8 лет, пока лишние энтузиасты повымирают.
PS И да, вакцин это тоже касается, я тоже лучше издалека посмотрю на самый массовый научный эксперимент в истории
27.07.2021 04:38 Відповісти
Самая луччччая защита от зарази на кишеню- хто її вироблябляє...
26.07.2021 02:55 Відповісти
Якщо це лікарство посилює природний імунітет, то йому ціни нема. Все решта туфта, лапша на вуха людей, що накопили кошти на випадок хвороби.
26.07.2021 03:38 Відповісти
О, вот это уже нормальные новости. А это с этими вакцинами уже задрали...
26.07.2021 07:19 Відповісти
В США в Колорадо и 5 других штатах зафиксирована Чума!
10 летний ребенок умер
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/07/25/v-shtate-kolorado-ssha-u-10-letnego-malchika-vyyavili-chumu/
26.07.2021 07:29 Відповісти
На пида рассии ана не выводицца, там у ниё природная среда существования у сурках.
26.07.2021 10:05 Відповісти
Много в последнее время экспериментов,то уколами то таблетками
26.07.2021 07:30 Відповісти
Фармакологам оцень кусать хоцеца.
26.07.2021 07:50 Відповісти
Главное, что принимать 2 раза в день.
То есть, закупать на год надо целое ведро.
А на семью где есть дедушка-бабушка и младшее поколение - несколько вёдер.
Это новое слово в делании денег из воздуха: внушить людям несуществующую проблему
и драть реальные доллары за её "устранение".
26.07.2021 07:50 Відповісти
Так ведуться!!!почему не заработать?
26.07.2021 08:06 Відповісти
Молодцьі японцьі!
еще бьі от китайцев лекарство придумали
26.07.2021 08:09 Відповісти
Японцы заняты решением курильского вопроса (как избавиться от московитов).
26.07.2021 08:25 Відповісти
Хороший бизнес,но почему первые не китайцы?
26.07.2021 09:07 Відповісти
Китайцы хотят придумать великую китайскую таблетку.
26.07.2021 15:11 Відповісти
 
 