Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі
Найманці РФ розміщують важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ.
Так, біля житлових кварталів у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили зенітні установки.
Зокрема відомо, що зенітна установка типу ЗУ-23 була виявлена поблизу житлового району Донецька. Її виявив безпілотник спецмісії.
Крім того, безпілотник ОБСЄ виявив 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ - 2 одиниці і БТС-4А - 3 одиниці), а також 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) поблизу житлового району Донецька.
У Луганській області поблизу Пахалівки бойовики розмістили бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).
Також у звіті повідомляється про озброєння, розміщене в порушення ліній відведення.
У Луганській області біля селища Сентянівка бойовики розмістили два міномети "Сани" 120-мм калібру.
Поблизу житлових районів Донецька безпілотник ОБСЄ зафіксував самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 мм).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Разыскивается президент. 43 лет. Рост ниже среднего. Вес неизвестен, но предположительно +10 кг за последние полгода. Особая примета - хрипит. После Грузии он пропал. На его Фейсбуке последняя запись это видео открытка с поздравлением олимпийцев. Но записана она не в офисе президента, а на «зеленке». Т.е. он может быть где угодно. После корпоратива с актерами сериала «Сваты» Зеленский пропал.
В книжках про Другу світову описані як "геройські" , факти , коли під прикриттям білого прапора капітуляції "красні" стріляли в тих , хто вийшов ту "капітуляцію" прийнять Була інформація про прикриття подібного своїми ж жінками і дітьми - саме так діяли наприклад у Брестській фортеці
https://twitter.com/gniS0W5dsFHrd6X
Тут вам не хамон
@gniS0W5dsFHrd6X
·https://twitter.com/gniS0W5dsFHrd6X/status/1419542403925561344 42 мин
В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства. Просто так такие большие средства не выкидывают",
25 Июля 17:46 51
0
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак не разрешает сбивать БПЛА российских оккупантов
Про это пишет волонтер https://www.facebook.com/skitalec/posts/4553201558045103?__cft__[0]=AZXou8eXLOR31MHyvAoLy1yi7jICwJW7_yxzgw0XeR4m5N_grLb90ANjs_5chVbBfWPq7ZMVo49ZZPC1FRCT083pOprC5LLZgumyVaG-c1zkxju4NuSAVKH6Bk-yvhDhOGxop85BjB8Jntky5yRN9Mnt&__tn__=%2CO%2CP-R Роман Доник .
"Теплым воскресным вечером, давайте еще поговорим с вами про здобуття Руслана Борисовича Хомчака. Самое жЫрное достижение главкома, за последние несколько месяцев, это то, что шутка: "ПВО похожи на волосы на лобке. Прикрывают, но не защищают", больше не шутка. Это реальность.
Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои "Орлан-10". Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор Орланы массово висят над линией фронта. До этого збройныки сбили Орлан в 18 году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) "Оса". Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что то. А вот уже два месяца безнаказанно, практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет "Осы" 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было и они не смогли поразить БПЛА. А все ЗРК, которые можно применять эффективно на высоте более 5 км, можно использовать только по разрешению главкома. Хомчака. Вы уже поняли? Мысль можно не продолжать? За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе. Знаете, какая реакция? Никакой. Зеро. Ноль. Знаете, сколько было сбито орланов ЗРК "старшего начальника"? Зеро. Ноль. "Денег нет, но вы держитесь". Или может мы тут все пропустили закупку новых ЗРК? Ах нет, не пропустили. Денег нет, все на парад уходит.
Войну выигрывает тот, кто развивается. Развивается и в результате этого имеет преимущество. С 14 года мы имели локально преимущество по многим вещам. По волонтерскому софту, по видеонаблюдению, по снайперскому вооружению. По БПЛА. И много разных вещей. Все это обкатывалось, как волонтерка и потом заходило в МО. А потом все остановилось. Бесконечные разговоры про стандарты НАТО и ничего реального.
А россияне наоборот, откатились, перегруппировались и выкатили апгрейд. И теперь плюют свысока, потому что главнокомандующий боится применять ЗРК.
В следующих выпусках, мы с вами поговорим о связи, об управлении и о РЭБе. Кстати, на Светлодарке опять российский комплекс РЭБ "житель" появился. Два года назад уничтожили комплекс, россияне боялись появляться. А сейчас вот перестали бояться. А и правда, чего им бояться? Вон Орланы два месяца 24/7 висят над нашими позициями и хоть бы хны."
///
23 липня 2021 року - 21:02
Президент України Володимир Зеленський представив колективу Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ) новопризначеного голову Олександра Литвиненка.
23 липня 2021 року - 20:07
В Офісі Президента відбулося засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, у якому взяли участь голови та представники консультативних рад при обласних державних адміністраціях, представники Міністерства у справах ветеранів, Офісу Глави держави.
23 липня 2021 року - 16:24
Вірю, що в Країні Вранішнього Сонця засяють яскраві українські зірки. І вірю, що ви подаруєте нам те, що дорожче від золота, срібла й бронзи, - це емоції від перемоги! Гордість бути українцем, щастя бути українцем!
23 липня 2021 року - 15:02
Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів./// три дні ні слуху ні духу....отак...
НУ ЩО ПОВЕРТАЄМОСЬ У 2014 тий
Правда з клоуна вийде більше балєріна ніж головнокомандуючий.
1) догороворённостями бульбминскими,
2) формулой Штанмуйера
и ... 3) кружкой Есмарха !