Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі

Найманці РФ розміщують важку військову техніку в житлових районах окупованого Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ.

Так, біля житлових кварталів у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей спостерігачі виявили зенітні установки.

Зокрема відомо, що зенітна установка типу ЗУ-23 була виявлена ​​поблизу житлового району Донецька. Її виявив безпілотник спецмісії.

Крім того, безпілотник ОБСЄ виявив 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (типу БРЕМ - 2 одиниці і БТС-4А - 3 одиниці), а також 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) поблизу житлового району Донецька.

У Луганській області поблизу Пахалівки бойовики розмістили бронетранспортер (МТ-ЛБ) із зенітною установкою (ЗУ-23).

Також у звіті повідомляється про озброєння, розміщене в порушення ліній відведення.

У Луганській області біля селища Сентянівка бойовики розмістили два міномети "Сани" 120-мм калібру.

Поблизу житлових районів Донецька безпілотник ОБСЄ зафіксував самохідну гаубицю (2С3 "Акація", 152 мм).

Також читайте: США варто продовжувати надавати Україні летальну зброю, - експосол Тейлор