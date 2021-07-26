УКР
Новини Агресія Росії проти України
Одного українського воїна поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу ворог 11 разів зривав "тишу", застосовуючи БМП і заборонені міномети

За минулу добу, 25 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Так, неподалік Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського ворог обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів один військовий дістав осколкові поранення, інший - бойове травмування. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан поранених - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли житлові квартали Мар'їнки й Опитного: поранено мирного мешканця, - штаб ООС

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Водночас у відомстві повідомили, що від початку цієї доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.

обстріл (30965) поранення (2845) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
