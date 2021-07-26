Патрульні поліцейські впіймали в Києві двох водіїв маршруток: один - з ознаками алкогольного, інший - наркотичного сп'яніння. ФОТО
Поліцейські в Києві виявили двох водіїв маршруток у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, їх відсторонили від керування транспортними засобами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Telegram.
"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв у стані ймовірного сп'яніння. Обох водіїв відсторонили від керування", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють у пресслужбі, на вулиці Будіндустрії інспектори перевірили автобус Стрий-Авто. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.
Іншого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського. Водій автобуса Богдан здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування на Драгері порушник також відмовився.
Поліцейські склали на них протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КпАП. Про те, що трапилося, поінформували перевізника.
эти посоны демонстрируют полное понимание и горячую поддержку монобольшинству.......
что хотеть от маршрутчиков ?