УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5070 відвідувачів онлайн
Новини
6 367 17

Патрульні поліцейські впіймали в Києві двох водіїв маршруток: один - з ознаками алкогольного, інший - наркотичного сп'яніння. ФОТО

Поліцейські в Києві виявили двох водіїв маршруток у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, їх відсторонили від керування транспортними засобами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба патрульної поліції в Telegram.

"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв у стані ймовірного сп'яніння. Обох водіїв відсторонили від керування", - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські впіймали в Києві двох водіїв маршруток: один - з ознаками алкогольного, інший - наркотичного спяніння 01Патрульні поліцейські впіймали в Києві двох водіїв маршруток: один - з ознаками алкогольного, інший - наркотичного спяніння 02

Як повідомляють у пресслужбі, на вулиці Будіндустрії інспектори перевірили автобус Стрий-Авто. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Іншого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського. Водій автобуса Богдан здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування на Драгері порушник також відмовився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний херсонець ледь не загинув, застрягши у вікні колишньої коханої. ФОТО

Поліцейські склали на них протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (Перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КпАП. Про те, що трапилося, поінформували перевізника.

Автор: 

Київ (20187) маршрутки (348) пияцтво (580) патрульна поліція (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Странная ситуация. Пьяных судей и обдолбанных зе-депутатов мусора даже после ДТП отпускают, а вот за маршрутчиками специально бегают. Все звери равные, но свиньи - более равные (с) Оруэл
показати весь коментар
26.07.2021 07:51 Відповісти
+4
73% це вже зробили. Тепер несемось в прірву з прискоренням.
показати весь коментар
26.07.2021 08:13 Відповісти
+3
Без допінгу на такій роботі важко )
показати весь коментар
26.07.2021 07:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без допінгу на такій роботі важко )
показати весь коментар
26.07.2021 07:49 Відповісти
Собрать автобус таких уродов, посадить за руль такого же урода, чтобы он был обязательно под кайфом и чтобы все в салоне об этом знали и пустить их по какой-нибудь заброшенной горой дороге.
показати весь коментар
26.07.2021 07:50 Відповісти
горной дороге
показати весь коментар
26.07.2021 07:51 Відповісти
73% це вже зробили. Тепер несемось в прірву з прискоренням.
показати весь коментар
26.07.2021 08:13 Відповісти
Урод - это не цвет, это состояние души (V.Protsenko)
показати весь коментар
26.07.2021 09:18 Відповісти
Странная ситуация. Пьяных судей и обдолбанных зе-депутатов мусора даже после ДТП отпускают, а вот за маршрутчиками специально бегают. Все звери равные, но свиньи - более равные (с) Оруэл
показати весь коментар
26.07.2021 07:51 Відповісти
Мне один старый еврей говорил, что в жару будучи в Средней Азии только водкой и спасался.😄
показати весь коментар
26.07.2021 07:54 Відповісти
з салом і цибулею я так розумію.... це правільний эврэй вам зустрівся....
показати весь коментар
26.07.2021 08:02 Відповісти
Та ні. Він її вигідно продавав. Тим і спасався.
показати весь коментар
26.07.2021 08:38 Відповісти
Ну работать брадобреем можно и бухим ))
показати весь коментар
26.07.2021 13:37 Відповісти
Не пить на такой работе невозможно.
показати весь коментар
26.07.2021 07:57 Відповісти
что можно "некоторым" то можно всем....... это закон неписанный а по понятиям так сказать и
эти посоны демонстрируют полное понимание и горячую поддержку монобольшинству.......
показати весь коментар
26.07.2021 07:59 Відповісти
А чому директором АТП не назначити пана ЛІНЧА?
показати весь коментар
26.07.2021 08:05 Відповісти
Тю, а шо тут такого? Президентом ведь выбрали наркомана, а тут какие-то обычные водители
показати весь коментар
26.07.2021 08:29 Відповісти
Они бы и не попались,если бы не управляли вдвоем одной маршруткой
показати весь коментар
26.07.2021 08:44 Відповісти
зеленский с брагаром бабадакают, ловят чертей и торгуют собаками,
что хотеть от маршрутчиков ?
показати весь коментар
26.07.2021 09:26 Відповісти
так это у маршрутчиков в порядке вещей...
показати весь коментар
26.07.2021 12:43 Відповісти
 
 