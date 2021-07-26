Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 липня у світі зареєстрували 427 948 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6868 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6868 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 77-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 47-мц і 3-тю позицію відповідно.