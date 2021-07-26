Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 26 липня у світі зареєстрували 427 948 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6868 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6868 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 77-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 47-мц і 3-тю позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І, взагалі, дякувати мені треба за навчання.
Але ти мені уже не цікавий, з невігласами нецікаво мову вести
Я історією, генетикою та євгенікою захоплююся понад 30 років, тож точно краще за тебе орієнтуюся у цих питаннях.
P.S. Понад 99% курців в Україні платять значно менші податки за мене, а на лікування їх йде значно більше грошей. На моє лікування Україна не витратила жодної копійки. Я жодного разу не лікувався в державних лікарнях, взагалі не отримував жодної допомоги, а сотні тисяч курців перманентно хворіють та лікуються державним коштом. Цього не має бути.
Оно им нада?