Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 липня у світі зареєстрували 427 948 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6868 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 194 835 316 випадків інфікування, з них 427 948 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 175 129 осіб, з них 6868 за минулу добу.

Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 176,7 млн ​​осіб.

Також читайте: Важка форма COVID-19 негативно впливає на розумові здібності, - дослідження

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 77-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 47-мц і 3-тю позицію відповідно.

Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі 03

+11
НЕ знаю як у Вас "в Одесі" , а у нас рідко хто "бикує" - люди маски натягують при вході в магазин , не товпляться - навіть на зупинках громадського транспорту зберігають дистанцію!
І навкруги (навіть у "обрусілому" Чернігові) все частіше звучить українська мова - в транспорті, на вулиці, в супермаркетах!
"Україна встає з колін!!!"
показати весь коментар
26.07.2021 08:25 Відповісти
+7
В Одессе полно отдыхающих со всей Украины - все без масок !!!

В помещения входят без масок - охрана не реагирует вообще .

КУДА СМОТРИТ НОВЫЙ МИНИСТР ЛЯШКО ??? Могли бы оштрафовать супермаркеты за нарушение масочного режима .
Слышала как одна кассирша ЖАЛОБНО просила покупателя надеть маску - а народ нагло себя ведёт и хамит
показати весь коментар
26.07.2021 08:16 Відповісти
+6
Тільки що повернувся з магазину Там говорив з продавчинею - зайшов у масці , так вона мені комплімент зробила щодо цього Недавно працювала покоївкою в Москві Втекла! Сказала - "В Москві - "повна жопа"!!! Люди бояться громадського транспорту , а поїздка в таксі - до 50 доларів доходить! І штамм у них не такий - багато людей , що потрапляють у лікарні , вмирають на протязі трьох діб! А у соціальній мережі і по телефону кацапи спілкуваться бояться - "Кабы чево не вышло!" Саме цікаве - через місяць після того , як вона поїхала (фактично господарі змусили - боялися що саме вона їм вірус у сім"ю занесе) цю сім"ю "зачепило" - померли дід і бабка , а решта насилу "оклигали"
показати весь коментар
26.07.2021 08:36 Відповісти
Що таке державний кошт? Чи курці, наприклад, податки не платять? А платять вони набагато більше. Природній відбір - це теж категорії із ідеологій соціального дарвінізму та євгеніки, на яких, власне і базувався нацизм.
І, взагалі, дякувати мені треба за навчання.
Але ти мені уже не цікавий, з невігласами нецікаво мову вести
показати весь коментар
03.08.2021 21:29 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
Я історією, генетикою та євгенікою захоплююся понад 30 років, тож точно краще за тебе орієнтуюся у цих питаннях.

P.S. Понад 99% курців в Україні платять значно менші податки за мене, а на лікування їх йде значно більше грошей. На моє лікування Україна не витратила жодної копійки. Я жодного разу не лікувався в державних лікарнях, взагалі не отримував жодної допомоги, а сотні тисяч курців перманентно хворіють та лікуються державним коштом. Цього не має бути.
показати весь коментар
05.08.2021 14:51 Відповісти
Супер информация.За 2 дня до естудэй.А когда тот естудэй был - не видно.Так вот,тогда было 12 трупов и это было 3 место в европе!А сегрдня за сутки 2. Набор звуков и все,а не информация!
показати весь коментар
26.07.2021 08:53 Відповісти
В маршрутках человек в маске-редкая птица.Мелкие магазины и рынки-вообще ноль в масках.Почему "оновлэна и пэрэатэстована" не проводит рейды и не контролирует ситуацию?Мало просто принять закон или постановление-нужно отработать схему контроля за его соблюдением.Но у нас,как обычно:на бумаге и в проектах все в ажуре,реальность-противоположна
показати весь коментар
26.07.2021 09:34 Відповісти
Потомучто вскоре за просьбу одеть маску будут бить в табло с вероятностью более 90%
показати весь коментар
26.07.2021 09:55 Відповісти
Ментам?
показати весь коментар
26.07.2021 10:00 Відповісти
А менты они понимают к чему дело идёт и уже давно не вмешиваются.
Оно им нада?
показати весь коментар
26.07.2021 10:07 Відповісти
Точно шо
показати весь коментар
26.07.2021 14:31 Відповісти
От ковидлы померло 2 человека. А от остальных болезней? Рака, сердца, инсультов? Этих людей кто-нибудь считает? Или это не смерти?
показати весь коментар
26.07.2021 12:04 Відповісти
В Мариуполе в городском транспорте все в масках, НО маски на подбородках, если рот закрыт, то нос открыт. Полный пофигизм!
показати весь коментар
27.07.2021 00:51 Відповісти
Так из-за єтого аж целіх 2 человека умерли? Пойду - надену маску
показати весь коментар
27.07.2021 12:46 Відповісти
