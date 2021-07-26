В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали

В Україні зафіксовано 213 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 256 осіб;

летальних випадків – 2;

одужало – 170 осіб.

Також читайте: Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

методом ПЛР – 7562 особи,

методом ІФА – 1905 осіб,

експрес-тестами – 6328 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 663 особи;

одужало – 2 184 365 осіб;

летальних випадків – 52 849;

проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях", - розповіли в МОЗ.







