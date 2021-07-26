УКР
Новини
1 978 12

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали

В Україні зафіксовано 213 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 госпіталізовано – 256 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 летальних випадків – 2;

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 одужало – 170 осіб.

Також читайте: Україна повернулася у трійку лідерів за добовою смертністю від COVID-19 у Європі. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 методом ПЛР – 7562 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 методом ІФА – 1905 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 експрес-тестами – 6328 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 захворіло – 2 248 663 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 одужало – 2 184 365 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 849;

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях", - розповіли в МОЗ.

Автор: 

карантин МОЗ статистика COVID-19 коронавірус
Топ коментарі
+4
За сутки два летальнвх случая. Это что, третье место? Вот по брехне явно за первое место боремся.
показати весь коментар
26.07.2021 08:36 Відповісти
+2
«Свобода, свобода, свобода!» - тисячі австралійців виступають проти локдаунів COVIDу

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/freedom-freedom-freedom-masses-australians-march-covid-lockdowns/
показати весь коментар
26.07.2021 08:28 Відповісти
+2
Медичний працівник повідомив, що в лікарнях Сіднею із COVID перебуває 141 особа, а 43 - в інтенсивній терапії, включаючи кількох молодих австралійців. Усі, крім одного, щеплені.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
показати весь коментар
26.07.2021 08:35 Відповісти
https://censor.net/ua/user/432820:

https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564 Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
показати весь коментар
26.07.2021 12:37 Відповісти
Нормально у мене з англійською
All but one are vaccinated.

Це ви переклали коментар на лівацке джерело новин, подане нижче.
показати весь коментар
26.07.2021 15:07 Відповісти
Великобританія(576,667 . інфіковано) за В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4227 14 днів /
55 % двома плюс 14 % провакциновано одною дозою \
помИРАЄ за день ДО 100 осіб
-------------------------------------

раша(341,307 інфіковано за В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали - Цензор.НЕТ 4227 14 днів) \"провакциновано" ГІВНОМ 20 відсотків.
\ помира за день біля 800 осіб ЛИШЕ ОФІЦІЙНО.

ВИСНОВКИ ЗРОБИТИ ВАЖКО ЛИШЕ КРЕМЛЄБОТАМ(І БОТИХАМ)
показати весь коментар
26.07.2021 18:13 Відповісти
Ви власне що сказати хотіли?
показати весь коментар
26.07.2021 18:25 Відповісти
За сутки два летальнвх случая. Это что, третье место? Вот по брехне явно за первое место боремся.
показати весь коментар
26.07.2021 08:36 Відповісти
Не будьте голословными,покажите статистику по Европе,кто с нами разделяет места в тройке?Мутные какие-то у вас даные.
показати весь коментар
26.07.2021 08:53 Відповісти
прямо пандемище
показати весь коментар
26.07.2021 08:56 Відповісти
пандемія триває не один рік..
показати весь коментар
26.07.2021 18:15 Відповісти
 
 