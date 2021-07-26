В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали
В Україні зафіксовано 213 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 25 липня 2021 року в Україні зафіксовано 213 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 256 осіб;
летальних випадків – 2;
одужало – 170 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 7562 особи,
методом ІФА – 1905 осіб,
експрес-тестами – 6328 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 248 663 особи;
одужало – 2 184 365 осіб;
летальних випадків – 52 849;
проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях", - розповіли в МОЗ.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/freedom-freedom-freedom-masses-australians-march-covid-lockdowns/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564 Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
All but one are vaccinated.
Це ви переклали коментар на лівацке джерело новин, подане нижче.
55 % двома плюс 14 % провакциновано одною дозою \
помИРАЄ за день ДО 100 осіб
раша(341,307 інфіковано за 14 днів) \"провакциновано" ГІВНОМ 20 відсотків.
\ помира за день біля 800 осіб ЛИШЕ ОФІЦІЙНО.
ВИСНОВКИ ЗРОБИТИ ВАЖКО ЛИШЕ КРЕМЛЄБОТАМ(І БОТИХАМ)