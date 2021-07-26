Режим Лукашенка може використати присутність військ РФ у Білорусі для шантажу західних сусідів і України, - Тіхановська
Режим Лукашенка може використати присутність російських військ на території Білорусі для шантажу західних сусідів і України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська під час зустрічі з білоруською громадою, що відбулася в неділю на набережній Манхеттена, де зібралося приблизно пів тисячі білорусів з усієї Америки.
"Режим може використати наявність російських військ для шантажу західних сусідів та України. Про це зараз багато говорять, - сказала вона. - Загрози можуть бути найрізноманітніші".
Водночас, на її думку, для демократичних змін у Білорусі присутність російських військ загрози не становить.
"Такі навчання проводяться часто, і явної загрози для Білорусі я не бачу, хоча я не фахівець у цих питаннях", - додала вона.
Відповідаючи на запитання, чи відчуває білоруська опозиція підтримку з боку України, вона сказала: "Українці з нами, українці підтримують нас. І той факт, що вони приймають стільки релокантів (переселенців), послабили законодавство, щоб дати людям можливість влаштовуватися на роботу й відкривати свої бізнеси, – це вже велика підтримка".
Водночас, на її думку, Україна доволі обережно висловлює свою політичну позицію, оскільки Лукашенко вдається до властивої для нього тактики - шантажу.
"Ми відчуваємо цю підтримку, у нас відбувається спілкування на високому рівні з представниками України, потроху зміцнюватимемо й далі ці зв’язки", - додала вона.
Як повідомлялося, у вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності цієї країни РФ і бачать небезпеку для України.
Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявляв, що ці навчання потенційно становлять загрозу для України.
