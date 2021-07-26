УКР
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 057 осіб, загалом - 3 099 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 712 791 особа.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовані - 9907 людей.

Протягом доби працювали: 165 мобільних бригад, 298 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 виробництва Moderna для підлітків

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 812 500 щепленнь", - розповіли в МОЗ.

Медичний працівник повідомив, що в лікарнях Сіднею із COVID перебуває 141 особа, а 43 - в інтенсивній терапії, включаючи кількох молодих австралійців. Усі, крім одного, щеплені.

https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
26.07.2021 08:38 Відповісти
Пропав кудись Акваріум.
26.07.2021 09:04 Відповісти
Ну, так ні одна вакцина поки не дає 100-відсоткової гарантії, що людина не захворіє
26.07.2021 09:10 Відповісти
А вот ABC.net в той же новости говорит, что "все, кроме одного, НЕ вакцинированы".
Ну и чему верить?
26.07.2021 10:07 Відповісти
https://www.abc.net.au/news/2021-07-25/nsw-records-141-local-covid-19-cases/100321564

Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.

----------------------------------
Из 43 человек в интенсивной терапии, 42 не были вакцинированы.
26.07.2021 10:10 Відповісти
Вакцинацию Коронавак не считать вакцинацией...
26.07.2021 08:52 Відповісти
До оголошеної чемпіоном дати залишилось менше місяця. Не підведіть його.
26.07.2021 09:03 Відповісти
 
 