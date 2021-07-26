За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 057 осіб, загалом - 3 099 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 712 791 особа.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовані - 9907 людей.

Протягом доби працювали: 165 мобільних бригад, 298 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 виробництва Moderna для підлітків

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 812 500 щепленнь", - розповіли в МОЗ.





