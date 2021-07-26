За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 057 осіб, загалом - 3 099 711, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 712 791 особа.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"49 057 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 25 липня 2021 року. Одну дозу отримали 39 150 людей, повністю імунізовані - 9907 людей.
Протягом доби працювали: 165 мобільних бригад, 298 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 099 711 людей, з них отримали 1 дозу – 3 099 709 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 812 500 щепленнь", - розповіли в МОЗ.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/update-sydney-141-new-covid-hospitalizations-vaccinated-except-one-video/
Ну и чему верить?
Of the 43 people in intensive care, 42 have not been vaccinated.
----------------------------------
Из 43 человек в интенсивной терапии, 42 не были вакцинированы.