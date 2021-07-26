У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України

Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні в східних, Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомлялося раніше, 25 липня в Україні повернулася переважно суха і спекотна погода. Середня температура повітря становитиме + 26 °С до + 31 °С.

Разом з тим, на заході України очікуються дощі.

