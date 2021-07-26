За тиждень на водоймах України загинуло 88 осіб, під час пожеж - 12, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 19.07 по 25.07) на водних об'єктах України загинули 88 осіб, під час пожеж - 12.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 2 тис. 145 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 60 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 533 пожежі, врятовано на пожежах 28 осіб і не допущено знищення вогнем 363 будинки і 36 од. техніки. На пожежах загинуло 12 осіб. Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 824 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 345 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 4 тис. 496 вибухонебезпечних предметів.
