Інтервал щонайменше шість тижнів між дозами COVID-вакцини Pfizer збільшує рівень антитіл, - дослідження

Інтервал щонайменше шість тижнів між дозами COVID-вакцини Pfizer збільшує рівень антитіл, - дослідження

Інтервал щонайменше шість тижнів між двома дозами вакцини Comirnaty (Pfizer-BioNTech) збільшує концентрацію антитіл, які нейтралізують коронавірус.

Такого висновку дійшли британські вчені в дослідженні PITCH, що фінансується Міністерством охорони здоров'я Англії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На початку 2021 року для прискорення охоплення населення хоча б однією дозою Британія першою ухвалила рішення збільшити інтервал. Раніше це стосувалося тільки Oxford-AstraZeneca. Тепер є надійні дані й щодо Pfizer, додали автори.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 49 057 осіб, загалом - 3 099 711, - МОЗ.

На імунних реакціях 503 медиків (у 223 із них раніше був COVID-19) вивчалося, як рівні антитіл і Т-клітин імунітету змінюються з плином часу після короткого (3-4 тижні, в середньому 24 дні) або великого (6-14 тижнів, в середньому 70 днів) інтервалу між дозами.

Виявлено, що після другої дози концентрація нейтралізуюих антитіл була вищою після інтервалу 6-14 тижнів, ніж після спочатку рекомендованої виробником вакцини 3-4-тижневої схеми. З урахуванням дельта-штаму коронавірусу зазначено, що хоча хороші рівні антитіл були й після "короткого" інтервалу, їхні рівні були у 2,3 раза вищими за "великого".

Головна дослідниця PITCH Сюзанна Дуанчі з Оксфордського університету заявила, що восьмитижневий інтервал – золота середина, тому що чим він більший, тим вищі ризики заразитися і захворіти, адже одна доза не дає "нормального" захисту. Вона додала, що Comirnaty "дуже хороша незалежно від того, який режим: і короткий, і довгий дають хороші антитіла і Т-клітини".

Вивчення теми також показало, що через чотири тижні після першої дози "було помітно зниження рівня нейтралізуючих антитіл, але при цьому спостерігалася стійка Т-клітинна відповідь на S-білок".

В Україні за добу від COVID-19 померли 2 людини, зафіксовано 213 нових випадків зараження, 170 осіб одужали

Вчені додали, що триваліший інтервал дає в 1,6 раза менше Т-клітин, але серед них стає більше Т-хелперів – клітин довготривалої пам'яті, які сприяють тривалій імунній пам'яті про вірус і виробленню антитіл проти нього.

Незалежно від режиму дозування, рівні антитіл і Т-клітин значно різнилися від людини до людини, що може залежати від генетичних відмінностей, стану здоров'я, минулих "зустрічей" із коронавірусом або іншими вірусами.

Ученые добавили, что более длительный интервал дает в 1,6 раза меньше Т-клеток, но среди них становится больше Т-хелперов - клеток долговременной памяти, которые способствуют длительной иммунной памяти о вирусе и выработке антител против него.

Нас оце найбільше цікавить.
Нас оце найбільше цікавить.
26.07.2021 09:27
+3
Хорошая инфа
26.07.2021 09:31
+3
Минулого тижня велика група ізраїльських інтелектуалів подали до Гаагського суду з прав людини позов на ізраїльский уряд і компанію Pfizer. В позові зазначено, що їхній уряд і ця комапнія проводять досліди над людьми, а це заборонено Нюрнберським судовим процесом ще 1947 р.
26.07.2021 09:38
сміцкий, піди вколись рашистським шмурдяком і не ний тут.
26.07.2021 09:27
Нас оце найбільше цікавить.
26.07.2021 09:27
Хорошая инфа
26.07.2021 09:31
Минулого тижня велика група ізраїльських інтелектуалів подали до Гаагського суду з прав людини позов на ізраїльский уряд і компанію Pfizer. В позові зазначено, що їхній уряд і ця комапнія проводять досліди над людьми, а це заборонено Нюрнберським судовим процесом ще 1947 р.
26.07.2021 09:38
От же ж блин... я в пятницу уколол первую Модерну. И когда мне теперь колоть вторую?!
26.07.2021 09:39
Через 4-6 недель вколите. Хотя, вряд ли она еще останется в Украине.
показати весь коментар
26.07.2021 12:38
ЦЕНЗОР, ви б краще написали статтю про український лазерний апарат "Геліос" (http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf) який без проблем виліковує цю заразу за 2 дні. І якби запровадили по всій Україні лазерну терапію, то ніхто б не помер взагалі. А так від масок, крантинів, кисневих компресорів для легенів і шеплень вже маємо не менше 70 000 смертей!!! Чому не хочете написати статтю на цю тему? Ви в темі з цією фармаколгічною босотою, вам від них гроші крапають, чи як?
26.07.2021 09:45
Им это не выгодно..зачем?все разорятся...
Как с коноплёй)...лучше вырубать деревья и бороться с бедствиями...
С конопли прекрасная лёгкая мебель и прочее прочее..но разорятся акулы деревообрабатывающей отрасли...
Они на все пойдут...
26.07.2021 11:39
Распространяете рекламу? Или просто тролль?

Этот аппарат фикция и ничего не лечит.
26.07.2021 12:26
український лазерний апарат "Геліос" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
виліковує коронавірусну інфекцію за 2 дні, можна проводити профілактичне опромінення горла і носа - це захист на декілька місяців від інфекції, а щеплення гарантують лише на пару місяць захист і то на рівні 70%
26.07.2021 09:47
рососию правильно назвали
"Терапевтчна система ГЕЛІОС була поставлена в більш як 100 медичних установ. Серед наших споживачів: • Центр Реабілітації Космонавтів ім. Хрунічева (Москва, Московія) "
26.07.2021 10:36
Хватит постить дезинформацию. Этот аппарат - это развод для лохов. В спам.
26.07.2021 12:27
Задрали вже. Пограю в карти з компом.
26.07.2021 09:48
Это понятно, но надо активнее рекламировать коронавак, а то что то совсем затихли про китайский физраствор, про его высокую эффективность. При вопросе о коронавак врачи замолкают и скромно отводят глаза.
26.07.2021 10:28
У нас на работе єлектромеханик решил сделать себе прививку пфайзер.
Так вот перед выездом на судно у всех берут по два теста, и непривитые нормально поехали на работу, а он со своими антителами и приаивками остался сидеть дома. (Не рошел тесты).
Вместо него срочно взяли другого.
26.07.2021 10:37
 
 