Інтервал щонайменше шість тижнів між дозами COVID-вакцини Pfizer збільшує рівень антитіл, - дослідження
Інтервал щонайменше шість тижнів між двома дозами вакцини Comirnaty (Pfizer-BioNTech) збільшує концентрацію антитіл, які нейтралізують коронавірус.
Такого висновку дійшли британські вчені в дослідженні PITCH, що фінансується Міністерством охорони здоров'я Англії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На початку 2021 року для прискорення охоплення населення хоча б однією дозою Британія першою ухвалила рішення збільшити інтервал. Раніше це стосувалося тільки Oxford-AstraZeneca. Тепер є надійні дані й щодо Pfizer, додали автори.
На імунних реакціях 503 медиків (у 223 із них раніше був COVID-19) вивчалося, як рівні антитіл і Т-клітин імунітету змінюються з плином часу після короткого (3-4 тижні, в середньому 24 дні) або великого (6-14 тижнів, в середньому 70 днів) інтервалу між дозами.
Виявлено, що після другої дози концентрація нейтралізуюих антитіл була вищою після інтервалу 6-14 тижнів, ніж після спочатку рекомендованої виробником вакцини 3-4-тижневої схеми. З урахуванням дельта-штаму коронавірусу зазначено, що хоча хороші рівні антитіл були й після "короткого" інтервалу, їхні рівні були у 2,3 раза вищими за "великого".
Головна дослідниця PITCH Сюзанна Дуанчі з Оксфордського університету заявила, що восьмитижневий інтервал – золота середина, тому що чим він більший, тим вищі ризики заразитися і захворіти, адже одна доза не дає "нормального" захисту. Вона додала, що Comirnaty "дуже хороша незалежно від того, який режим: і короткий, і довгий дають хороші антитіла і Т-клітини".
Вивчення теми також показало, що через чотири тижні після першої дози "було помітно зниження рівня нейтралізуючих антитіл, але при цьому спостерігалася стійка Т-клітинна відповідь на S-білок".
Вчені додали, що триваліший інтервал дає в 1,6 раза менше Т-клітин, але серед них стає більше Т-хелперів – клітин довготривалої пам'яті, які сприяють тривалій імунній пам'яті про вірус і виробленню антитіл проти нього.
Незалежно від режиму дозування, рівні антитіл і Т-клітин значно різнилися від людини до людини, що може залежати від генетичних відмінностей, стану здоров'я, минулих "зустрічей" із коронавірусом або іншими вірусами.
