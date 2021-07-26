УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7083 відвідувача онлайн
Новини
13 375 42

Харлан після поразки на Олімпіаді в Токіо: "Хочу пожити життя без шаблі... Втомилася..."

Харлан після поразки на Олімпіаді в Токіо: "Хочу пожити життя без шаблі... Втомилася..."

Чемпіонка світу, українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала свою поразку в першій сутичці на Олімпіаді в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Чи розчарувала я саму себе? Так. Чи почуваюся я слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось, крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями... Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною..." Чи зможу я вибороти медаль?", "А мені ж так вона ПОТРІБНА!", "Олю, ти мусиш привезти ЗОЛОТУ медаль!", "Олю, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо", - чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому", - написала вона.

Харлан зазначила, що півтора року без змагальної практики, мабуть, вплинули на неї: "Для того, щоб почуватися впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже бракує. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день".

"Зараз я дуже хочу відпочити... морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася...

Я ніколи не була так відверта в соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато запитань. Тож може моїм маленьким одкровенням їх буде менше", - зазначила вона.

Читайте також: "Віддала всі сили", - українська дзюдоїстка Білодід розповіла про здобуття бронзи на Олімпіаді

"Я неймовірно вдячна кожному тренеру, який виконав колосальну роботу зі мною. Дякую вам, Олегу Валерійовичу Штурбабін, Юрію Володимировичу Марченко за всі ці роки, проведені разом! Андрію Борисовичу Колосов, дякую Вам за те, що ви є в моєму житті. Ви унікальний! Таких як ви більше немає. @andrea.terenzio Thank you for all the work that we have done, thank you for faith that u have in me. You are amazing coach and great example! Вадиме Марковичу, ви завжди вірите в мене ... не припиняйте. Дякую Національній федерації фехтування за те, що зробили все можливе, щоб ця підготовка взагалі відбулася. Всім вам величезне дякую! І дякую тим, хто поруч попри все. Всіх люблю. Скоро буду вдома", - додала спортсменка.

Нагадаємо, легендарна українка Ольга Харлан програла китаянці Ян Хеньюй у змаганнях з фехтування (шабля) в 1/16 фіналу і завершила виступи на цьому етапі турніру. Підсумковий результат сутички - 15:12.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Автор: 

Олімпіада (689) Харлан Ольга (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Кто за шо, а зебилы Пороха везде лепят. Узбагойтесь уже обосранцы.
показати весь коментар
26.07.2021 09:58 Відповісти
+13
кто мешал ЕС и Порошенко стать ее спонсорами?
Она на прошлой Олимпиаде выиграла медаль для УКРАИНЫ! И всегда защищала УКРАИНСКИЙ ФЛАГ!

оставьте политику в покое в данном случае. Вам до нее и ее пользы для страны как кроту - до неба.
показати весь коментар
26.07.2021 09:52 Відповісти
+13
Що, мультимільйонер ВАЗеленський вже не ваш, "нарідний" зЕзідент?
показати весь коментар
26.07.2021 10:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорила что не видит себе соперников на Олимпиаде и тут вдруг...
показати весь коментар
26.07.2021 09:48 Відповісти
Олю, відпочинку Вам і нової наснаги!

Українець або українка без шаблі не українець !
показати весь коментар
26.07.2021 13:01 Відповісти
Она какбэ после всехвзлетов с партией регионов крутилась и их спонсорами
показати весь коментар
26.07.2021 09:49 Відповісти
В 2010 году юная спортсменка была избрана депутатом Николаевской городской рады от Партии регионов[8]. В 2012 году Харлан входила в партийный список Партии регионов под № 194 на выборах в Верховную раду Украины, но не прошла в парламент. В марте 2014 года вышла из фракции Партии регионов в Николаевской городской раде. В 2014 году входила в список Партии зелёных Украины на местных выборах в Киеве, но партия не прошла трёхпроцентный барьер
показати весь коментар
26.07.2021 09:50 Відповісти
кто мешал ЕС и Порошенко стать ее спонсорами?
Она на прошлой Олимпиаде выиграла медаль для УКРАИНЫ! И всегда защищала УКРАИНСКИЙ ФЛАГ!

оставьте политику в покое в данном случае. Вам до нее и ее пользы для страны как кроту - до неба.
показати весь коментар
26.07.2021 09:52 Відповісти
Кто за шо, а зебилы Пороха везде лепят. Узбагойтесь уже обосранцы.
показати весь коментар
26.07.2021 09:58 Відповісти
а как же без "ясно солнышко", "надежда нации", "хетьман всея и всех".
показати весь коментар
26.07.2021 10:29 Відповісти
Що, мультимільйонер ВАЗеленський вже не ваш, "нарідний" зЕзідент?
показати весь коментар
26.07.2021 10:37 Відповісти
При дорозі курява "нарідний хетьман".
показати весь коментар
26.07.2021 13:02 Відповісти
Виплюньте зелене з рота і скажіть, що хотіли, якщо хотіли?
показати весь коментар
26.07.2021 13:08 Відповісти
протри очі від "роси" хетьмана, та вуха від локшини солоденької.
показати весь коментар
26.07.2021 13:32 Відповісти
я тут пожизненный "порохобот", если что. Но я не на зарплате, как ты, а просто патриот своей страны.
Это только вы и боты от зели лепите политику везде - где надо и где не надо.
Оставьте человека в покое. Она боролась за УКРАИНУ.
Именно это я и написал.
А в цвета разных политиков начали ее раскрашивать именно боты с обеих сторон. Вам насрать что вы таким образом просто топите СТРАНУ.
показати весь коментар
26.07.2021 11:55 Відповісти
она такая же ватная тварь как и Усик!! все что она выиграла, это заслуга ПОРОХА, который ее всячески поддерживал!! в 2019 поддержала ЗЕнаркомана, мразь неблагодарная!!
показати весь коментар
26.07.2021 12:16 Відповісти
закрой хлеборезку, тепешка, Тупорылая овца юля никифорова
показати весь коментар
26.07.2021 13:02 Відповісти
а по моему это вы везде лепите зеленского, везде где не попадя
показати весь коментар
26.07.2021 16:23 Відповісти
ты еще про кривоногиx футболистов напиши что нам до ниx далеко
показати весь коментар
26.07.2021 10:26 Відповісти
тебе до многих далеко, и до футболистов в том числе. Сначала выйди в четверть финал по футболу хотя бы в своем дворе - потому похвастаешься.
показати весь коментар
26.07.2021 11:56 Відповісти
Харлан отметила, что полтора года без соревновательной практики видимо повлияли на нее:Источник: https://censor.net/ru/n3279119

А кто мешал делать свою работу зеленой власти? Это, ведь, не их желание, а обязанность?!
показати весь коментар
26.07.2021 10:37 Відповісти
На хрена ей эта политика ? Сделала бы кондитерскую . А то все в политику стремятся- а сделать жизнь людям приятней и некому 😀
показати весь коментар
26.07.2021 09:56 Відповісти
Софійко! А я скучаю по фехтуванню! Жаль! спочатку маску розрубав - мудак Челябінський на змаганні - здуру "колхозник" взяв наточений еспадрон (вони з ними понтувалися у поєдинках) Дискваліфікували обох - я йому зі зла перебив ключицю
Потім не було "спаррінг-партнера" - дальній гарнізон І ВСЕ!!! І став я кухарем!!!
показати весь коментар
26.07.2021 10:12 Відповісти
в 2019 агитировала за наркомана и обсырала везде ПОРОХА...хотя именно при ПОРОХЕ и его поддержке выиграла все соревнования!! неблагодарная ЗЕдибилка!!!
показати весь коментар
26.07.2021 10:30 Відповісти
порох сдох давно, забудьте его как политика, нет его в политике и уже не будет. вы обсасываете политический труп. идиоты порохоботские
показати весь коментар
26.07.2021 16:24 Відповісти
Да пох. Всё равно это не Олимпиада,а пародия.
показати весь коментар
26.07.2021 10:01 Відповісти
Я устала, не могу,Я вам завтра помогу.-Украина нужны победы, а не жалобы.
показати весь коментар
26.07.2021 10:08 Відповісти
это москалям нужны победы. А девиз Олимпиады - главное не победа а участие.
Конечно после Быстрее выше сильнее вместе.
показати весь коментар
26.07.2021 11:57 Відповісти
***** -мужской вид спорта. И раз Харлан в него впряглась, образцом для неё должны быть братья Кличко, а не Таня , которая громко плачет.
показати весь коментар
26.07.2021 12:15 Відповісти
думаю, что нынешняя олимпиада будет последней. коронавирус наглядно продемонстрировал, что это "важное" событие, которое должно было объединять нации и народы в едином спортивном порыве, давно уже мертво.
показати весь коментар
26.07.2021 10:09 Відповісти
як ти устала, то якого йуха їхала? дай дорогу молодим, поступись місцем, а не тупо займай чиєсь(
показати весь коментар
26.07.2021 10:16 Відповісти
именно это она и сделала. Посмотрим, каким будет результат через 3 года.
показати весь коментар
26.07.2021 11:58 Відповісти
А вони є?
показати весь коментар
26.07.2021 16:42 Відповісти
Ой, Оля...
Мы все побеждаем и все лажаем. Дело исключительно в том, чтобы не остаться после поражения в коленно-локтевой позиции. Так что ехай домой, отсыпайся, потом бери отпуск, прокатись в Диснейленд какой-нибудь и СНОВА, МЛЯТЬ, ЗА САБЛЮ! Устала она, видите ли. А мы не устали жить в такой стране?!
показати весь коментар
26.07.2021 10:16 Відповісти
Слова... слова... редко из спорта вовремя и без оправданий уходят, достойные люди. А так... безденежье, жадность, глупость . Так ребят, которые христа на крест... оправдать можно. Нефиг менял обижать, священников хулить, Кесаря... .
показати весь коментар
26.07.2021 10:17 Відповісти
Чемпионкой мира стала? Всё. Молодец.
Это спорт - многое зависит от биоритмов. И возраст берёт своё.
Надо идти в рекламу, в модельный бизнес, а не тусоваться с рыгоаналами.
Они до добра не доведут - смотрим на футболиста Шевченка.
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
Взагалі в політиці торгівля *балом себе ізжила. Ці всі відомі спортсмени, артисти та клоуни партії лише компроментують. Вони не впрягаються по справжньому, їх туди запрошують для заманухи, їм це в тягость.
показати весь коментар
26.07.2021 10:26 Відповісти
Харлан надо перезжать в Киев и обрывать все николаевские контакты.
Политические, понятное дело - ватная обуза на ногах ни к чему.
показати весь коментар
26.07.2021 10:23 Відповісти
Переезжать. Почему нельзя вставить букву в этом гнилом интерфейсе ?
Почему ответ всегда улетает на 10 позиций вниз ? Что за х......ня ?
показати весь коментар
26.07.2021 10:24 Відповісти
читаю комменты и все больше понимаю, что из этой страны пора валить. Сборище идиотов, завистников, злобных моральных уродов.
показати весь коментар
26.07.2021 11:59 Відповісти
кацап, сначала свали с этого сайта, здесь стекломой не наливают!!!
показати весь коментар
26.07.2021 12:21 Відповісти
Оля, перед кем ты оправдываешься ? Те, перед кем стоит, поймут всё и без слов. Удачи !
показати весь коментар
26.07.2021 12:58 Відповісти
 
 