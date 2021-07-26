Харлан після поразки на Олімпіаді в Токіо: "Хочу пожити життя без шаблі... Втомилася..."

Чемпіонка світу, українська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала свою поразку в першій сутичці на Олімпіаді в Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Чи розчарувала я саму себе? Так. Чи почуваюся я слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось, крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями... Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною..." Чи зможу я вибороти медаль?", "А мені ж так вона ПОТРІБНА!", "Олю, ти мусиш привезти ЗОЛОТУ медаль!", "Олю, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо", - чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому", - написала вона.

Харлан зазначила, що півтора року без змагальної практики, мабуть, вплинули на неї: "Для того, щоб почуватися впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже бракує. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день".

"Зараз я дуже хочу відпочити... морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася...

Я ніколи не була так відверта в соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато запитань. Тож може моїм маленьким одкровенням їх буде менше", - зазначила вона.

"Я неймовірно вдячна кожному тренеру, який виконав колосальну роботу зі мною. Дякую вам, Олегу Валерійовичу Штурбабін, Юрію Володимировичу Марченко за всі ці роки, проведені разом! Андрію Борисовичу Колосов, дякую Вам за те, що ви є в моєму житті. Ви унікальний! Таких як ви більше немає. @andrea.terenzio Thank you for all the work that we have done, thank you for faith that u have in me. You are amazing coach and great example! Вадиме Марковичу, ви завжди вірите в мене ... не припиняйте. Дякую Національній федерації фехтування за те, що зробили все можливе, щоб ця підготовка взагалі відбулася. Всім вам величезне дякую! І дякую тим, хто поруч попри все. Всіх люблю. Скоро буду вдома", - додала спортсменка.

Нагадаємо, легендарна українка Ольга Харлан програла китаянці Ян Хеньюй у змаганнях з фехтування (шабля) в 1/16 фіналу і завершила виступи на цьому етапі турніру. Підсумковий результат сутички - 15:12.