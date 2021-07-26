ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими
Новий спалах коронавірусу може залежати від охоплення вакцинацією і соціальних заходів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт
Так, у нього запитали, коли Україна чекає на новий спалах коронавірусу.
"Точну відповідь дати важко. Але, виходячи з наявних даних, широкого поширення "Дельта", заходів охорони громадського здоров'я та соціальних заходів, охоплення вакцинацією та інших параметрів, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - на початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації", - підкреслив Хабіхт.
Глава бюро ВООЗ підкреслив, що саме зараз слушний час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще не поширився в країні.
А нет, глагно где можно бобла поднять больше на панике.
Во в европке ведутся хорошо и самостоятельно - там и больных в статистике больше.
А на кацапстане ведутся плохо - знаит на работу непривитых пускать не будем - тоже стата растёт.
А с нас то чё взять?
Вакцинация и статистика заболеваемости --- графики показывает специалист- иммунолог --- капец полный: после начала вакцинации вспышки заболеваемости.
Кстати, количество инфицированных-то в Европе растет, а карантинные ограничения снимают: тяжелых случаев меньше, чем во время сезонного гриппа, вакцины работают.
P. S.: Пишу из поликлиники, где как раз укололся Модерной (сказали минут 15-20 посидеть, не уходить сразу). Пока всё ок, полет норм-а-х-р-рррр...
А будет весной опять!
Ка вам мой прогноз?
второй график сверху
первый какогото хрена нарастающим итогом - чтоб хомячки боялися
то никакой вспышки не будет...
Бачу люди почали забувати що творилось зимою, ну нічо хай слухають пропаганду роств та ботів на сайтах, потім знову будуть стонати, помагіте уміраю..... від вигаданої болячки
але під зиму до сезонного грипу добавиться новий штам і знову швидкі будуть по вулицям ганяти
От так от; все в останню чергу.