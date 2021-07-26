УКР
ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими

ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими

Новий спалах коронавірусу може залежати від охоплення вакцинацією і соціальних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Так, у нього запитали, коли Україна чекає на новий спалах коронавірусу.

"Точну відповідь дати важко. Але, виходячи з наявних даних, широкого поширення "Дельта", заходів охорони громадського здоров'я та соціальних заходів, охоплення вакцинацією та інших параметрів, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - на початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації", - підкреслив Хабіхт.

Глава бюро ВООЗ підкреслив, що саме зараз слушний час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще не поширився в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтервал щонайменше шість тижнів між дозами COVID-вакцини Pfizer збільшує рівень антитіл, - дослідження

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) Ярно Хабіхт (16) коронавірус (19923)
+10
ВОЗ о новой вспышке коронавируса в Украине: Начнется в конце августа - начале сентября и продлится до зимы - Цензор.НЕТ 6009
26.07.2021 09:51 Відповісти
+10
У ВОЗ наверно свербеж начался по Украин - Европу заширяли вакцинами, а количество инфицированных растёт. В Украине самая низкая вакцинация в Европе, а вспышки ковида нет. Может главное не вакцина, а приобретенный природный иммунитет?
26.07.2021 09:56 Відповісти
+9
Надень две и отойди.
26.07.2021 10:05 Відповісти
26.07.2021 09:51 Відповісти
26.07.2021 09:56 Відповісти
Глагно кто как считает.
А нет, глагно где можно бобла поднять больше на панике.
Во в европке ведутся хорошо и самостоятельно - там и больных в статистике больше.
А на кацапстане ведутся плохо - знаит на работу непривитых пускать не будем - тоже стата растёт.

А с нас то чё взять?
26.07.2021 10:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_ZTyMhJoSf0

Вакцинация и статистика заболеваемости --- графики показывает специалист- иммунолог --- капец полный: после начала вакцинации вспышки заболеваемости.
26.07.2021 13:56 Відповісти
Природный иммунитет, конечно, хорошо, но на пике заболеваемости весной-осенью в попытке выиграть этот приз загибалось по 400 с гаком человек в день. Волны заболеваемости у нас с западом и раньше не совпадали, в разных странах по-разному.

Кстати, количество инфицированных-то в Европе растет, а карантинные ограничения снимают: тяжелых случаев меньше, чем во время сезонного гриппа, вакцины работают.

P. S.: Пишу из поликлиники, где как раз укололся Модерной (сказали минут 15-20 посидеть, не уходить сразу). Пока всё ок, полет норм-а-х-р-рррр...
26.07.2021 13:29 Відповісти
Шютка
26.07.2021 13:29 Відповісти
Ухты, надажы, какие интересные прогнозы! ОРВИ оказуецца начитаецца осенью и проходит до зимы.
А будет весной опять!
Ка вам мой прогноз?
26.07.2021 10:02 Відповісти
ГРВІ гуляє цілий рік, навіть зараз, особливо на морях.
26.07.2021 10:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/ сдесь стата.

второй график сверху
первый какогото хрена нарастающим итогом - чтоб хомячки боялися
26.07.2021 10:25 Відповісти
если морды безмасочников начнут мазать клеем "секунда" и налеплевать маски
то никакой вспышки не будет...
26.07.2021 10:02 Відповісти
Надень две и отойди.
26.07.2021 10:05 Відповісти
Vanga no. 2
26.07.2021 10:05 Відповісти
Прислали разнарядку?
26.07.2021 10:20 Відповісти
Билли Гейтц прислал 😷
26.07.2021 10:41 Відповісти
Всё по расписанию, всем колоться, фарм-компании никак не нажрутся.
26.07.2021 10:51 Відповісти
шось мені підказує що на всяких фуфломіцинах фарм-компанії піднімають куди більше бабла.
Бачу люди почали забувати що творилось зимою, ну нічо хай слухають пропаганду роств та ботів на сайтах, потім знову будуть стонати, помагіте уміраю..... від вигаданої болячки
26.07.2021 11:29 Відповісти
Фарм-компании поднимают на вакцинах, за прошлый год пфайзер заработал 19млрд$, и это только один производитель этого дерьма, а их сколько, можно купить кого угодно что бы транслировать свою чушь про вакцинацию, так и делается. Вакцины бесплатно не раздаются, фарм-компании их продают, им неважно сами Вы пошли купили или кто то проспонсировал.
26.07.2021 12:34 Відповісти
А куди ж влітку подівся цей страшний вірус? Не сезонна ГРВІ?
26.07.2021 11:11 Відповісти
він нікуди не дівся, просто у нас реально вже перехворіло більше половини населення.
але під зиму до сезонного грипу добавиться новий штам і знову швидкі будуть по вулицям ганяти
26.07.2021 11:31 Відповісти
Що, кетайози досі "дельту" не підвезли?
От так от; все в останню чергу.
26.07.2021 11:37 Відповісти
Зробила Модерну , ношу маску , мию руки , дотримуюся дистанції , і нічого не боюся . Всім бажаю здоров'я !
26.07.2021 12:17 Відповісти
Против нового Барановируса,только нацюцюрник и Машка в полный рост=спасение!!
26.07.2021 14:00 Відповісти
Когда считаешь себя великим вирусологом и рассказываешь профессору Преображенскому про Барановирус, это выглядит так
ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими - Цензор.НЕТ 4418
27.07.2021 00:59 Відповісти
 
 