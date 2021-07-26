ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими

Новий спалах коронавірусу може залежати від охоплення вакцинацією і соціальних заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив глава бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт

Так, у нього запитали, коли Україна чекає на новий спалах коронавірусу.

"Точну відповідь дати важко. Але, виходячи з наявних даних, широкого поширення "Дельта", заходів охорони громадського здоров'я та соціальних заходів, охоплення вакцинацією та інших параметрів, прогнозуємо, що випадки інфікування і госпіталізації почнуть рецидивувати в кінці серпня - на початку вересня і триватимуть до зими, залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації", - підкреслив Хабіхт.

Глава бюро ВООЗ підкреслив, що саме зараз слушний час вакцинуватися, поки штам "Дельта" ще не поширився в країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтервал щонайменше шість тижнів між дозами COVID-вакцини Pfizer збільшує рівень антитіл, - дослідження