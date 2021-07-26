Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно
Візіт президента України Володимира Зеленського у Вашингтон зміцнить позицію України з точки зору енергетичної та оборонної безпеки.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
Візит призначений на 30 серпня. Але Конгрес і Сенат США борються за можливе перенесення дати, бо в серпні у політиків канікули. З цього приводу Арестович вважає, що Конгрес і Сенат, як політично незалежні органи, зможуть знайти спосіб зустрітися з президентом України та українською делегацією, "нехай навіть формально, але обговорити необхідне".
"Проблема ось у чому. Позиція Сенату і Конгресу — переважно проти "Північного потоку-2". Вони перебувають в полеміці з деякими представниками адміністрації Байдена, які схильні вибудовувати перед обличчям Китаю надто вже міцні відносини з РФ", — зазначив Арестович.
Він додав, що Україна працює і з адміністрацією Байдена, і з Конгресом, і з Сенатом.
"Ми не збираємося грати на поділ. Ми збираємося тверезо спілкуватися щодо реальних проблем зі всіма представниками американського істеблішменту. Ми робимо це зараз, ми робили це до, ми робитимемо це після і під час візиту", — акцентував спікер української делегації в ТКГ.
В цілому Арестович вважає, що візит Володимира Зеленського буде плідним і позитивним для України.
"Сигнали йдуть досить обнадійливі. Зокрема, від Конгресу та Сенату. І я думаю, що візит не мине даремно, і зміцнить позицію України з точки зору енергетичної, оборонної безпеки в тій архітектурі, яка зараз змінюється в Східній Європі", — резюмував він.
ПыСы: Беня вас обнадежит, когда американцы потребуют его сдать
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
Там самый мощный сигнал из Вашингтона.
И самый обнадёживающий.
Ви маєте їхати з планом і вимагати компенсації та гарантії безпеки.
А так вас пошлють на путіна отими сигналами..
Ні для кого, хто цікавився цим питанням, не є таємницею, що кандидатура Зеленського була узгоджена із Заходом, і в першу чергу - із США.
Не те, щоб Захід його підтримав. Але це була краща для них кандидатура, ніж Порошенко.
Чому?
По перше, вони злякалися зростання національно-патріотичного руху, на який робила ставку команда Пороха. В той час, у них вже були проблеми з Польщею, Сербією та Угорщиною на цьому ґрунті. І отримати ще одну країну, яка не захоче грати у "європейському оркестрі", але захоче грати партію-соло, вони дуже не хотіли. Тим більше, що ця проблема торкалася такого чутливого для них моменту, як відносини з РФ.
А друге витікало з першого: бо Порох продавив би вступ України в НАТО, а може і у ЄС у найближчі 4-5 років.
Тому, у одному зі своїх інтерв'ю у 2019 р, Курт Волкер відверто визнав, що Порошенка на президентських виборах в Україні США не підтримують.
Про це дуже швидко стало відомо всьому нашому "політичному бомонду", і всі сахнулись від Пороха у різні боки.
З ним залишились лише ті, кого ми всі добре знаємо, і ми - незмінні 25%.
Бубочка це розцінив, як визнання його "величності", тому він і досі поводить себе так самовпевнено і нахабно.
Але час плине швидко.
Меркель скоро піде, французькому Мікрону теж залишився рік, а от до Польщі повернувся Дональд Туск.
А проблема окупації частини України та Грузії - так і залишається.
І новій адміністрації США треба з цим щось робити.
"Найвеличніший" не просто не впорався - він відбився від рук і витворяє таке, що просто не лізе в жодні ворота.
Всі його письмові зобов'язання "імплементувати схему Штайнмайєра" нічого не варті, і всі це розуміють.
Отже, настав час знову вводити в дію Пороха, бо іншого вибору в Україні просто немає.
Запрос Джорджа Кента на зустріч з Порошенком - і є сигналом, що "опала" Пороха закінчилась.
Shlomo Nagel
Джерело: https://censor.net/ru/n3279127
Нещодавно була новина, що дату обрав наш верховний дибілоїд.
Це навмисно ???
Весь последующий месяц, увенчавшийся заключением откровенно антиукраинского пакта Байдена-Меркель, только подтвердил этот вывод.
Тройка вождей «Свободного мира» - Меркель, Макрон, Байден - приговорила Украину к финляндизации, не заметив что это они сами уже финляндизированы Кремлем по самое не могу.
Непокоренная же Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность.
Как подобное могло произойти в Вашингтоне вопреки воле двухпартийного большинства в Конгрессе, Госдепа, Пентагона?"
Полностью в "Лидеры Свободного мира.
Андрей Пионтковский публицист, политологhttps://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2877040-echo/
- два высших...
- ты что, такой дурной, что одного не хватает...
так и с советниками этих дятлоклювов ермаков, плесенных...
Путин будет доволен.
Пусть люди проголосуют - была польза или нет.
Если нет - все расходы из кармана этих бездельников.
Не факт , что визит состоится, о чём говорить с дрянью, которая обвинила граждан и отправила их гнить в тюрягу ?
А ТОЛКУ БУДЕ - НУЛЬ. ВСЕ УЖЕ ВИРІШЕНО.
занятно, во что обойдется укрепление "позиции Украины с точки зрения энергетической и оборонной безопасности"?!
А вот для налогоплательщиков сей эпохальный визит точно даром не пройдёт - сперва тарифы, потом зубы на полку.
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи в Омане?
И напоминать о ней - чтобы люди привыкли заходить и проверять.
И НАПОМИНАТЬ ОБЕЩАТЕЛЯМ, ЧТО ОНИ БРЕХУНЫ
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.