Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно

Візіт президента України Володимира Зеленського у Вашингтон зміцнить позицію України з точки зору енергетичної та оборонної безпеки.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Візит призначений на 30 серпня. Але Конгрес і Сенат США борються за можливе перенесення дати, бо в серпні у політиків канікули. З цього приводу Арестович вважає, що Конгрес і Сенат, як політично незалежні органи, зможуть знайти спосіб зустрітися з президентом України та українською делегацією, "нехай навіть формально, але обговорити необхідне".

"Проблема ось у чому. Позиція Сенату і Конгресу — переважно проти "Північного потоку-2". Вони перебувають в полеміці з деякими представниками адміністрації Байдена, які схильні вибудовувати перед обличчям Китаю надто вже міцні відносини з РФ", — зазначив Арестович.

Він додав, що Україна працює і з адміністрацією Байдена, і з Конгресом, і з Сенатом.

"Ми не збираємося грати на поділ. Ми збираємося тверезо спілкуватися щодо реальних проблем зі всіма представниками американського істеблішменту. Ми робимо це зараз, ми робили це до, ми робитимемо це після і під час візиту", — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

В цілому Арестович вважає, що візит Володимира Зеленського буде плідним і позитивним для України.

"Сигнали йдуть досить обнадійливі. Зокрема, від Конгресу та Сенату. І я думаю, що візит не мине даремно, і зміцнить позицію України з точки зору енергетичної, оборонної безпеки в тій архітектурі, яка зараз змінюється в Східній Європі", — резюмував він.