УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7083 відвідувача онлайн
Новини Газова війна
4 057 98

Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно

Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно

Візіт президента України Володимира Зеленського у Вашингтон зміцнить позицію України з точки зору енергетичної та оборонної безпеки.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" заявив спікер української делегації в ТКГ, радник глави ОП Андрія Єрмака Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

Візит призначений на 30 серпня. Але Конгрес і Сенат США борються за можливе перенесення дати, бо в серпні у політиків канікули. З цього приводу Арестович вважає, що Конгрес і Сенат, як політично незалежні органи, зможуть знайти спосіб зустрітися з президентом України та українською делегацією, "нехай навіть формально, але обговорити необхідне".

"Проблема ось у чому. Позиція Сенату і Конгресу — переважно проти "Північного потоку-2". Вони перебувають в полеміці з деякими представниками адміністрації Байдена, які схильні вибудовувати перед обличчям Китаю надто вже міцні відносини з РФ", — зазначив Арестович.

Також читайте: Зеленський і Байден обговорять безпеку, енергетику та судову реформу, - Кент

Він додав, що Україна працює і з адміністрацією Байдена, і з Конгресом, і з Сенатом.

"Ми не збираємося грати на поділ. Ми збираємося тверезо спілкуватися щодо реальних проблем зі всіма представниками американського істеблішменту. Ми робимо це зараз, ми робили це до, ми робитимемо це після і під час візиту", — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

В цілому Арестович вважає, що візит Володимира Зеленського буде плідним і позитивним для України.

"Сигнали йдуть досить обнадійливі. Зокрема, від Конгресу та Сенату. І я думаю, що візит не мине даремно, і зміцнить позицію України з точки зору енергетичної, оборонної безпеки в тій архітектурі, яка зараз змінюється в Східній Європі", — резюмував він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) Конгрес США (1261) США (24353) Сенат США (628) Арестович Олексій (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Знов буде скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
показати весь коментар
26.07.2021 10:18 Відповісти
+15
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2378
показати весь коментар
26.07.2021 10:31 Відповісти
+12
Не, он так бодро, как на стадионе в свое время, грозно спросит: почему мы не в НАТО, и когда уже НАТО освободит нам Донбасс и Крым? И глазами так ууууххх грозно. Только бы он там не айкосил излишне, задолбало смотреть как он Украину позорит.
показати весь коментар
26.07.2021 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов буде скиглити пачіму ми нє в НАТЄ.
показати весь коментар
26.07.2021 10:18 Відповісти
Не, он так бодро, как на стадионе в свое время, грозно спросит: почему мы не в НАТО, и когда уже НАТО освободит нам Донбасс и Крым? И глазами так ууууххх грозно. Только бы он там не айкосил излишне, задолбало смотреть как он Украину позорит.
показати весь коментар
26.07.2021 10:30 Відповісти
Я даю вам рівно 24 години, щоб відповісти чому ми не в НАТО
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 3746
показати весь коментар
26.07.2021 11:13 Відповісти
Та ні. Відвідає Голівуд і буде скиглити, що з ним не уклали контракт.
показати весь коментар
26.07.2021 11:35 Відповісти
люся готвится к встрече с ковбойцем и индейцем ?
показати весь коментар
26.07.2021 10:18 Відповісти
знімуть скальп з Люсі
показати весь коментар
26.07.2021 10:29 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2378
показати весь коментар
26.07.2021 10:31 Відповісти
Лучше пусть снимут оба, и с верхней, и с нижней. Никому достоверно неизвестно какой из них он на самом деле думает.
показати весь коментар
26.07.2021 11:21 Відповісти
У секратаря в ОП є свій радник. А у радників в ОП є секретарі?
показати весь коментар
26.07.2021 10:18 Відповісти
спикер уборщицы подойдёт? как раз люсина тема.
показати весь коментар
26.07.2021 10:20 Відповісти
Он сейчас занят, разгребет метлой и граблями поправки к закону про олигархов.
показати весь коментар
26.07.2021 11:23 Відповісти
не пройдет даром: ленка себе такую кофтачку присмотрела в гуччи на бродвее!
показати весь коментар
26.07.2021 10:20 Відповісти
Ні прайдьоть дарам... Звучить як погроза. І думаю, що Україна і цього разу платитиме ще довго за цей візит. Набагато довше, ніж нарід пам'ятатиме свого "надьожу-хєрояліста"
показати весь коментар
26.07.2021 17:36 Відповісти
Шо, перенесут черную пятницу?
показати весь коментар
26.07.2021 10:20 Відповісти
Ну если Люся сказала - значит так оно и есть
показати весь коментар
26.07.2021 10:21 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 6183
показати весь коментар
26.07.2021 10:36 Відповісти
Кто-то этому ватному валенку ещё верит?
ПыСы: Беня вас обнадежит, когда американцы потребуют его сдать
показати весь коментар
26.07.2021 10:22 Відповісти
Все сигналы вы уже получили. Встреча будет носить символический характер. Осудите-посадите бородатую бабушку, а потом отдайте США, там много имют, что ему сказать. Пересажайте своих пудриков с ермаками, тогда США будут смотреть на вас, как на людей. А до того вы для них - кровососущие насекомые.
показати весь коментар
26.07.2021 10:22 Відповісти
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
показати весь коментар
26.07.2021 16:27 Відповісти
Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром - Цензор.НЕТ 4177
показати весь коментар
26.07.2021 10:22 Відповісти
Офис Арестовича в центре тарелки.
Там самый мощный сигнал из Вашингтона.
И самый обнадёживающий.
показати весь коментар
26.07.2021 11:49 Відповісти
,,охфис,, люси вокруг нижнего выходного отчерстия в теле дерьмака. И такая же ,,ценность,, как то,что оттуда иногда вываливается. Люся вышла на уровень ценности туалетной бумаги.
показати весь коментар
27.07.2021 01:37 Відповісти
Глпвное, чтоб ЗЕ не забеременел от содержательных бесед в США. 😁
показати весь коментар
26.07.2021 10:22 Відповісти
и шоб бєдосік не привіз з собою Штатам "Катрін"?
показати весь коментар
26.07.2021 12:54 Відповісти
Не пройдет даром имеется в виду для бюджета???? Два года все его визиты сводились к записи видосиков и вливанию в головы электората лютой дичи... Результат абсолютно всех поездок пустозвона равнялся +/- нулю. В этот раз будет иначе? Что-то случилось????
показати весь коментар
26.07.2021 10:24 Відповісти
Не "пройде даром" в розумінні цих зелених артистів,клоунів,коміків і подібної богемної шешури означає що їм за візит заплатять...Можливо вони сподіваються дати концерт на піаніно,можливо дадуть пресконференціі голими з тазіками на причинних місцях...фантазія їх невичерпна...Але пустими не приїдуть точно...інакше який смисл відриватись від відлаштованих тут і віджатих потоків?..
показати весь коментар
26.07.2021 11:44 Відповісти
В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"-
А нас посылают обратно.

На Тау Ките
Живут в красоте -
Живут, между прочим, по-разному -
Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита
Чегой-то не так -
Там таукитайская братия
Свихнулась, - по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,-
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.

У таукитов
В алфавите слов -
Немного, и строй - буржуазный,
И юмор у них - безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!"-
Что значит по-нашему - "Здрасьте!".

У таукитян
Вся внешность - обман,-
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...

Мне таукитянин - как вам папуас,-
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,-
Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты -
Такие скоты -
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...

"Вы, братья по полу, - кричу, - мужики!
Ну что..." - тут мой голос сорвался,-
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, - говорю,- признавайся!.."

Она мне: "Уйди!"-
Мол, мы впереди -
Не хочем с мужчинами знаться,-
А будем теперь почковаться!

Не помню, как поднял я свой звездолет,-
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!

Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,-
Что, если и там - почкованье?!

В.Высоцкий
показати весь коментар
26.07.2021 10:24 Відповісти
Мелет что попало.
показати весь коментар
26.07.2021 10:25 Відповісти
Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром - Цензор.НЕТ 2073
показати весь коментар
26.07.2021 10:25 Відповісти
Ты глянь как его таращит!
показати весь коментар
26.07.2021 10:27 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2256
показати весь коментар
26.07.2021 10:35 Відповісти
Які ще сигнали ? ІДІОТИ !!!
Ви маєте їхати з планом і вимагати компенсації та гарантії безпеки.
А так вас пошлють на путіна отими сигналами..
показати весь коментар
26.07.2021 10:26 Відповісти
"не пройдет даром" - таксу уже озвучили?
показати весь коментар
26.07.2021 10:26 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 4803
показати весь коментар
26.07.2021 10:27 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3647162.html "Опала" Пороха закінчилась?

Ні для кого, хто цікавився цим питанням, не є таємницею, що кандидатура Зеленського була узгоджена із Заходом, і в першу чергу - із США.
Не те, щоб Захід його підтримав. Але це була краща для них кандидатура, ніж Порошенко.
Чому?
По перше, вони злякалися зростання національно-патріотичного руху, на який робила ставку команда Пороха. В той час, у них вже були проблеми з Польщею, Сербією та Угорщиною на цьому ґрунті. І отримати ще одну країну, яка не захоче грати у "європейському оркестрі", але захоче грати партію-соло, вони дуже не хотіли. Тим більше, що ця проблема торкалася такого чутливого для них моменту, як відносини з РФ.
А друге витікало з першого: бо Порох продавив би вступ України в НАТО, а може і у ЄС у найближчі 4-5 років.
Тому, у одному зі своїх інтерв'ю у 2019 р, Курт Волкер відверто визнав, що Порошенка на президентських виборах в Україні США не підтримують.
Про це дуже швидко стало відомо всьому нашому "політичному бомонду", і всі сахнулись від Пороха у різні боки.
З ним залишились лише ті, кого ми всі добре знаємо, і ми - незмінні 25%.

Бубочка це розцінив, як визнання його "величності", тому він і досі поводить себе так самовпевнено і нахабно.
Але час плине швидко.
Меркель скоро піде, французькому Мікрону теж залишився рік, а от до Польщі повернувся Дональд Туск.
А проблема окупації частини України та Грузії - так і залишається.
І новій адміністрації США треба з цим щось робити.
"Найвеличніший" не просто не впорався - він відбився від рук і витворяє таке, що просто не лізе в жодні ворота.
Всі його письмові зобов'язання "імплементувати схему Штайнмайєра" нічого не варті, і всі це розуміють.
Отже, настав час знову вводити в дію Пороха, бо іншого вибору в Україні просто немає.
Запрос Джорджа Кента на зустріч з Порошенком - і є сигналом, що "опала" Пороха закінчилась.
Shlomo Nagel

Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
26.07.2021 10:28 Відповісти
Бредятина.
показати весь коментар
26.07.2021 11:06 Відповісти
Визит назначен на 30 августа. Но Конгресс и Сенат США борются за возможный перенос даты, поскольку в августе у политиков каникулы.
Джерело: https://censor.net/ru/n3279127
Нещодавно була новина, що дату обрав наш верховний дибілоїд.
Це навмисно ???
показати весь коментар
26.07.2021 10:28 Відповісти
Права на"Сватов"в США толкнет???
показати весь коментар
26.07.2021 10:32 Відповісти
Ложились , у завхоза советник. Бедная моя страна.
показати весь коментар
26.07.2021 10:38 Відповісти
То що, Бубочку не тільки відтаскають за вухо, а ще й цукорків дадуть?
показати весь коментар
26.07.2021 10:38 Відповісти
ага. Рошенок. щоб вдавився.
показати весь коментар
26.07.2021 10:52 Відповісти
Вдавитися - то таке: водички попив і все добре; може статися "йой!" - коли трапиться алергія . Або й більше того - увійде у змінений стан психіки і нажене під дупу дєрьмаків-подоляків-люсіків та іншу гидоту. А це може мати грубі наслідки.
показати весь коментар
26.07.2021 12:24 Відповісти
Точніше, не стільки грубі, скільки непередбачувані.
показати весь коментар
26.07.2021 12:27 Відповісти
если об этом говорит вафлистка люся - значит там будет полный провал
показати весь коментар
26.07.2021 10:40 Відповісти
Восени-взимку 2021-2022 Чинарік покине пост презедента, бо вже усім (крім упоротих) ясно, що ми зсуваємося до прірви. Питання - Льоша Арестович знову повернеться у фейсбук до домогосподарок і буде втирати їм баритоном про ноосферу, 5-й проект, полікультурну націю і роль Платона при готуванні вареників з капустою чи здрисне разом з Єрмаком і Бубобою в Катар, Оман чи Сизрань?)
показати весь коментар
26.07.2021 10:41 Відповісти
Та хоч на Марс, аби забути цих піторів як страшний сон.
показати весь коментар
26.07.2021 11:21 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 2099
показати весь коментар
26.07.2021 10:42 Відповісти
"Байден провалил первый же свой кастинг на роль лидера Свободного мира, к которой он так серьезно относится.

Весь последующий месяц, увенчавшийся заключением откровенно антиукраинского пакта Байдена-Меркель, только подтвердил этот вывод.

Тройка вождей «Свободного мира» - Меркель, Макрон, Байден - приговорила Украину к финляндизации, не заметив что это они сами уже финляндизированы Кремлем по самое не могу.

Непокоренная же Украина никогда не примет путинско-байденского приглашения на казнь и будет сражаться за свою субъектность.

Как подобное могло произойти в Вашингтоне вопреки воле двухпартийного большинства в Конгрессе, Госдепа, Пентагона?"

Полностью в "Лидеры Свободного мира.

Андрей Пионтковский публицист, политологhttps://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2877040-echo/
показати весь коментар
26.07.2021 10:45 Відповісти
надо еще что-нить про Китай сказать, про разворот, про новых союзников..., может поможет на предстоящей встрече...
показати весь коментар
26.07.2021 10:47 Відповісти
Визит не пройдет даром. Визит пройдет за деньги
показати весь коментар
26.07.2021 10:50 Відповісти
що б ще не збрехали зелені прислуги уродів...
показати весь коментар
26.07.2021 10:51 Відповісти
Ця зустріч в Вашингтоні обернеться черговим провалом , і черговою ганьбою для України. Краще б Зеленський нікуди б не їхав. Я навіть в страшному сні уявити боюсь, що воно там наплете Байдену.
показати весь коментар
26.07.2021 10:59 Відповісти
Неважно что он там будет плести . Байден с трудом соображает где находиться и что делает . Так визит вежливости и моральной поддержки .
показати весь коментар
26.07.2021 21:50 Відповісти
Дакакаяразница, по любому Зеленский и 73% виноваты....
показати весь коментар
26.07.2021 10:59 Відповісти
Державний науково-дослідний інститут авіації розглядає можливість локалізації радянських винищувачів в Україні

У Державному науково-дослідному інституті (ДНДІ) авіації розглядають локалізацію радянських винищувачів в Україні.
В щорічному збірнику наукових праць за 2020 рік начальник науково-дослідного відділу, кандидат технічних наук Тараненко В.В. та провідний науковий співробітник, кандидат військових наук, старший науковий співробітник Коцуренко Ю.В. описують цю проблему у статті «Обгрунтування доцільності, можливості і фінансової вигоди виробництва тактичного літака четвертого покоління в Україні замість закупівлі аналогів за кордоном».

Кандидатами на виробництво в Україні вони називають розроблені у 1970-х роках винищувачі МіГ-29 та Су-27, обидва з яких виконали перші польоти 44 роки тому у 1977 році.https://uprom.info/news/vpk/derzhavnyj-naukovo-doslidnyj-instytut-aviacziyi-rozglyadaye-mozhlyvist-lokalizacziyi-radyanskyh-vynyshhuvachiv-v-********/
показати весь коментар
26.07.2021 11:06 Відповісти
сколько у тебя образований?

- два высших...
- ты что, такой дурной, что одного не хватает...
так и с советниками этих дятлоклювов ермаков, плесенных...
показати весь коментар
26.07.2021 11:09 Відповісти
Люся пытается сделать вид полезного для Украины. Пока очень плохо с нулевым результатом.
показати весь коментар
26.07.2021 11:18 Відповісти
Не для Украины, а для РФ.
показати весь коментар
26.07.2021 11:22 Відповісти
Консервы лубянские палятся во всей красе
показати весь коментар
26.07.2021 13:26 Відповісти
Зрозуміло ж ,що не даром,вся свита блазнів десь до ста чоловік,для держави в доброі величини копійку увільється,держава ж богата,он тільки США кожного року до 800 міл.доллярів дає,
показати весь коментар
26.07.2021 11:21 Відповісти
Советник Ермака о предстоящей поездке Зеленского в США: Сигналы идут достаточно обнадеживающие. Визит не пройдет даром

=================
Путин будет доволен.
показати весь коментар
26.07.2021 11:21 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 7561
показати весь коментар
26.07.2021 11:25 Відповісти
визит клоуна не пройдет даром, он вылезет боком...
показати весь коментар
26.07.2021 11:35 Відповісти
Визит Зели не пройдёт !
показати весь коментар
26.07.2021 11:41 Відповісти
"Есть надежда, что визит в Штаты не пройдет даром...", как в Германию... зеленый недоросль чему то учится, готовится к визиту, или все думает на авось порешать? ковыряясь в носу...
показати весь коментар
26.07.2021 11:42 Відповісти
А якщо попросить політичний притулок ?
показати весь коментар
26.07.2021 11:42 Відповісти
Нельзя пускать ЗЕ!гидранта в Америку. Он опять там обосрётся, опозорит Украину и вернётся ни с чем, ну если не считать полные штаны своего дерьма. Всё достижение величнишого будет в том, шо первая ледя прибарахлится для своего бала за наш счёт
показати весь коментар
26.07.2021 11:47 Відповісти
Меле шо попало.
показати весь коментар
26.07.2021 11:48 Відповісти
Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно - Цензор.НЕТ 1373
показати весь коментар
26.07.2021 11:51 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, ольошеньці - радість.
показати весь коментар
26.07.2021 11:57 Відповісти
Отчитайтесь за визит и потраченные людские деньги.
Пусть люди проголосуют - была польза или нет.
Если нет - все расходы из кармана этих бездельников.
показати весь коментар
26.07.2021 11:58 Відповісти
Клован с роялем приедет или там дадут ?
Не факт , что визит состоится, о чём говорить с дрянью, которая обвинила граждан и отправила их гнить в тюрягу ?
показати весь коментар
26.07.2021 12:12 Відповісти
ось ніяк не можу второпати - Арестович, що, вже став прес-секретарем МЗС України? чи, може, він тимчасово заміняє прес-секретаря приЗЕдента? з якого такого бодуна "стенографіст-пиш.машиніст" тимчасової контактної групи "мінського формату" взяв на себе сміливість патякати про міжнародні плани та перспективи України? хто його на це уповноважував? чого він лізе туди, куди його голова не влазить? і коли ці його смішні потуги отримають хоча б від когось заслуженого "пєнделя"?
показати весь коментар
26.07.2021 12:18 Відповісти
я теж не розумію. навіщо взагалі тратити час на обговорення слов чи дій радника секретарки. передруковувати.
показати весь коментар
26.07.2021 12:25 Відповісти
У этого дебила одни сигналы.Куда они идут?
показати весь коментар
26.07.2021 12:31 Відповісти
Слухайте Люсю, вона не бреше ніколи))
показати весь коментар
26.07.2021 12:45 Відповісти
Те, що "візіт нє пройдьот даром" ніхто і не сумнівався. Можна лише уявити собі у скільки він обійдеться українським платникам податків. Компанію у літака "запакують", судячи з усього - немаленьку...
А ТОЛКУ БУДЕ - НУЛЬ. ВСЕ УЖЕ ВИРІШЕНО.
показати весь коментар
26.07.2021 12:53 Відповісти
хм. экономическую безопасность Украины укрепили недавно сливом сп-2.
занятно, во что обойдется укрепление "позиции Украины с точки зрения энергетической и оборонной безопасности"?!
показати весь коментар
26.07.2021 12:55 Відповісти
Если в Белом доме найдется подходящий рояль, то наш Гундосик себя покажет
показати весь коментар
26.07.2021 13:05 Відповісти
Да хотя бы в сауну пригласили бы !
показати весь коментар
26.07.2021 16:30 Відповісти
Визит не пройдет даром? Ну это для кого как. Для ЗЕлёносопельного БлаЗЕня очень даже пройдёт даром: хоть с точки зрения личных расходов ЗЕ-фигляра, хоть с точки зрения результатов для Украины. Байден, для проформы, под объективы на пару минут допустит ЗЕ-паяца к целованию собственной жопы и усё. Опосля младший помощник младшего ассистента младшего секретаря младшего референта младшего дворника самого заднего двора ГосДепа расскажет ЗЕ-клоуну, какой он сам мудак, какая у него самая мудацкая администрация и ещё более мудацкая политика, с двух рук насуёт ЗЕ-кривляке факов и дуль в ЗЕ-грызло, напоследок втыкнёт пендель промеж субтильных ЗЕ-полужопий и "гезундхайт", не кашляй!
А вот для налогоплательщиков сей эпохальный визит точно даром не пройдёт - сперва тарифы, потом зубы на полку.
показати весь коментар
26.07.2021 13:14 Відповісти
шЫколаду обожрался?
показати весь коментар
26.07.2021 15:09 Відповісти
ЗЕленых соплей нажевался?
показати весь коментар
27.07.2021 01:30 Відповісти
Блин, почему так много Люси в эфире???
показати весь коментар
26.07.2021 15:48 Відповісти
Где обещанные Зеленским контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи в Омане?
показати весь коментар
26.07.2021 16:24 Відповісти
Эти обещалки надо сразу заносить на доску контроля.
И напоминать о ней - чтобы люди привыкли заходить и проверять.
И НАПОМИНАТЬ ОБЕЩАТЕЛЯМ, ЧТО ОНИ БРЕХУНЫ
показати весь коментар
26.07.2021 17:52 Відповісти
По этому поводу Арестович считает, что Конгресс и Сенат, будучи политически независимыми органами, смогут найти способ встретиться с президентом Украины и украинской делегацией, "пусть даже формально, но обсудить необходимое". какой хрен встречаясь формально .обсуждает необходимое??? Как правило на формальных встречах , совсем доходчиво могут дать понять -ЗПНХ
показати весь коментар
26.07.2021 16:27 Відповісти
Назревшие меры: Отстранить от должности Андрея Ермака, предъявить обвинение в измене и в злоупотреблении служебным положением, арестовать;
Предъявить обвинение Игорю Коломойскому в финансовых преступлениях с нанесением ущерба государству в особо крупных размерах, арестовать. Провести следствие, привлечь к суду обоих.
показати весь коментар
26.07.2021 16:27 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
26.07.2021 18:35 Відповісти
Нельзя его туда пускать, еще Йеллоустоун ипанет
показати весь коментар
27.07.2021 00:14 Відповісти
И главное,не забудьте напомнить пид**стовичу,название этой статьи-что оно комметирует и в качестве кого,когда будет округлять глаза,,********,, после ареста дермака. Просто напомните. Желательно физически.
показати весь коментар
27.07.2021 01:26 Відповісти
Новая вкладка
показати весь коментар
27.07.2021 10:24 Відповісти
 
 