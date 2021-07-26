Заступник генпрокурора Мамедов іде у відставку: "Керівництво свідомо створило складні умови роботи"
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав у відставку. Він звільняється як з посади заступника генерального прокурора, так і з органів прокуратури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомили адвокати Мамедова.
"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим, інтереси якого представляє Міллер, юридична компанія, своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора ... Залишатися на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого Клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.
Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".
Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чєта рильце на покійного мера Харьківа дуже схоже....
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
Моя жінка "Почесний Донор України".
Це Вам не дівані валятися..
Бійцям України та роддомам кров здавала ...
ЦерковноПриходська пацакського ***********?
А что касается "правдивости его слов" ... Они все становятся "правдивыми" почему-то сразу после увольнения. Что мешало быть правдивым во время работы? Теплое место, большая зарплата и доп. плюшки?
Он 25 лет работал в прокуратуре, и оце - достатня характеристика, шоб зрозуміти шо він за людина.
Папугайська влада видавила прокурора, який займався злочинами фєдєрастів, а тепер призначать такого, хто буде тягати наших військових...
А перекладачі у нього також є в штаті ? Українська ж не його рідна?
РОЗВЕЛИ ЗООПАРК: то югіки, то гундузики... чеснеслово