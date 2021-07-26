УКР
Заступник генпрокурора Мамедов іде у відставку: "Керівництво свідомо створило складні умови роботи"

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав у відставку. Він звільняється як з посади заступника генерального прокурора, так і з органів прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомили адвокати Мамедова.

"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим, інтереси якого представляє Міллер, юридична компанія, своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора ... Залишатися на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого Клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Щодо заступника генпрокурора Мамедова відкрили кримінальне провадження, - адвокати

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, після того, як з підпорядкування Мамедова забрали Департамент, який розслідував злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, на його підтримку виступили громадські організації. Але департамент йому не тільки не повернули, а й позбавили його доступу до держтаємниці.

Правозахисники кажуть, що генпрокурор Ірина Венедіктова, обґрунтовуючи відсторонення свого заступника Гюндуза Мамедова від керівництва "департаментом війни", посилалася якісь "таємні листи СБУ".

Адвокати Мамедова звернулися до Служби безпеки України за інформацією про "таємні листи", які нібито стали причиною відсторонення Мамедова від керівництва "департаментом війни".

Автор: 

відставка (1485) звільнення (2733) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3438)
Топ коментарі
+39
зеленые дегенераты идут по всем граблям януковоща
26.07.2021 10:30 Відповісти
+20
Ви сумніваєтесь в правдивості його слів ?
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
26.07.2021 10:33 Відповісти
+18
Гюндуз Мамедов - член Курултаю кримсько-татарського народу; і це достатня характеристика його політичної позиції та менталітету.
26.07.2021 10:47 Відповісти
зеленые дегенераты идут по всем граблям януковоща
26.07.2021 10:30 Відповісти
Янык был просто ребенок по сравнению с этими дегенератами.
26.07.2021 12:05 Відповісти
Венедиктову на осину.
26.07.2021 10:31 Відповісти
Та ничаво- вастановят з компенсацією!!
Чєта рильце на покійного мера Харьківа дуже схоже....
26.07.2021 10:32 Відповісти
Ви сумніваєтесь в правдивості його слів ?
Але ж нікого так і не посадили, окрім українських бійців.
26.07.2021 10:33 Відповісти
Та Ви ШО!!
Моя жінка "Почесний Донор України".
Це Вам не дівані валятися..
Бійцям України та роддомам кров здавала ...
26.07.2021 10:41 Відповісти
Та ВИ ШО! То вас потрiбно негайно нагородити, за жiнку, що кров здавала!!! Ось, тiльки з дивану пiдведiться!
26.07.2021 10:47 Відповісти
Вчись далі...))
ЦерковноПриходська пацакського ***********?
26.07.2021 10:58 Відповісти
Вообще-то у нас суд сажает, а не прокуратура.

А что касается "правдивости его слов" ... Они все становятся "правдивыми" почему-то сразу после увольнения. Что мешало быть правдивым во время работы? Теплое место, большая зарплата и доп. плюшки?
26.07.2021 11:48 Відповісти
МОЖЕ І ПРАВДА , АЛЕ ЧОМУ ВІН ЯК ПРОКУРОР НЕ ВІДКРИВ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ НА ТИХ ХТО ПЕРЕШКОДЖАВ ЗАКОНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМГЕНПРОКУРОРА, ЩО БОЇТЬСЯ, НАВІЩО ТОДІ ТАКИЙ ПРОКУРОР.
26.07.2021 16:48 Відповісти
Дитяче питання.
26.07.2021 17:06 Відповісти
Тут добровільний уход. Яке відновлення на посаді?
26.07.2021 10:47 Відповісти
Гордый горец не согласился стать очком очка государева?
26.07.2021 10:34 Відповісти
Мамедов как жемчужина в куче гуано. А стоит того чтобы его оттуда достать. В будущем стране пригодится.
26.07.2021 10:45 Відповісти
ЯКЩО ВІН БОЇТЬСЯ ВІДКРИТЬ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ НА ТИХ ХТО ПЕРЕШКОДЖАЄ РОБОТІ ПРОКУРАТУРІ, ХАЙ ІДЕ ВН НЕ ПРОКУРОР А РІШАЛА ПІСКУН НЕ БОЯВСЯ СУДИТИСЬ ІЗ ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЩЕНКО , І ВИГРАВАВ СПРАВИ.
26.07.2021 16:53 Відповісти
Гюндуз Мамедов - член Курултаю кримсько-татарського народу; і це достатня характеристика його політичної позиції та менталітету.
26.07.2021 10:47 Відповісти
Ага) Сокарик горный))) как там его заява на няш Машу и иранский Боинг?😂
26.07.2021 10:52 Відповісти
де-коли чиновнику доводиться коментувати думку свого начальства.
26.07.2021 10:59 Відповісти
В прокуратуре нет хороших людей, если хороший человек попадет в прокуратуру - он либо станет обычным мусорилой как все вокруг, либо не сможет там работать, система его вытолкнет.

Он 25 лет работал в прокуратуре, и оце - достатня характеристика, шоб зрозуміти шо він за людина.
26.07.2021 12:20 Відповісти
Їхав років з 10 назад у маршрутці біля випивших прокурорів, півгодини вся маршрутка слухала як труять, вбивають на полюванні і т.д.за посаду районного та обласних прокурорів колеги один одного. Чесних та не вбивць там нема. На самому верху вбивці у яких 10 трупів міінімум...
26.07.2021 12:52 Відповісти
Зелена шпана виживає невгодних.
26.07.2021 10:48 Відповісти
що цікаво, це звільнення (а воно почало відбуватись вже давно, мінімум місяців три тому, вже тоді були інфи, що в Мамедова відбирають повноваження нагляду за військовою сферою, згадайте, як міняли прокурорів по знищенню літака МН-17) - це звільнення співпало з висуненням звинувачення керівництву "Кузні на Рибальському" та колишньому замміністро МО Павловському... Підозрюю, що Мамедов на ці підозри висловлювався рябокепкиними "це юридичний треш"; допоки його повноваження не передали іншому заму бенедіктової.
26.07.2021 13:08 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!))))
26.07.2021 10:49 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває !!)))
26.07.2021 10:50 Відповісти
Нажаль, гниди - наші! А керують ними кремлівські воші!
26.07.2021 14:21 Відповісти
І де нацжони, з зеленими кульками - папугами???
Папугайська влада видавила прокурора, який займався злочинами фєдєрастів, а тепер призначать такого, хто буде тягати наших військових...
26.07.2021 11:00 Відповісти
Прокремлівська прислужниця.
26.07.2021 11:01 Відповісти
АДВОКАТИ заступника г.прокурора ???
А перекладачі у нього також є в штаті ? Українська ж не його рідна?
РОЗВЕЛИ ЗООПАРК: то югіки, то гундузики... чеснеслово
26.07.2021 11:26 Відповісти
73 % це дурні, які обрали ЗЕ. Але ще більші дурні ті, які вважають ЗЕ дурнем. ЗЕ не дурень, він підлий, підступний, хитрий, ватно-совковий продукт з імітацією "мачо" в міжнародній політиці та примітивно-гопницькій поведінці в країні. В цілому, він ВОРОГ УКРАЇНИ, її незалежності та її народу.
26.07.2021 11:26 Відповісти
Зеленый принцип во всем: чем лучше и эффективнее работаешь на Украину, тем вероятность получить благодарность равна 0%, а вылететь с работы равна 100%
26.07.2021 11:36 Відповісти
не знаю что этот дядя из себя представляет, как и все мы здесь, но за поступок респект.
26.07.2021 12:00 Відповісти
25 років в органах прокуратури...,при всіх президентах. Міцний горішок...
26.07.2021 13:24 Відповісти
Гюндузу Мамедову - респект! За чесність, принциповість та професійність! Владі -ганьба!
26.07.2021 14:26 Відповісти
Гюндуз Мамедов __________ известная личность? он кто по национальности? сколько уже было всяких министров импортировано в Украину... может уже президента надо импортировать? какого нибудь Сюнь Вху...
26.07.2021 15:43 Відповісти
Почему лучшие уходит, оставляя поле боя козлам ? Почему они не бь.тся, чтоб ушли уроды, а они остались ?
26.07.2021 16:08 Відповісти
це погано, бо цей чоловiк гарно працював... (
26.07.2021 17:54 Відповісти
 
 