Минулого року проти основних інфекційних хвороб щеплено приблизно 80% дітей за рекомендованого показника 95%, - Кузін

Минулого року в умовах жорсткого локдауну проти основних інфекційних хвороб було щеплено приблизно 80% дітей за рекомендованих 95%. Цього року цей показник може знизитися ще на 10%.

Про це головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів в інтерв'ю "Апострофу", інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами чиновника, минулого року через локдаун проти основних інфекцій було щеплено приблизно 80% всіх дітей за рекомендованих 95%. При цьому Кузін зазначає, що в багатьох інших країнах світу цей показник знизився до 60%.

Однак все ж потрібно враховувати, що цифри менші, ніж рекомендовані, а цього року очікується зниження ще на 10%. Через це в МОЗ не відкидають можливості виникнення незабаром спалахів епідемій кору і дифтерії.

"При недостатньому рівні охоплення плановою вакцинацією, ми не виключаємо можливих спалахів інфекційних хвороб, які ви назвали. Якщо говорити про рутинну вакцинацію, яка передбачена Національним календарем профілактичних щеплень, то за підсумками минулого року, коли країна була в умовах жорсткого локдауну, проти основних інфекційних хвороб було щеплено 80% дітей. Це при тому, що рекомендований показник становить 95%. На тлі карантинних заходів - це дуже хороший показник. У багатьох країнах рівень вакцинації знизився до 60 і навіть менше відсотків. У поточному році, за прогнозами ми можемо вийти на 70% щеплених. Вже зараз ми проводимо селекторні наради і виїзди в регіони, плануємо можливі додаткові раунди вакцинації перед початком нового навчального року, щоб збільшити цей показник", - повідомив Кузин.