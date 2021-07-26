УКР
Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту

Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту

У Міністерстві молоді та спорту України заявляють, що серед хворих на COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в пресслужбі міністерства зазначили, що станом на понеділок 26 липня ні в кого з українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, не підтверджено COVID-19.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом серед осіб, пов'язаних з підготовкою, проведенням та участю в Олімпіаді-2020 у Токіо, досягла 148 осіб.

Дані щодо хворим ведуться з 1 липня.

Ще не вечір.
26.07.2021 10:43 Відповісти
Але хороша новина)...
26.07.2021 10:46 Відповісти
Все заболевшие теперь приравниваются к умершим или прокаженным? Что за паника из-за гриппа?
26.07.2021 10:50 Відповісти
 
 