Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту

У Міністерстві молоді та спорту України заявляють, що серед хворих на COVID-19 на Олімпійських іграх у Токіо немає українських спортсменів і членів делегації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в пресслужбі міністерства зазначили, що станом на понеділок 26 липня ні в кого з українських спортсменів і членів делегації, які беруть участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, не підтверджено COVID-19.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом серед осіб, пов'язаних з підготовкою, проведенням та участю в Олімпіаді-2020 у Токіо, досягла 148 осіб.

Дані щодо хворим ведуться з 1 липня.

Також читайте: Кількість виявлених на Олімпіаді в Токіо випадків COVID-19 зросла до 148