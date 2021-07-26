УКР
З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 1994 земельні договори. Станом на 26 липня площа земель, щодо яких зареєстровано угоди, становить 3274 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними пресслужби, найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га. На другому місці Харківська область - 414,14 га, на третьому - Кіровоградська - 319,4 га.

За цей час 4120 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 4610, з них 4038 погоджено, 47 - у черзі на розгляд, щодо 525 отримано відмову.

З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики 01

земля (1715) Мінагрополітики (1580) Харківщина (6054) Полтавська область (1232)
С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 4378
26.07.2021 10:51 Відповісти
кто скупает? эти, которые все предприятия в 90х, каломойско-рабинович-пинчуковские?
26.07.2021 10:51 Відповісти
Зеля заслуживает импичмента хотя бы из-за незаконной продажи земли.
26.07.2021 10:57 Відповісти
С момента запуска рынка земли заключены почти 2 тысячи сделок: больше всего скупают участки на Полтавщине и Харьковщине, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 4378
26.07.2021 10:51 Відповісти
кто скупает? эти, которые все предприятия в 90х, каломойско-рабинович-пинчуковские?
26.07.2021 10:51 Відповісти
Скуповувати почали ті хто був проти продажу і до закону брав даром.
26.07.2021 10:57 Відповісти
как брал даром?))) ты в уме? фермеры платили аренду быдлу сельскому, которое само не хочет работать на своей земле, или покупали через схемы, по цене, выше чем сегодня! мы в 18 году купили 9 га пасовыща по 5,500 + оформление. где сегодня такая цена? ты насмотрелся телевизоря дядя, хоть иногда делай паузы.
26.07.2021 11:56 Відповісти
Калясочниця завзята противниця продажу землі і борець за референдум а її однопартієць губський володіє 2млн га землі. Закон зелених дозволяє придбати макс 100га,то хто ж проти продажу? А от якщо ти придбав землю у 18р через схеми то це треба обнулити бо продаж землі був заборонений.
26.07.2021 12:03 Відповісти
Давай, расскажи, что нужно кому делать. Я обнулю приватизацию твоей хрущевки! С какой стати лохам с неба упало такое счастье, государство строило, а быдлу раздали на шару. С чего это колхозникам раздали бесплатно землю, а теперь они ее продают? Попользовались 20 лет, получали аренду, забрать и бесплатно отдать тем, кто на ней работает.
26.07.2021 13:40 Відповісти
Ти з початку загугли що таке колгосп і яким чином він створювався.,а не розповідай мені який ти розумний схематозник. Всі оборудки по продажу землі сільгоспвиробництва проведені до 2021р повинні бути скасовані а земля придбана за рахунок оборудок яка перевищує 100га повинна бути конфіскована.
26.07.2021 13:50 Відповісти
Это дуракам надо гуглить, что бы держать беседу, а я-знаю. Ты так страдаешь по земле, надеешься, что обломится копейка? ))) Запомни, тебе не достанется даже килограмм гнилых сосисок по 150грн. Что с твоей хрущевкой? Анулировать всю приватизацию, и пусть быдло зполатит в бюджет.
26.07.2021 14:11 Відповісти
В першу чергу треба приймати закон щоб всі ********** здавали екзамен з української і вразі не здачі присвоювати статус негромадянина з позбавленням права обирати бути обраним і займати посади.І тоді все бидло відсіється.
26.07.2021 14:19 Відповісти
Та ти сам, засранце, спочатку навчись комою користуватись, барец хренов. Эти краснопузые нищие с 1917 года эту хрень несут!
27.07.2021 17:46 Відповісти
Твій нік відповідає твойому бачинню ситуації. По перше, ніхто нікому нашару нічого не давав, це раз. Як ти думаєш, де серсерсера брала гроші на будівництво? Підказую, інженерам, працівникам на заводі, військовим, лікарям, учителям та ін. серсерсера за роботу платила копійки. Другими словами держава сама взялась розпоряджатися заробленими грошима її громадян та забезпечити їх житлом, і то ніхто у власність ці квартири не давав, а видавався ордер на проживання в тій чи іншій квартирі. Справедлвивості ради після розпаду свока та переход економіки на ринкові рельси було прийнято рішення роздержавити майно та розподілити його між громандянами. А то вже як і хто скористався цією можливістю то вже інша справа. Містяни приватизували квартири да розпаювали заводи-параходи, а селянам нарізали паї земельні та поділили колгоспне майно. В чому справа? Значить містянин може продати свою хрущовку, а чого селянин не може продати свій пай? То вже як і кому продавати свій кусок землі вирішувати власнику цього куска землі. А регулює ці всі дійства закон. Ось і все. І не треба тут щоки надувати...
26.07.2021 21:03 Відповісти
Ты тут трешься день и ночь, прекрасно знаешь, больше 4 предложений тут никто не читает, лекции рассказывай у подъезда. И мне подсказывать ненужно, я сам подскажу. "за роботу платила копійки"- сегодня 7000грн соответствует 250 рублям СССР. Я не поклонник, но квартиры бесплатно не дают, и за пионерлагерь надо отстегнуть 1000$.
27.07.2021 11:50 Відповісти
Я не лекції читаю, і пишу не тільки для таких вумних як ти. А якщо тобі подобається совок, то он у Білорусі зберігся. Ніхто нікого не держе... Або, о! До *****, там оччєнь харашо живут і оччєнь ради будуть.
27.07.2021 12:07 Відповісти
Дядя. Ты написал, что все отбирали, а за эти деньги строили, кормили, обували и одевали. Почему сейчас не кормят, не обувают и не одевают, а наоборот раздевают за те же деньги? Ответь, все просто.
27.07.2021 12:12 Відповісти
А ти значить, 7000 грн зароблєш... Ну то заробляй більше, хто тобі заважає? Самі ж проголосували в 1991-му та в2019-му. Їжте не обляпуйтесь. Захотіли свободи, ви її отримали. Тепер кожен сам за себе. Ніхто нікому нічого не винен.
27.07.2021 12:21 Відповісти
Ты опять на балалайке. Если обосрался в своих мумузаключениях, признай что ты лох, и думай в следующий раз башкой, а не Ж. Я трачу в день на жратву, больше в два раза, но тебя это не должно волновать. Мы обсуждаем не меня, а твое повторение телевизора. Уверен, ты даже тексты не читаешь, только заголовки-полная дебилизация населения. Украина - без шансов.
27.07.2021 12:46 Відповісти
Дійсно, не моя справа скільки ти там жерш та скільки тратиш на це, з цим я дійсно згодний. Це по перше. По друге, початково особисто про тебе мова не йшла. Це ти сам перейшов на особистість. А тепер звинувачуєш мене, що я цікавлюсь скільки ти там жреш та скільки витрачаєш на свою жратву. Про це мова взагалі не йшла. Мені на це начхати. Телевізор взагалі не дивлюсь, вчорашній день. А якщо ти порівнюєш то мабуть сам дивишся. Я навіть нпе знаю, що по ньому і хто розповідає. І потретьє, якщо ти розчарувався в Україні то ніхто тебе тут не тримає. Забирай манатки і до ***** чи таракана.
27.07.2021 13:22 Відповісти
Так оно видно, твоя справа-обосрался, стой молча, обтекай. Паперше, обзавись, что ты вонючка делаешь для страны, будет понятно, кто в ней достоин жить. Сколько налогов платишь в месяц? Падруге, если я, и такие же, збыруть манатки, такие мудаки как ты подохнут с голоду без субсидии. Вы все дерьмо, живете за мой счет, сидите на шее, и рассуждаете, как мне правильно двигаться. Патрете, диалог был не с тобой тупорылым, а с другим тупорылым, ты влез, обосрался, и крутишься как уж на сковородке. Ты лох.
27.07.2021 13:52 Відповісти
Слышь, млять, благодєтель херов. Так сделай назло таким как я. Забери манатки і дуй на кацапстан, ну щоб ми з голоду подохли. А якщо ми живем за твій рахунок так тоді получається Шо ЛОХ ти, а не ми
27.07.2021 14:02 Відповісти
Супруга спонсирует много разных организаций, благотворительность называется, в том числе приюты для животных, кошек и собак, они тоже живут за мой рахунок. "вы" - насекомые, навозные мухи, считай я увлекаюсь энтомологией, кормлю вас мразей. Уверен, ты ******** и 5 грн армии не послало в 14, не говоря уже о военкомате, и помощи МО. Сидишь, обсос, кукарекаешь на патриотические темы. Потеряйся чмо.
27.07.2021 16:37 Відповісти
По перше. На твоєму місті, а я ніколи не буду на твоєму місті, я б так словами не розкидався на тему патріотизму та військової теми з незнайомими людьми. По друге, ті хто займаються такими справами як ти тут описуєш, на таких форумах не шаряться, їм немає коли та й це для них принизливо. Це ти мурло таке розумне шо рядом немає нікого тобі підзатильника дати та ляпаса долонькою по обличчю табі дати, тому шо на більше, мені так кажеться ти не достойний. А по третє, я сам дурень шо з дурнем зв'язвався.
27.07.2021 16:54 Відповісти
Ты обсос-теоретик. Если тебе чмошнику поясняю что к чему, значит имею право, и на вийськови, и на волонтерские, и благотворительные темы. Еще раз - уверен, ты мразь не дала и 5 грн в смс, не была гнида ни разу в госпитале у раненых, не кинула на МО ни копейки, и волонтёрам тоже ноль. А тут я не трачу время, тут наслаждаюсь уровнем дебелизма быдла такого как ты, потому что в жизни не пересекаюсь с падалью.
28.07.2021 12:52 Відповісти
Тебе чепушило як послати? Ти не просто тут, кацапсина, наслаждаєшся, ти шукаєш собіподібних, щоб покидатися багнюкою з якої в тебе не тільки мізи, а й все нутро твоє убоге і огидне. Скажу на твоїй кацапсячій мові, пшол нах... псина.
28.07.2021 16:12 Відповісти
Регионалы туда поперебирались бывшие.
26.07.2021 10:51 Відповісти
Кодлан Коломойского продолжает убеждать украинцев что его мародёрство воюющей Украины-мародёрство хорошее и правильное.
26.07.2021 10:53 Відповісти
А тепер скажіть мені чи є можливість у пересічного українця купити землю?
26.07.2021 10:54 Відповісти
А на які товари у пересічного українця є кошти? А якщо нема можливості придбати то може треба заборонити продаж всього?
26.07.2021 11:00 Відповісти
Як би і були якісь кошти, то за бєнями-ахметками не протовпишся. Вони готувались до цього і там все на мазі. Якщо і можна буде купити, то в якомусь яру.
26.07.2021 11:17 Відповісти
Тобто з початку треба було заборонити беню і ахмєтку ? А якщо потім з"являться ще якісь свинарчуки з мудачуками то їх теж заборонити ? Тоді який же це ринок,якщо по тому ринку зможеш ходити лише ти один?
26.07.2021 11:24 Відповісти
Теперь есть. Хочешь купить? Дело полезное. Но продают пока очень мало.
26.07.2021 11:05 Відповісти
Можливість є, але він не любить працювати і збирати гроші.
Він любить сидіти, і розповідати шо йому не дають заробляти Каламойша / Ахмєтка / Мертв'ячук / Парашидло / Зелібоба / Жиди / Гомосєкі / Рептілоїди.
26.07.2021 11:13 Відповісти
є звичайно, тільки в поліетиленових пакетах)
26.07.2021 11:13 Відповісти
Зеля заслуживает импичмента хотя бы из-за незаконной продажи земли.
26.07.2021 10:57 Відповісти
Ти не законно придбав землю? То до чого тут зеля,може нотаріус винен?
26.07.2021 11:08 Відповісти


https://censor.net/ru/video_news/3278542/politsiya_kievschiny_kupila_gektar_zemli_vozle_ozera_v_buche_za_2_tys_grn_smi_video
26.07.2021 11:03 Відповісти
То теж зеля винен?
26.07.2021 11:39 Відповісти
Этот вопрос надо правильно понимать. Не надо слушать бред бениных уродцев, но и юлины бредни тоже крайне токсичны. Истина как всегда где-то посередине. В правовом государстве земля - товар, ценнейший ресурс, который помгаем аграриям жить и работать. В нашей стране, где все заточено под выгоду олигархов, честного рынка добиться сложно. Загуглите, в каких странах нет рынка земли.
26.07.2021 11:10 Відповісти
Юля и беня не две крайние позиции. Юля подруга бени и у нее сложная игра на беню. Формулировка референдума который она продвигает (как бы для запрещения продажи земли) на пользу бене. Многоходовые комбинации.
27.07.2021 09:53 Відповісти
Об этой деликатной детали вообще молчат.
26.07.2021 11:42 Відповісти
Пока власник земли народ продаж без референдума вне закона. Прийдет время и прийдут за землей, отбирать обратно.
26.07.2021 12:37 Відповісти
В тебе є свій пай? Якщо нема то З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 3448 І не розповідай що кому треба робити зі своїм майном.
26.07.2021 14:50 Відповісти
Но с референдумом тоже должно быть продумано. Подруга Коломойского Юля продвигает референдум (как бы против продажи земли) формулировка которого не соответствует тому, что она провозглашает. Формулировка, наоборот, узаконивает действия дерибанщиков.
27.07.2021 10:14 Відповісти
Народ против "рынка земли" и точка. Осенью будут протесты, в результате которых власть, которая пришла обманным путем и не считается с народом, вынуждена будет подать в отставку и новые аыборы.
27.07.2021 09:57 Відповісти
500 га за месяц на область...
Хреновые из вас алигархи!
27.07.2021 17:48 Відповісти
 
 