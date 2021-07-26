2 316 48
З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА
Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 1994 земельні договори. Станом на 26 липня площа земель, щодо яких зареєстровано угоди, становить 3274 га.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними пресслужби, найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га. На другому місці Харківська область - 414,14 га, на третьому - Кіровоградська - 319,4 га.
За цей час 4120 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 4610, з них 4038 погоджено, 47 - у черзі на розгляд, щодо 525 отримано відмову.
