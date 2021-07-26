З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 1994 земельні договори. Станом на 26 липня площа земель, щодо яких зареєстровано угоди, становить 3274 га.

За даними пресслужби, найбільше землі продали в Полтавській області - 587,4 га. На другому місці Харківська область - 414,14 га, на третьому - Кіровоградська - 319,4 га.

За цей час 4120 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру. Кількість заяв досягла 4610, з них 4038 погоджено, 47 - у черзі на розгляд, щодо 525 отримано відмову.