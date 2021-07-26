Епідзонування України: в Києві перевищено рівень захворюваності, на Луганщині відразу два показники не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 26 липня в Києві перевищено рівень захворюваності - за норми не більш ніж 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 77 осіб на 100 тис. жителів.

У Херсонській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 55,6% (норма не більш як 50%)

На Луганщині зафіксовано перевищення відразу двох показників, зокрема, перевищено норму виявлення нових випадків інфікування - 5,2% (норма для "зеленої" зони менше 4%), а також динаміки госпіталізацій - 50,8%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.





