2 065 12

Епідзонування України: в Києві перевищено рівень захворюваності, на Луганщині відразу два показники не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 26 липня в Києві перевищено рівень захворюваності - за норми не більш ніж 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 77 осіб на 100 тис. жителів.

Також читайте: ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні: Розпочнеться в кінці серпня - на початку вересня і триватиме до зими

У Херсонській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій - 55,6% (норма не більш як 50%)

На Луганщині зафіксовано перевищення відразу двох показників, зокрема, перевищено норму виявлення нових випадків інфікування - 5,2% (норма для "зеленої" зони менше 4%), а також динаміки госпіталізацій - 50,8%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали щонайменше два показники.

Епідзонування України: в Києві перевищено рівень захворюваності, на Луганщині відразу два показники не відповідають зеленій зоні, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+3
Ми знову повним ходом ідемо до загально-українського карантину,який прикриє все ото бл...дство,що творить зелена влада...
26.07.2021 11:27 Відповісти
+2
Більше зайнятись нічим? Задовбали.
26.07.2021 11:06 Відповісти
+2
Завжди готові. Весна-осінь сезонні ГРВІ... Можна назвати коронавірусом і лякати людей до другого пришестя...
26.07.2021 11:14 Відповісти
Більше зайнятись нічим? Задовбали.
26.07.2021 11:06 Відповісти
Готуйтесь до нової хвилі.
26.07.2021 11:10 Відповісти
Завжди готові. Весна-осінь сезонні ГРВІ... Можна назвати коронавірусом і лякати людей до другого пришестя...
26.07.2021 11:14 Відповісти
Все? Пожили хорошо и хватит? Снова карантины-шмарантины, млять. Как это уже задрало!!! Давайте уже вакцинироваться все и нормально работать.
26.07.2021 11:17 Відповісти
Ну а как же погавкать что вакцины зло и выростет третий глаз(а раньше не болели и тд и тп.)... Лучше сдохнуть выхаркивая своих легкие или от голода когда всю инфраструктуру накроет пи... Но прививка зло и там ещё чип от Билла. Доступ в интернет сделал людей ещё тупее.
26.07.2021 11:22 Відповісти
Прививка не зло. Но конкретно от барановируса польза только в снятии некоторых ограничений - защита от самого вируса не гарантируется, ответственность за побочки - отсутствует.

Еолитесь "наздоровье". И две масочки наденьте. И из дома не выходите.
26.07.2021 11:48 Відповісти
Любая вакцина не даёт 100% гарантию. При заражении в любых раскладах вирус попадает внутрь организма. И тут есть статистически доказанный факт: Легче перенести вирус и без летального исхода именно тем кто вакцинировался. И главное быстрее. Что как бы само собой защищает других людей в том числе и от новых мутаций. Лучше вы само изолируйтесь. Как не печально но такая ситуация что необходимо вакцинировать всех жителей в населённых пунктах где густота населения большая. Не нравиться можете переехать в село и ли вообще отшельником. Там можно маски не носить. Та и особо ни кто не носит.
26.07.2021 13:44 Відповісти
Третий глаз у нас уже где-то есть. Не увсех зрячий правда. А вот второй х...й нехай бы и вырос. На подмену.
26.07.2021 11:24 Відповісти
Ми знову повним ходом ідемо до загально-українського карантину,який прикриє все ото бл...дство,що творить зелена влада...
26.07.2021 11:27 Відповісти
К тому же от лохдауна всё равно не отвертитесь хоть обколитесь вакциной с ног до головы 10 раз. Потому как лохдаун выгоден для власти
26.07.2021 11:29 Відповісти
 
 