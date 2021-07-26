Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, який прямує з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело в авіадиспетчерських службах.

Boeing 737 подав сигнал лиха над Воронезькою областю, сказав співрозмовник агентства. "Літак прямує до Воронежа, де, як очікується, здійснить вимушену посадку", - додало джерело.

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.

"Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку у Воронежі. Зараз літак швидко знижується", - сказало джерело.

Літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia лише 5 років тому. Раніше він ніде не експлуатувався, уточнив співрозмовник агентства.

