Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі
Літак білоруської авіакомпанії Belavia, який прямує з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело в авіадиспетчерських службах.
Boeing 737 подав сигнал лиха над Воронезькою областю, сказав співрозмовник агентства. "Літак прямує до Воронежа, де, як очікується, здійснить вимушену посадку", - додало джерело.
За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.
"Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку у Воронежі. Зараз літак швидко знижується", - сказало джерело.
Літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia лише 5 років тому. Раніше він ніде не експлуатувався, уточнив співрозмовник агентства.
https://www.flightradar24.com/BRU9215/288c505e
його можуть почати бомбити у будь-який момент
Кого сейчас сейчас снимут, интересно?
Их не много, но "в семье не без урода".