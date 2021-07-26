УКР
Новини
Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі

Літак білоруської авіакомпанії Belavia, який прямує з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело в авіадиспетчерських службах.

Boeing 737 подав сигнал лиха над Воронезькою областю, сказав співрозмовник агентства. "Літак прямує до Воронежа, де, як очікується, здійснить вимушену посадку", - додало джерело.

За попередніми даними, на борту виникла позаштатна ситуація.

"Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту. Лайнер отримав дозвіл диспетчерів на екстрену посадку у Воронежі. Зараз літак швидко знижується", - сказало джерело.

Літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia лише 5 років тому. Раніше він ніде не експлуатувався, уточнив співрозмовник агентства.

Автор: 

авіація (4268) Білорусь (8076) росія (67880) Туреччина (3680)
+20
Воронеж приготовится !
26.07.2021 11:30 Відповісти
+17
Будуть бамбить !!!)))
26.07.2021 11:32 Відповісти
+15
"Правый сектор" захватил самолёт и требует клаптык земли двух рабов😲
26.07.2021 11:31 Відповісти
Цікавенько ....
26.07.2021 11:30 Відповісти
Невже Бульбофюрер піде по стопам ***** і завалить свій борт , щоб білоруси не вивозили валюту з країни в Туреччину та Єгипет ?
26.07.2021 11:32 Відповісти
Як чудово в Шармі без рашосвиней було ....
26.07.2021 11:33 Відповісти
26.07.2021 12:02 Відповісти
Мля, а мне не повезло! В Турции их как тараканов. Хорошо что хоть без их аквафреша на каждой тряпке.
26.07.2021 12:07 Відповісти
Воронеж приготовится !
26.07.2021 11:30 Відповісти
Стопе! Так воронєш взагалі то в сторону від лінії Мінськ - Анталія.
26.07.2021 15:22 Відповісти
"Правый сектор" захватил самолёт и требует клаптык земли двух рабов😲
26.07.2021 11:31 Відповісти
Будуть бамбить !!!)))
26.07.2021 11:32 Відповісти
Їбаш воронеж!
26.07.2021 11:32 Відповісти
Бульбаши решили попросить у путлера политическое убежище
26.07.2021 11:34 Відповісти
Он не сел в Воронеже и уже летит на мацкву
https://www.flightradar24.com/BRU9215/288c505e
26.07.2021 11:35 Відповісти
Думаю, встрянет в кремлёвскую стену....Жаль, крыса уже второй год сидит замурованная в своей президентской норе...
26.07.2021 12:08 Відповісти
Однако, по данным сервиса flightradar24, Boeing 737-8ZM пролетел Воронеж и Липецк и направляется в сторону Москвы.
26.07.2021 11:36 Відповісти
В мацкве резко подорожали ритуальные услуги....
26.07.2021 12:09 Відповісти
Теперь кацапы с булбашами будут свои самолеты по очереди садить по тревоге. Будут доказывать, что это нормально и что не для ареста приземляли в Минске самолет, а ради спасения кого-то там. Ну, или сразу всего человечества.
26.07.2021 11:37 Відповісти
Воронеж так може дістати інфаркт.
26.07.2021 11:37 Відповісти
У Грузії стартують багатонаціональні військові навчання за участю українських військових. -савпадєніє?...
26.07.2021 11:37 Відповісти
На другом сайте написали, что экипаж сообщил о критическом повышении температуры масла, и запросил экстренную посадку
26.07.2021 11:39 Відповісти
Вы правы - сядут не мягко.... Скорее всего, кремль придётся основательно ремонтировать, начиная с фундамента....
26.07.2021 12:12 Відповісти
Самолет задолбался летать из Минска в Анталию через Воронеж. Это все равно,что ездить из Киева в Одессу через Харьков.
26.07.2021 11:39 Відповісти
останні повідомлення: Літак не сів у Воронежі, а полетів у Мацву. Воронеж врятовано!
26.07.2021 11:41 Відповісти
больше всего, что кто-то на борту рассказал анекдот про лукашенка с пуйлом !!!
26.07.2021 11:43 Відповісти
Вже здійснив посадку в московському аеропорті "Домодєдово".
26.07.2021 11:48 Відповісти
Ну і добре, там же не москалі летіли.
26.07.2021 11:50 Відповісти
Хоча москалі, які по сусідству з Білорусью живуть, охоче літають з Мінську, так дешевше.
26.07.2021 11:58 Відповісти
Пожар уже потушили? Или домодедова уже нет?
26.07.2021 12:14 Відповісти
Не тормозите старая инфа уже на подходе к москве,неисправен датчик давления
26.07.2021 11:50 Відповісти
В польському літаку з їхнім урядом теж було щось несправне.
26.07.2021 11:54 Відповісти
Это у бульбофюрера в голове датчик давления неисправен
26.07.2021 15:24 Відповісти
Хтось на борту був потрібен *****.
26.07.2021 11:52 Відповісти
так Воронеж - то і є лихо!
його можуть почати бомбити у будь-який момент
26.07.2021 11:52 Відповісти
Цікаво він летить через рашку... Турція нажаль не закрила небо...
26.07.2021 11:52 Відповісти
Уже в домодедово улетел. Вроде как сел
26.07.2021 11:53 Відповісти
Живые после посадки есть?
26.07.2021 12:16 Відповісти
Снова вагнеровцев спасают?
26.07.2021 11:56 Відповісти
Але, Володя, принимай подарок, ты давно выдать его(её) просил. С любовью, твой Сашка.

Кого сейчас сейчас снимут, интересно?
26.07.2021 11:59 Відповісти
приземлился уже, только в Домодедово)
26.07.2021 12:00 Відповісти
картошкой перегрузили.... ну шо назад на жёсткой сцепке....
26.07.2021 12:02 Відповісти
Уже на Домодедова перенаправили. Протасевича на допрос в Москву повезли
26.07.2021 12:06 Відповісти
Мабуть захоплять "українських терористів". 100%.
26.07.2021 12:12 Відповісти
Очередной цирк, а Австралия поддерживает бульбенфюрера ?
26.07.2021 12:14 Відповісти
Кацапские самолёты хороши только во фрагментированном состоянии.......
26.07.2021 12:20 Відповісти
Прошу Вас не путать Украину с ботвой цензора.
Их не много, но "в семье не без урода".
26.07.2021 13:00 Відповісти
Пусть уже йьопнется...
26.07.2021 12:41 Відповісти
Просто Путьке захотелось домашней картошки, а Лукаша не смог отказать и закинул авоську. А шо,почти по пути.
26.07.2021 13:19 Відповісти
А почему не в Минске Знает агрофюрер что НАТО не будет бомбить Воронеж
26.07.2021 13:26 Відповісти
26.07.2021 14:44 Відповісти
 
 