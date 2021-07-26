Літак Belavia, який подав сигнал лиха, попрямував до Москви. На борту 197 пасажирів і 7 членів екіпажу
Літак Belavia, який подав сигнал лиха, не став сідати у Воронежі і направляється в бік Москви
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело.
"Екіпаж зв'язався з диспетчерами і повідомив про нештатну ситуацію на борту, запросивши екстрену посадку у Воронежі. Диспетчери дали дозвіл, а літак почав випрацьовувати паливо. Однак пізніше змінив курс у напрямку Москви", - сказало джерело.
"Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури мастила в двигуні, запросивши екстрену посадку", - сказав співрозмовник агентства.
Як пише ТАСС, Boeing-737 летів в обхід України, а після подачі сигналу знизився і розвернувся на північ-північний схід. Повітряне судно змінило курс спочатку в бік Воронежа, а потім Москви.
За даними порталу Flightradar24.com, висота польоту літака становить 2,4 тис. метрів. Він перебуває в повітрі 1 годину і 43 хвилини. Причина позаштатної ситуації встановлюється.
За інформацією джерела, літак авіакомпанії "Білавіа" здійснить посадку в Москві. "Літак після подачі сигналу тривоги здійснить посадку в московському аеропорту", - сказав співрозмовник агентства.
"На борту літака перебувають 197 пасажирів і 7 членів екіпажу", - додав він.
Літак сідатиме в Домодєдово. "На борту літака спрацював датчик несправності. Повітряне судно здійснить аварійну посадку в московському аеропорту Домодєдово", - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, Київ із 26 травня закрив авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Приводом для цих заходів слугувала посадка в Мінську у зв'язку з неправдивим повідомленням про замінування літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс. Після посадки борту інформація про замінування не підтвердилася. Пізніше стало відомо, що в літаку перебував розшукуваний режимом Лукашенка Роман Протасевич - один із засновників телеграм-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським. Він був затриманий співробітниками правоохоронних органів Білорусі, була також затримана громадянка РФ Софія Сапега, яка летіла з ним.
То есть, вместо того, чтобы скорее сесть, пока не отказал движок(это не сухой супер-пупер, это Боинг, там врятли загорится), решили еще полетать... ну-ну.
з.і. Провангую, що наших пробивали - дозволять сісти в Харкові чи ні, до якого вдвічі ближче.
и вот вопрос,а был ли мальчик,в смысле росла ли температура?