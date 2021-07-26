УКР
15 569 29

Літак Belavia, який подав сигнал лиха, попрямував до Москви. На борту 197 пасажирів і 7 членів екіпажу

Літак Belavia, який подав сигнал лиха, попрямував до Москви. На борту 197 пасажирів і 7 членів екіпажу

Літак Belavia, який подав сигнал лиха, не став сідати у Воронежі і направляється в бік Москви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" інформоване джерело.

"Екіпаж зв'язався з диспетчерами і повідомив про нештатну ситуацію на борту, запросивши екстрену посадку у Воронежі. Диспетчери дали дозвіл, а літак почав випрацьовувати паливо. Однак пізніше змінив курс у напрямку Москви", - сказало джерело.

"Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури мастила в двигуні, запросивши екстрену посадку", - сказав співрозмовник агентства.

Як пише ТАСС, Boeing-737 летів в обхід України, а після подачі сигналу знизився і розвернувся на північ-північний схід. Повітряне судно змінило курс спочатку в бік Воронежа, а потім Москви.

За даними порталу Flightradar24.com, висота польоту літака становить 2,4 тис. метрів. Він перебуває в повітрі 1 годину і 43 хвилини. Причина позаштатної ситуації встановлюється.

За інформацією джерела, літак авіакомпанії "Білавіа" здійснить посадку в Москві. "Літак після подачі сигналу тривоги здійснить посадку в московському аеропорту", - сказав співрозмовник агентства.

"На борту літака перебувають 197 пасажирів і 7 членів екіпажу", - додав він.

Літак сідатиме в Домодєдово. "На борту літака спрацював датчик несправності. Повітряне судно здійснить аварійну посадку в московському аеропорту Домодєдово", - сказав співрозмовник агентства.

Також читайте: Літак Belavia, який прямував із Мінська в Анталію, подав сигнал лиха та екстрено сяде у Воронежі

Нагадаємо, Київ із 26 травня закрив авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Приводом для цих заходів слугувала посадка в Мінську у зв'язку з неправдивим повідомленням про замінування літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс. Після посадки борту інформація про замінування не підтвердилася. Пізніше стало відомо, що в літаку перебував розшукуваний режимом Лукашенка Роман Протасевич - один із засновників телеграм-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським. Він був затриманий співробітниками правоохоронних органів Білорусі, була також затримана громадянка РФ Софія Сапега, яка летіла з ним.

+13
Родственница Лукашенки забыла взять купальник
26.07.2021 12:10 Відповісти
26.07.2021 12:10 Відповісти
+9
Кого затримають цього разу ?
26.07.2021 12:05 Відповісти
26.07.2021 12:05 Відповісти
+7
може кацапи хочуть арештувати
26.07.2021 12:11 Відповісти
26.07.2021 12:11 Відповісти
Кого затримають цього разу ?
26.07.2021 12:05 Відповісти
26.07.2021 12:05 Відповісти
та він і так летів з Мінська, тут щось інше
26.07.2021 12:08 Відповісти
26.07.2021 12:08 Відповісти
може кацапи хочуть арештувати
26.07.2021 12:11 Відповісти
26.07.2021 12:11 Відповісти
подивимось. Як варіант - пробивали наших, щоб сісти в Харкові попри санкції.
26.07.2021 13:33 Відповісти
26.07.2021 13:33 Відповісти
Якось абсолютно пох...
26.07.2021 12:08 Відповісти
26.07.2021 12:08 Відповісти
Родственница Лукашенки забыла взять купальник
26.07.2021 12:10 Відповісти
26.07.2021 12:10 Відповісти
Сядет па-рюзьги, с аганькоммммъ 🤔🧐😁
26.07.2021 12:12 Відповісти
26.07.2021 12:12 Відповісти
непонятніе игры таракана или мацкаликов? почему не назад в минск? мацква дальше...
26.07.2021 12:12 Відповісти
26.07.2021 12:12 Відповісти
а город подумал - ученья идут.
26.07.2021 12:14 Відповісти
26.07.2021 12:14 Відповісти
Где Минск, где Анталия, где Москва. Вероятно на борту оппозиционэры.
26.07.2021 12:16 Відповісти
26.07.2021 12:16 Відповісти
Видимо после взлета обнаружили кого-то на борту, кого надо арестовать типа как Протосевича. Вот и имитируют поломку. Надо будет считать по головам сколько человек приземлится и сколько потом отправится по маршруту обратно.
26.07.2021 12:17 Відповісти
26.07.2021 12:17 Відповісти
Займись этим вопросом от нечего делать.
26.07.2021 13:01 Відповісти
26.07.2021 13:01 Відповісти
а самолет стал вырабатывать топливо.Источник: https://censor.net/ru/n3279151

То есть, вместо того, чтобы скорее сесть, пока не отказал движок(это не сухой супер-пупер, это Боинг, там врятли загорится), решили еще полетать... ну-ну.
26.07.2021 12:19 Відповісти
26.07.2021 12:19 Відповісти
...если верить флайтрадару, то борт уже на земле...
26.07.2021 12:30 Відповісти
26.07.2021 12:30 Відповісти
Взлет с полными баками горючего несколько отличается от посадки, с таким же количеством топлива. Это стандартная процедура при возникновении нештатных ситуаций подобного рода.
26.07.2021 12:40 Відповісти
26.07.2021 12:40 Відповісти
сейчас никто не берёт на борт полную загрузку топлива. это дорого. берут расчётное+20%
26.07.2021 12:57 Відповісти
26.07.2021 12:57 Відповісти
И тем не менее, садиться с бОльшим отклонением по массе, чем рекомендовано в РЛЭ - это искать на свою жо приключения.
26.07.2021 13:12 Відповісти
26.07.2021 13:12 Відповісти
Ну то чо він тоді до Ростова не полетів? Відстань майже така ж, і по курсу.
з.і. Провангую, що наших пробивали - дозволять сісти в Харкові чи ні, до якого вдвічі ближче.
26.07.2021 13:31 Відповісти
26.07.2021 13:31 Відповісти
Добавлю к посту выше, что аэроплан вроде уже долетел, куда собирался, т.е. расчетную часть топлива выработал.
26.07.2021 13:00 Відповісти
26.07.2021 13:00 Відповісти
Кого то хотят арестовать.
26.07.2021 12:27 Відповісти
26.07.2021 12:27 Відповісти
а зачем вырабатывать топливо...перед полетом на мацкву?
26.07.2021 12:42 Відповісти
26.07.2021 12:42 Відповісти
вот-вот...при экстренной необходимости,топливо просто сбрасывают.
26.07.2021 12:56 Відповісти
26.07.2021 12:56 Відповісти
но после этого садят на ближайший аэродром...а не продолжают лететь куда-то...
26.07.2021 12:58 Відповісти
26.07.2021 12:58 Відповісти
Досить дивна "єксрєнная посадка" - з круїзом по ****** лаптєстана...
26.07.2021 12:45 Відповісти
26.07.2021 12:45 Відповісти
Хтось намагався лижі по тихому намастити,не вийшло.
26.07.2021 12:52 Відповісти
26.07.2021 12:52 Відповісти
увеличение температуры масла,ведёт к его вспениванию и как правило выходу из строя двигателя. но вместо того чтобы экстренно сесть,он продолжает лететь в маЦкву.
и вот вопрос,а был ли мальчик,в смысле росла ли температура?
26.07.2021 12:54 Відповісти
26.07.2021 12:54 Відповісти
Опустив за рамки то, в какие ипеня он летел, нужно отметить, что "аварийный" двигатель был отключен(по словам источника).
26.07.2021 13:22 Відповісти
26.07.2021 13:22 Відповісти
Исходя из сложившихся реалий для беларусских авиакомпаний, можно предположить что решение лететь до Маасквы было принято из економических соображений- вдруг чево, оттуда до Минска "рукой подать", можно долетевших и поездом " долететь"))
26.07.2021 13:27 Відповісти
26.07.2021 13:27 Відповісти
Темное это дело. Как пить дать. Летел тудема, потом сюдема, потом опять тудема. В симулятор что-ли играют.
26.07.2021 16:51 Відповісти
26.07.2021 16:51 Відповісти
 
 