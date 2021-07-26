Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю
Канадська гірничорудна компанія Black Iron заявляє, що готова почати будівництво свого проєкту на Шимановському залізорудному родовищі в Кривому Розі в 2022 році, проте для цього їй необхідно підписати зобов'язуючу угоду з Міноборони про передачу земельної ділянки та супутнії компенсації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, компанія Black Iron має намір інвестувати $1,1 млрд у будівництво ГЗК на території Шимановського залізорудного родовища в Кривому Розі потужністю 4 млн т сировини на рік на першому і 8 млн т на рік на другому етапі. Компанія планує сукупно створити понад 3 тис. робочих місць і сплатити протягом 20 років більш як $2 млрд податків. Проєкт мав розпочатися ще в 2014 році, проте через війну старт перенесли. На сьогодні в компанії вже є необхідні гірничі відводи і дозвіл на видобуток. Крім того, ще в 2012 році було проведено розвідувальне буріння. У процесі завершення техніко-економічного обґрунтування та оцінки екологічних і соціальних наслідків проєкту для регіону.
"Щоб будівництво почалося у 2022 році, як і планується сьогодні, нам необхідно підписати відповідні документи про передачу землі з Міністерством оборони, не затягуючи до кінця цього року", - сказав Сімпсон. За проєктом угоди, Black Iron планує побудувати нові квартири для військовослужбовців та реконструювати військовий тренувальний полігон відповідно до сучасних стандартів НАТО. Крім того, компанія надасть компенсації жителям села Рудникове, які проживають поруч із майбутнім ГЗК, на покупку нового житла. Також місто отримає гроші на проєкти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садочки та ремонт доріг.
"Однак зараз середина літа 2021 року, пройшло більше півтора року з моменту підписання меморандуму, а у нас все ще немає юридично зобов'язуючої Угоди про передачу землі. Це повільне прийняття рішень щодо забезпечення ключових прав на землю турбує як наших інвесторів, так і нас. Сьогодні, у зв'язку зі збільшенням попиту на залізну руду в усьому світі й захмарних цін на неї, інтерес інвесторів, що вкладають кошти у видобуток сировини, відносно високий. Але коли вони бачать відсутність динамічної державної підтримки значних приватних інвестиційних проєктів, вони поступово цей інтерес втрачають", - підкреслив Сімпсон.
За словами СЕО Black Iron, компанії важливо побудувати об'єкт на Шимановському родовищі, оскільки це перший greenfield-проєкт у ГМК від початку незалежності, і його успіх може залучити інших іноземних інвесторів для розробки родовищ в Україні. "І, навпаки, відсутність підтримки таких проєктів зараз означатиме, що їх буде менше в майбутньому. Шкода було б отримати такі перспективи країні, яка багата на корисні копалини і має висококваліфікований персонал у цій галузі", - зазначив Сімпсон.
"Ми плануємо використовувати безліч інноваційних технологій, які не застосовувалися на заводах радянської споруди. Наприклад, більшість підприємств навколо нашого родовища досі використовують самоскиди вантажопідйомністю 110-120 тонн, в той час, як на сучасних рудниках з видобутку залізної руди вже давно використовуються більш енергоефективні самоскиди вантажопідйомністю 240-320 тонн. Крім того, проєкт розробляється таким чином, щоб мінімізувати його вплив на навколишнє середовище. Наприклад, ми плануємо знизити викиди пилу шляхом використання в шахті електронних детонаторів з точним мікросекундним контролем", - повідомив СЕО Black Iron.
Після підписання зобов'язуючої угоди з Міністерством оборони про передачу землі активність з підготовки початку будівельних робіт значно зросте, вважає Сімпсон. Зокрема, від підписання документів залежить фінансування будівництва проєкту від Cargill і європейських банків. Також після цього можна буде підписувати контракти з "Укрзалізницею", Південним портом і постачальниками електроенергії для забезпечення логістики та інфраструктури ГЗК, меморандуми з якими вже були підписані раніше.
"Ми сподіваємося увійти в процес будівництва на початку 2022 року. Тоді ж почнуться процеси переміщення військового полігону та населених пунктів, закупівля обладнання тощо", - додав він.
нахрен такие инвесторы нужны
http://www.ukrrudprom.com/reference/industry/gmk.html
Это что на канадщине так красиво называют? Если шо, то вы знаете, кто найвэлычниший родился в КрывомрагУ, вот с ним и трите про сопутствующие компенсации. А еще толковее будет, если вы перетрете с его бородатой бабушкой. Она у нас теперь президент. А тот, что себе цепь на медальоне удлинняет, так то фикция одна. К бабушке, парни, к бабушке.
Чому би не перенести частину виробництва з Китаю до нас ?
наивный
Путь лучше пинчуки перерабатывают.
Кризис, он для того и кризис что бы искать решения, и ведь главное амбиции. Почему у японцев получилось за тридцать лет, после Хиросимы , обогнать Штаты в технологиях? Почему у нас нет таких амбиций?
Напомним, президентом Black Iron в 2017 года был назначен бизнесмен Михаил Спектор, который до сентября 2015 года был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy.
В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консультативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.
Спектор также был крупным акционером украинского "Первого инвестиционного банка". Мажоритарным владельцем "Первого инвестиционного банка" с ноября 2016 года указан президент футбольного клуба ЦСКА, гражданин РФ Евгений Гинер, который к 15 декабря увеличил свое участие в нем до 84,3%.
Гинер вместе с попавшим под западные санкции депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным считаются совладельцами группы VS Energy, которая контролирует ряд облэнерго и имеет гостиничный бизнес в Украине. Весной 2017 года почти весь бизнес группы в стране был переоформлен на малоизвестных граждан Латвии и Германии.
Мечтаю стать украинским фермером.
У нас скоро ни земли, ни ископаемых не останется.
(бляха-муха, опередили...)