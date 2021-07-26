УКР
Новини
Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю

Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю

Канадська гірничорудна компанія Black Iron заявляє, що готова почати будівництво свого проєкту на Шимановському залізорудному родовищі в Кривому Розі в 2022 році, проте для цього їй необхідно підписати зобов'язуючу угоду з Міноборони про передачу земельної ділянки та супутнії компенсації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, компанія Black Iron має намір інвестувати $1,1 млрд у будівництво ГЗК на території Шимановського залізорудного родовища в Кривому Розі потужністю 4 млн т сировини на рік на першому і 8 млн т на рік на другому етапі. Компанія планує сукупно створити понад 3 тис. робочих місць і сплатити протягом 20 років більш як $2 млрд податків. Проєкт мав розпочатися ще в 2014 році, проте через війну старт перенесли. На сьогодні в компанії вже є необхідні гірничі відводи і дозвіл на видобуток. Крім того, ще в 2012 році було проведено розвідувальне буріння. У процесі завершення техніко-економічного обґрунтування та оцінки екологічних і соціальних наслідків проєкту для регіону.

Дивіться також: Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може". ВIДЕО

"Щоб будівництво почалося у 2022 році, як і планується сьогодні, нам необхідно підписати відповідні документи про передачу землі з Міністерством оборони, не затягуючи до кінця цього року", - сказав Сімпсон. За проєктом угоди, Black Iron планує побудувати нові квартири для військовослужбовців та реконструювати військовий тренувальний полігон відповідно до сучасних стандартів НАТО. Крім того, компанія надасть компенсації жителям села Рудникове, які проживають поруч із майбутнім ГЗК, на покупку нового житла. Також місто отримає гроші на проєкти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садочки та ремонт доріг.

"Однак зараз середина літа 2021 року, пройшло більше півтора року з моменту підписання меморандуму, а у нас все ще немає юридично зобов'язуючої Угоди про передачу землі. Це повільне прийняття рішень щодо забезпечення ключових прав на землю турбує як наших інвесторів, так і нас. Сьогодні, у зв'язку зі збільшенням попиту на залізну руду в усьому світі й захмарних цін на неї, інтерес інвесторів, що вкладають кошти у видобуток сировини, відносно високий. Але коли вони бачать відсутність динамічної державної підтримки значних приватних інвестиційних проєктів, вони поступово цей інтерес втрачають", - підкреслив Сімпсон.

За словами СЕО Black Iron, компанії важливо побудувати об'єкт на Шимановському родовищі, оскільки це перший greenfield-проєкт у ГМК від початку незалежності, і його успіх може залучити інших іноземних інвесторів для розробки родовищ в Україні. "І, навпаки, відсутність підтримки таких проєктів зараз означатиме, що їх буде менше в майбутньому. Шкода було б отримати такі перспективи країні, яка багата на корисні копалини і має висококваліфікований персонал у цій галузі", - зазначив Сімпсон.

"Ми плануємо використовувати безліч інноваційних технологій, які не застосовувалися на заводах радянської споруди. Наприклад, більшість підприємств навколо нашого родовища досі використовують самоскиди вантажопідйомністю 110-120 тонн, в той час, як на сучасних рудниках з видобутку залізної руди вже давно використовуються більш енергоефективні самоскиди вантажопідйомністю 240-320 тонн. Крім того, проєкт розробляється таким чином, щоб мінімізувати його вплив на навколишнє середовище. Наприклад, ми плануємо знизити викиди пилу шляхом використання в шахті електронних детонаторів з точним мікросекундним контролем", - повідомив СЕО Black Iron.

Після підписання зобов'язуючої угоди з Міністерством оборони про передачу землі активність з підготовки початку будівельних робіт значно зросте, вважає Сімпсон. Зокрема, від підписання документів залежить фінансування будівництва проєкту від Cargill і європейських банків. Також після цього можна буде підписувати контракти з "Укрзалізницею", Південним портом і постачальниками електроенергії для забезпечення логістики та інфраструктури ГЗК, меморандуми з якими вже були підписані раніше.

"Ми сподіваємося увійти в процес будівництва на початку 2022 року. Тоді ж почнуться процеси переміщення військового полігону та населених пунктів, закупівля обладнання тощо", - додав він.

Автор: 

ГЗК (174) житло (1127) земля (1715) інвестиції (2157) Канада (2266) квартира (304) Кривий Ріг (1407) металургія (1285) Міноборони (7676) НАТО (6802) екологія (1380) Меморандум (212) копалини (285) полігон (287) Black Iron (3)
Топ коментарі
+13
Для упоротых набутылочников-речь идёт о железнорудном месторождении.
26.07.2021 12:18 Відповісти
+12
Я Юзику занесли???Тупые канадцы.
26.07.2021 12:17 Відповісти
+8
це надзвичайно важлива інвестиція - чим більше американо-британсько-канадського капіталу - тим краща безпека україни
26.07.2021 12:31 Відповісти
26.07.2021 12:18 Відповісти
це надзвичайно важлива інвестиція - чим більше американо-британсько-канадського капіталу - тим краща безпека україни
показати весь коментар
26.07.2021 12:31 Відповісти
26.07.2021 12:17 Відповісти
ЮZeк головна ІНВЕСТНЯНЯ?
26.07.2021 12:49 Відповісти
компания которая собирается только вывозить руду с Украины,
нахрен такие инвесторы нужны
26.07.2021 12:21 Відповісти
А ви хочете щоб вони платили і ще й руду завозили? Дещо єврейський погляд на бізнес)
26.07.2021 12:24 Відповісти
В Канаду самолетами?
26.07.2021 12:25 Відповісти
Балансовые запасы Украины по залежам железной руды составляют более 30 млрд. тонн. Согласно статистике, богатство подземных закромов юго-востока Украины обеспечит бесперебойную работу местных шахт еще лет на 95-100.
http://www.ukrrudprom.com/reference/industry/gmk.html
26.07.2021 12:39 Відповісти
Гнать таких инвесторов, наши олигархи сами вывезут
26.07.2021 14:06 Відповісти
Фамилии этих пид.расов корупционеров в студию !!!
26.07.2021 12:21 Відповісти
Похвально. Решили быть укакошенными по собственному желанию. Но риск - дело благородное, кто не рискует - не валяется где-нибудь в штольне
26.07.2021 12:21 Відповісти
Взяточки нужно давать,для наших инвестиции и рабочие места пустой звук,только звонкая монета в личном кармане может быть мотивацией к действиям.
26.07.2021 12:22 Відповісти
Сопутствующие компенсации?
Это что на канадщине так красиво называют? Если шо, то вы знаете, кто найвэлычниший родился в КрывомрагУ, вот с ним и трите про сопутствующие компенсации. А еще толковее будет, если вы перетрете с его бородатой бабушкой. Она у нас теперь президент. А тот, что себе цепь на медальоне удлинняет, так то фикция одна. К бабушке, парни, к бабушке.
26.07.2021 12:22 Відповісти
"Все инвест-няни уже заняты. И вообще, валите назад в свою Канаду! Мы в Китай теперь идем."
26.07.2021 12:23 Відповісти
Бажано було би, щоб в нас не лише добували сировину, а запускали більш технологічні лінії.
Чому би не перенести частину виробництва з Китаю до нас ?
26.07.2021 12:23 Відповісти
Это видимо из-за реформированных судов.
26.07.2021 12:24 Відповісти
Все вопросы легко можно решить через Брата Завхоза и Юзика. Какой-то инвестор недогадливый
26.07.2021 12:26 Відповісти
Наші землі для Охмєтова і для Каломойского, каторий спас Украіну, а не для якихось канадських ніщебродів.
26.07.2021 12:27 Відповісти
От нас руду к нам прокат - Гениально ватсон. Самим копать лень, а зачем если можно продать. Это земля громады от хай громадяны и виришують ст,142,143,конституции. А свиней корыта геть.
26.07.2021 12:28 Відповісти
к нам прокат



наивный
26.07.2021 12:54 Відповісти
почему все так сложно в стране??? все должно по инвестициям действовать быстрее! Государство должно разработать отдел с многими сервисами для инвесторов. К инвесторам должно быть качественное хорошее отношение, чтобы инвесторов было много, а дальше по инвесторам сарафанным радио все сработает и один инвестора другому передаст, что в Украину хорошо инвестировать и проблем не возникает. А с таким отношением, как сейчас обратный эффект.
26.07.2021 12:28 Відповісти
Почитай чем этот инвестор собирается заниматься. Тупо вывоз руды в Китай. Ни стали, ни чугуна - руды. Лучше уже Ахметову продать, тот хоть сталь будет плавить. А Пинчук из этой стали труб наделает.
26.07.2021 12:49 Відповісти
Что то вы херню несете . Никто не отбирает ГОКи Ахметки и Пинчука , просто дополнительно открывается ГОК канадцев дающий рабочие места и налоговые поступления , а Ринат Леонидович с Пинчуком продолжат лить свою с сталь и катать трубы с рельсами. Чем больше бизнесов , тем больше налоговых поступлений
26.07.2021 13:02 Відповісти
Зачем отдавать руду канадцам? Мы не можем добывать руду сами? Мы не в состоянии переработать руду в прокат? Что дальше продавать будем, когда продадим все сырье.
Путь лучше пинчуки перерабатывают.
26.07.2021 13:21 Відповісти
А для того надо отдавать , что это разрушит монополию украинских олигархов с одной стороны , а с другой стороны два источника дохода всегда лучше чем один
28.07.2021 10:14 Відповісти
да посадить в тюрьму надо Ахметова и Пинчука! И забрать у них то, что они заполучили при бандитском переделе Украины. И государство должно нанять хороших менеджеров, чтобы они хорошо управляли и модернизировали все и государство зарабатывала. Бандиты грабят ресурсы Украины и все забирают себе миллиардами долларов, хотя ресурсы не им принадлежат - они грабят страну. Весь госаппарат коррумпировали и никого не пускают в Украину и сделали Украину своим источником грабежа и никто им ничего за это не делает. А насчет руды, то у Украины сейчас такое положение, что ей нужно быстро зарабатывать и нету времени ибо оно идет против Украины и чем дольше ничего не делать, тем экономика сильнее разрушается. Украине нужно продавать и сырье и обработанную продукцию, главное продавать и бабки получать. Больше нужно разных денег в Украину привлекать. Пусть этот инвестор заходит со своими бабками, налаживает добычу и увеличивает ее, а потом пусть продает Ахметову и Пинчуку, а те пусть обрабатывают, а еще нужно инвесторов привлекать, чтобы строили в Украине производства и им будут обработанные ресурсы поставлять для сборок. В Украине есть литий, никель, кобальт и т.п. Из которых делают батареи. Почему не позвать инвесторов компаний электрокаров и компаний производителей телефонов, чтобы они строили производства батарей в Украине, а батареи в этот век - это золото ибо они востребованы капец. Только телефоны посмотреть есть у каждого жителя планеты и во всех них батареи и у некоторых по несколько телефонов. Море денег можно получать! Маска позвать и пусть строит гигафабрику в Украине и производства батарей и у него много там проектов с батареями и батареи проммасштаба Украине надо еще для снижения потребления газа и перевода страны на больше электричества. Построить больше АЭС и людей переводить на электроотопление и электроплиты и электро-бойлеры. Нужно спрыгивать с игры ресурсов! Пусть заходят все инвесторы со всего мира и создают нормальный рынок, а не так, что все олигархи захватили и имея монополии без конкурентов, они от лампочки накручивают тарифы завышая их во много раз.
26.07.2021 13:29 Відповісти
Если мы будем продолжать латать дыры в бюджете продажей сырья, толку не будет.
Кризис, он для того и кризис что бы искать решения, и ведь главное амбиции. Почему у японцев получилось за тридцать лет, после Хиросимы , обогнать Штаты в технологиях? Почему у нас нет таких амбиций?
26.07.2021 14:05 Відповісти
не нужно продавать одним сырьем, нужно продавать и сырьем и обработанную продукцию - главное, чтобы деньги шли в страну хоть какие-то. А если нету денег никаких, чтобы строить обрабатывающие предприятия или на модернизацию старых, то тогда, что осталось от совка - будет рушиться, и нового не будет на что создавать, и тогда все будут беднеть. У Украины дофига ресурсов и нужно всеми способами с ними управляться и не консервировать. Как получается, так и надо продвигаться и зарабатывать, а если стоять и не зарабатывать, то беднеть тогда стране останется.
26.07.2021 16:16 Відповісти
ОНИ ИДИОТЫ ИЛИ ДУМАЮТ У НАС НЕТ ИНТЕРНЕТА?

Напомним, президентом Black Iron в 2017 года был назначен бизнесмен Михаил Спектор, который до сентября 2015 года был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy.
В 2016 году выяснилось, что Спектор вошел в консультативный совет инвестиционного банка Forbes&Manhattan (Канада) и возглавлял его украинское подразделение. Этот инвестбанк является ключевым акционером Black Iron.
Спектор также был крупным акционером украинского "Первого инвестиционного банка". Мажоритарным владельцем "Первого инвестиционного банка" с ноября 2016 года указан президент футбольного клуба ЦСКА, гражданин РФ Евгений Гинер, который к 15 декабря увеличил свое участие в нем до 84,3%.
Гинер вместе с попавшим под западные санкции депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым и Михаилом Воеводиным считаются совладельцами группы VS Energy, которая контролирует ряд облэнерго и имеет гостиничный бизнес в Украине. Весной 2017 года почти весь бизнес группы в стране был переоформлен на малоизвестных граждан Латвии и Германии.
26.07.2021 12:30 Відповісти
тесть инвестор хочет что бы украина отобрала земли минобороны (танковый полигон) земли лисгоспа зели южного гока земли арселора земли частных инвесторов где есть право собственности на объекты недвижимости целый поселок с живущими там людьми ( из этих кусков земли состоит весь участок на который претендуют канадцы (прошлом зять кучмы) и дать им на блюдечке
26.07.2021 12:30 Відповісти
Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю - Цензор.НЕТ 9244
Генеральний директор канадської Black Iron Сімпсон: збираємося інвестувати в Україну $1,1 млрд, але вже півтора року не можемо отримати землю - Цензор.НЕТ 1797
26.07.2021 12:31 Відповісти
Спокуха! Земля будет продана москалям и израэльтянам.
26.07.2021 12:35 Відповісти
Ты не в тренде, ее продадут китайцам.
26.07.2021 12:37 Відповісти
Таки да! Где очередь занимать?
Мечтаю стать украинским фермером.
26.07.2021 12:58 Відповісти
Не врите , всем известно что купив землю израилетяне вывезут ее самолетами к себе
26.07.2021 13:14 Відповісти
Таки да! Где очередь занимать?/ Очередь занять удастся вряд ли. В очереди стоят воры мирового масштаба, люди, кодланом Коломойского уважаемые. В Израиле живет 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров .
26.07.2021 13:26 Відповісти
Тю, так это к брату Ермака!
26.07.2021 12:43 Відповісти
Нормальный такой инвестор - собирается вывозить нашу руду в Китай))).
У нас скоро ни земли, ни ископаемых не останется.
26.07.2021 12:46 Відповісти
Black Iron/ Клубок глистов, пожирающих Украину. В 2015 г. в Black Iron пришёл Михаил Спектор.- Черная инвестдыра Black Iron. 23 июня 2021 г. Помощник Спектора- Борис Баум, организатор игорного бизнеса в Украине. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольному ФСБ РФ.
26.07.2021 13:05 Відповісти
не стаття, а якась соплиста мрія щастя для Зе!білів, все у майбутньому...
Крім того, компанія надасть компенсації жителям села Рудникове, які проживають поруч із майбутнім ГЗК, на покупку нового житла. Також місто отримає гроші на проєкти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садочки та ремонт доріг.Джерело: https://censor.net/ua/n3279152
26.07.2021 13:30 Відповісти
Зато не барыга))))))
26.07.2021 13:50 Відповісти
снова Порох виноват.....
26.07.2021 14:09 Відповісти
Та у нас этих инвесторов просто не меряно,одним больше,одним меньше.
26.07.2021 14:26 Відповісти
Взятку в Минобороны занесли? Нет? Езжайте обратно в Канаду.
26.07.2021 16:11 Відповісти
Зєля тупорила дуже розраховую на китайців, які похєрять усе навколо, але дадуть Найвеличнішій з зекомандою пристойного хабаря "на тьолок без табу і кокс"
26.07.2021 16:14 Відповісти
А где же обещанные Зеленским "няни" для инвесторов?
26.07.2021 22:27 Відповісти
Где же, млять, зилёная инвестняня?
(бляха-муха, опередили...)
28.07.2021 10:49 Відповісти
 
 