УКР
Новини
4 605 39

Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях. СПИСОК + СХЕМИ

Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях. СПИСОК + СХЕМИ

27 липня на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з проведенням заходів з відзначення 1033-річчя Хрещення України-Русі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху".

  • Так, 27 липня з 6:00 буде перекрито рух:
    на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Читайте також: Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА

Із 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
  • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.

Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях 01
Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях 02

Автор: 

Київ (20188) свято (684) транспорт (1445) Хрещення Київської Русі (71) Київська Русь (18)
Топ коментарі
+6
Що саме святкуєм? як наших предків позбавили своєї віри заради семітської? навряд це було добровільно і з піснями.
показати весь коментар
26.07.2021 12:36 Відповісти
+5
А почему не в воскресенье? Чтобы подлянку людям кинуть?
показати весь коментар
26.07.2021 12:26 Відповісти
+5
Це свята справа - бити пику Нестору.
показати весь коментар
26.07.2021 12:34 Відповісти
Маасковія теж буде святкувати.
показати весь коментар
26.07.2021 12:24 Відповісти
у моцкалів немає "свята", тобто святого дня,
у них "праздники" - день праздності, неробства і питія водкі
показати весь коментар
26.07.2021 12:27 Відповісти
Піднімуть свій триколор трицвєт і накатять бояри.
показати весь коментар
26.07.2021 12:36 Відповісти
МИШЄПРАТЬЯ
показати весь коментар
26.07.2021 12:38 Відповісти
Мені здається, що з помпезністю наше свято будуть святкувати московські язичники і сатаністи, які до хрещення Русі ніякого відношення не мають. Вони мають тільки відношення до окупації руських церков, до знищення руської культури і громадян.
показати весь коментар
26.07.2021 13:05 Відповісти
Московские Орки,спят и видят как бы оккупировать Киевскую Русь.
показати весь коментар
26.07.2021 13:25 Відповісти
Клавішу їм від піаніни.
показати весь коментар
26.07.2021 13:38 Відповісти
А почему не в воскресенье? Чтобы подлянку людям кинуть?
показати весь коментар
26.07.2021 12:26 Відповісти
потому что бездельники и тунеядцы
показати весь коментар
26.07.2021 12:28 Відповісти
Ща начнётся сходняк филиала рпц фсб и ватамордых,типа новинского,бойка и прочей нечисти. Не мешало бы шуфричу морду набить опять.
показати весь коментар
26.07.2021 12:27 Відповісти
Це свята справа - бити пику Нестору.
показати весь коментар
26.07.2021 12:34 Відповісти
100% Давно не били ему рожу))
показати весь коментар
26.07.2021 12:51 Відповісти
а ти в курсі, що масковію ніхто не хрестив ?
та й там мусульмани жили, тюрбани носили.
показати весь коментар
26.07.2021 12:49 Відповісти
Почєму патріах Кірілл не їздить до одного народа?
показати весь коментар
26.07.2021 12:30 Відповісти
Нє пущають бєса в Україну-Русу.
показати весь коментар
26.07.2021 12:35 Відповісти
Що, мацковські попи будуть бісів розпускати по Києву.
Цікаво, куди Зєля зариється?
показати весь коментар
26.07.2021 12:32 Відповісти
Кол хрестилася Свята Древня Русь - москви, як населеного пункту і московщини як цивілізованого якогось утворення ще не існувало і природі
показати весь коментар
26.07.2021 12:34 Відповісти
Там цариця жаба правила бал на болоті.
показати весь коментар
26.07.2021 12:36 Відповісти
Вот покрестилась Свята Древня Русь и в итоге получилась обыкновенная Украина.
показати весь коментар
26.07.2021 13:11 Відповісти
Україна поступово повертає собі украдену кацапами Руську Історію, Віру, Славу. Саме тому кацапня і біситься - повернувши собі національні Святині і Цінності Русі, Україна знищує самі цивілізаційні основи т.з. московського дутого "русскага міра". Московія на весь світ перетворюється у жалюгідного злодюжку: вона не має жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі.
показати весь коментар
26.07.2021 14:36 Відповісти
Що саме святкуєм? як наших предків позбавили своєї віри заради семітської? навряд це було добровільно і з піснями.
показати весь коментар
26.07.2021 12:36 Відповісти
а рабам нашо знать? святоша насильник Вова красно жопушко кровью крестил предков - и вместо танцевать в лесах - получили поборы и натуральное рабство. но рабы радостно мычат: ыыыыы, кристили нас, спасиб* Яхве и Моийсей - отрок егО)
показати весь коментар
26.07.2021 13:28 Відповісти
христианство - религия, созданная для рабов, она выгодна правящему классу - они наместники бога на земле, а все остальные - рабы божьи
показати весь коментар
26.07.2021 15:57 Відповісти
Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях - Цензор.НЕТ 6010Один одобряет Ваш комент.
показати весь коментар
26.07.2021 18:48 Відповісти
не раз при просмотре фото, да вот вчера - про комплекс с башней в Пизе, ну, та шо падает - думаю - г*споди, вот это скока бабла буквально в воздух. типо "во славу" какого-то ссущества - не блин на школы и прочие лекарни и люмпенов накормить кормом, нет - "во славу" Яхве надо.
показати весь коментар
27.07.2021 07:51 Відповісти
то есть раскольническая церковь мацковскага парханата работает... в связи с этим - народ должен брать власть в свои руки, изгонять раскольников, демонтировать памятник катьке-проститутке походной шалаве в Одессе и наводить в стране порядок...
показати весь коментар
26.07.2021 12:37 Відповісти
УПЦ МП є мережею агентів паРашинського ФСБ, під прикриттям ряс.
показати весь коментар
26.07.2021 12:43 Відповісти
вот кто этот памятник санкционировал, пусть бы и кайлами на демонтаже и поработали...
показати весь коментар
26.07.2021 19:31 Відповісти
Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях - Цензор.НЕТ 9482
показати весь коментар
26.07.2021 12:37 Відповісти
Коронавірус фсьо??
показати весь коментар
26.07.2021 12:41 Відповісти
...усім намордники і на коротенький поводок з електрошокером, щоб не гавкали.
показати весь коментар
26.07.2021 12:46 Відповісти
Класс - не только обосрали водителей и других, но еще будет всплеск вируса, который ползуны успешно понесут всем желающим.
но еще и подорвать могут - например рабов Гундяя - и Путин сразу через минуту завизжит - луских лудей мочат ф сартире, Байден введи ссанкции. как же эти рабы достали - ну **** вы не идете на пустырь бесноваться, а заодно там с месяц пожить - карантин будет?
показати весь коментар
26.07.2021 13:31 Відповісти
Гундяєвці отримали завдання ковід рознести...
показати весь коментар
26.07.2021 13:59 Відповісти
Насколько изменилась Украина, как приятно читать, - ул. Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Героев Крут, празднование Крещения Украины-Руси. В небытие ушли названия улиц душегубов украинского народа. Украина на зло всем врагам, в первую очередь России, как независимое, демократическое государство состоялась и празднует свой праздник. Пришло время чтобы передать религиозную святыню Лавру в использование Православной церкви Украины
показати весь коментар
26.07.2021 15:01 Відповісти
*****, опять из за этих толстомордых служителей Золотому тельцу и ФСБ, погулять по человечески не получиться.
показати весь коментар
26.07.2021 18:46 Відповісти
доколе ошметки красноперых слуг сатаны кремлевской, будут по святым местам Руси киевской хаживать?!
показати весь коментар
26.07.2021 19:36 Відповісти
вы смешно спросил)))

Та доколе пока их оттуда владелей мощевых мест не вышвырнет(Яхве). правда с таким же успехом их вышвырнет и Микки Маус или СуперЧаус)
показати весь коментар
27.07.2021 07:49 Відповісти
 
 