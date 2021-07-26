Святкування Хрещення України-Русі: завтра в центрі Києва перекриють рух на кількох вулицях. СПИСОК + СХЕМИ

27 липня на ділянках вулично-дорожньої мережі буде тимчасово обмежено рух усіх видів транспорту у зв'язку з проведенням заходів з відзначення 1033-річчя Хрещення України-Русі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КП "Центр організації дорожнього руху".

Так, 27 липня з 6:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі); на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Читайте також: Київ закупить сучасні електробуси в межах Кіотського протоколу, - КМДА

Із 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Із рекомендованими маршрутами об’їзду можна ознайомитися на схемах.



