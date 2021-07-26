УКР
Мовники не готувалися до переходу на українську мову і зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально, - Нацрада з ТРМ

Мовники не готувалися до переходу на українську мову і зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально, - Нацрада з ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників дотримуватися чинного законодавства в питанні державної мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві регулятора.

"На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови. Одні гравці цього поля одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні, – і тим самим намітили розбрат в індустріальному полі. Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону. Лише поверхнево – поки що – аналізуючи причини цих втрат, можна назвати низку причин. Одна з них – категорично низька якість озвучання, що різко відштовхнула навіть ту частину аудиторії, яка хотіла дивитися українською! Мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець – зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально. Прикро, що якість озвучання і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді з ТРМ наголосили, що необхідно вдосконалити законодавство, а також нарешті взятися за розробку економічних важелів: від штрафів і до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості, державних преференцій для тих, хто виробляє цей продукт, до програми заходів, до якої будуть включені всі потужні гравці медіа та кіно - щодо вироблення цілої стратегії якості та цінностей у створенні україномовного ринку.

Ми закликаємо мовників чітко дотримуватися чинного законодавства, а також докласти всіх практичних зусиль, аби українська мова посіла своє гідне місце в ефірах і на онлайн-майданчиках як мова успіху, стилю, високої якості", - підсумували в регуляторі.

+27
А от парадокс: йдеш в кінотеатр - українська озвучка голівудських фільмів крутезна (особливо мультики), включаєш ТБ - кацапські серіали озвучують паршиво. То може справа саме в кадровій політиці телеканалів, бо студії озвучки для кінотеатрів працюють чудово!
26.07.2021 12:42 Відповісти
+24
Вещатели не готовились к переходу на вещание на государственном языке два года
Джерело: https://censor.net/ru/n3279158

Тож явно, що це агентура парашки. Не українські ЗМІ від слова взагалі.
26.07.2021 12:45 Відповісти
+20
Жаль, что качество озвучки и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступны некоторым телеканалам даже при неслыханной до сих пор финансовой поддержки со стороны владельца"
Источник: https://censor.net/ru/n3279158

Переклали аби як українською, щоб викликати обурення глядачів, його ж використовують як причину відмови виконувати норми закону про захист державної мови від кацапів.
26.07.2021 12:48 Відповісти
ДВА РОКИ ************* Зєлі Какіразніци особоодарЬоним зебілам не вистачило аби ПОСТУПОВО перейти на якісну Українську - вони і не збиралися - сподівалися що зрадниця Зєля та інші ЛИсі засланці з кварталу порішають с языком, там где надо..
дешевих бєнєвих блдй, Ткаченка та Герасимюк - на палю, причому на одну і ту саму.. і нехай розказують, як вони ******* Україну за бєнєні з зєлєю гроші з ковідного фонду..
26.07.2021 16:09 Відповісти
Классно звучит ПРЕЗИДЕНТ КАКАЯ РАЗНИЦА 😀
26.07.2021 17:56 Відповісти
Тех кто игнорировал закон сразу можно было закрывать.
26.07.2021 16:31 Відповісти
Бачите, знищення мовного закону вже було домовлено, але зусиллями патріотів та проукраїнських партій у голові яких була ЄС у них нічого не вийшло )
Але це далеко не кінець
26.07.2021 18:06 Відповісти
проукраїнських партій у голові яких була ЄС

******
Не "у голові", а "на чолі".
26.07.2021 19:50 Відповісти
У голові
27.07.2021 18:04 Відповісти
