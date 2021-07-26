Мовники не готувалися до переходу на українську мову і зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально, - Нацрада з ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників дотримуватися чинного законодавства в питанні державної мови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві регулятора.

"На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови. Одні гравці цього поля одразу проігнорували вимоги закону, скористалися цим для виграшу в конкурентному змаганні, – і тим самим намітили розбрат в індустріальному полі. Інші, недовго це терпівши, щойно переживши рейтингові втрати кількох днів, теж вдалися до порушення закону. Лише поверхнево – поки що – аналізуючи причини цих втрат, можна назвати низку причин. Одна з них – категорично низька якість озвучання, що різко відштовхнула навіть ту частину аудиторії, яка хотіла дивитися українською! Мовники не готувалися до переходу на мовлення державною мовою два роки, які відвів на це законодавець – зробили це в останню мить недбало, примітивно й формально. Прикро, що якість озвучання і дубляжу, які були і залишаються особливою гордістю кінопрокату протягом багатьох років, недоступна деяким телеканалам навіть за умови нечуваної досі фінансової підтримки з боку власника", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді з ТРМ наголосили, що необхідно вдосконалити законодавство, а також нарешті взятися за розробку економічних важелів: від штрафів і до системи державних грантів на створення україномовного контенту високої якості, державних преференцій для тих, хто виробляє цей продукт, до програми заходів, до якої будуть включені всі потужні гравці медіа та кіно - щодо вироблення цілої стратегії якості та цінностей у створенні україномовного ринку.

Ми закликаємо мовників чітко дотримуватися чинного законодавства, а також докласти всіх практичних зусиль, аби українська мова посіла своє гідне місце в ефірах і на онлайн-майданчиках як мова успіху, стилю, високої якості", - підсумували в регуляторі.

