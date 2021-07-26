За добу в Києві виявлено 71 хворого на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 71 хворого на коронавірус. Летальних випадків немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"71 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 218 013", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 40 жінок віком від 18 до 83 років, 29 чоловіків віком від 21 до 70 років. А також одна дівчинка віком 2 роки та один хлопчик 7 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 30 людей. Загалом коронавірус подолали 208 593 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 25, у Солом’янському – 11 та в Голосіївському районі – 10 випадків", – зазначив Віталій Кличко.