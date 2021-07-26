Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінського угодами важкого артилерійського озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.