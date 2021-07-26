Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінського угодами важкого артилерійського озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
https://twitter.com/donikroman @donikroman
За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе и просили разрешение применить ЗРК "старшего начальника".
Знаете, какая реакция?
Никакой. Зеро. Ноль.
Знаете, сколько было сбито орланов Зеро.
Для того щоб завдати таких пошкоджень необхідно бити прицільно. На 0 зосередження техніки в одному місці не можливо. 0 мається на увазі ВОП, РОП. А ось біля КП батальона таке можливе, тим більше в понеділок ---оскільки доведення наказів відбувається саме в понеділок.
Для того щоб відкорегувати попадання саме в одне місце площею хоча б Га необхідно з одного й того самого місця випустити щонайменше 2 снаряда.
З цього випливає, що комбат совковий імбецил.
В армії ж є і такі, голосували за нього.
Мирослав Гай пише, що поміж поранених 4 жінок.
Але цей совковий ритуал--- читання наказів в понеділок це пздц.
Це саме і в нас було.
https://twitter.com/neumerherwam
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1419574267600060416 2 ч
Главное что для "российских кротов" в украинской власти? Правильно! Это полнейшая деморализация личного состава ВСУ. А вы https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B?src=hashtag_click #лошары и дальше ходите https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #пышайтеся , что вас натягивают ублюдки со всех сторон!
https://twitter.com/reformovane_zsu
кляте військо 2.0
@reformovane_zsu
·https://twitter.com/reformovane_zsu/status/1419549588894199815 4 ч
зараз командирів настільки зашугали фінансовою та кримінальною відповідальністю за ведення вогню без дозволу, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. а той хто має дати команду на ведення вогню сидить в підвалі під обстрілом і не вилазить. і правильно робить.
https://twitter.com/reformovane_zsu
https://twitter.com/reformovane_zsu
кляте військо 2.0
@reformovane_zsu
·https://twitter.com/reformovane_zsu/status/1419549586184679431 4 ч
сьогоднішній обстріл тривав трохи більше 30 хвилин і ніхто не заважав росіянам прицільно знищувати українців. і таке я вже бачу не в перше.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1419600652188200963 58 мин
По позиціях одного з підрозд\ВСУ завдано арт\удару з 122-мм+152-мм Зафікс\десятки прильотів Знищений командно-спостереж\пункт бату Попередньо -5 бійців поранені -2 травмовані -знищені 6 од\техніки Над позиціями перебував безпілотник,який коригував обстріл
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46572542 Втрати ЗСУ на Донбасі: за 2018 рік у боях загинуло понад 110 українських бійців
https://www.facebook.com/myroslavhai# 2 год ·
Поранено та контужено сім військослужбовців.
Накрили росіяни важкою артилерією. З семи поранених 4 жінки військовослужбовця.
Як там парад? Велике будівництво? Як там Державне оборонне замовлення?
Як там Зеленський? Все добре?
Тьфу.
Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны…
Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6069176786455900 сообщил около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.
Обстрел корректировался с российского беспилотника.
В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.
Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.
В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.
Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.
Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.
Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения. Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой.
Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.
27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8.html Бутусов: о годовщине бездарного и антигосударственного решения офиса Зеленского-Ермака
Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны. Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Мировым "элитам"- ресурсы Украины,народу Украины-война и геноцид
И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.
Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
Потому что российские БПЛА Орланы безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.
Ворог випустив кілька десятків артснарядів по позиціях української армії.
Російські окупаційні війська нанесли артилерійський обстріл по позиціям однієї бригади із використанням 122 та 152 мм. Внаслідок атаки поранення отримали 5 бійців, знищено командно-спостережний пункт батальйону та 6 одиниць техніки.
Показово, що командно-спостережні пункти знаходяться не на лінії зіткнення, а глибше в тилу. Тобто це була не провокація, а цілеспрямована атака. Подібних обстрілів не фіксували мінімум два останні роки. Мабуть таким чином Путін передає вітання Зеленського з річницею «перемир'я». Хоча сам Зеленський через такі «дрібниці» свій відпочинок точно не перерве. Местонахождение Верховного Главнокомандующего не определено.