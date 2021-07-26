УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8852 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 911 139

Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації вчергове порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінського угодами важкого артилерійського озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Автор: 

обстріл (30978) поранення (2845) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Семь украинских воинов получили ранения в результате обстрела войсками РФ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9696

....
показати весь коментар
26.07.2021 12:57 Відповісти
+37
Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2229
показати весь коментар
26.07.2021 13:02 Відповісти
+34
Одужання нашим Героям ?.
Смерть рашистам на нашій землі 😡
показати весь коментар
26.07.2021 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
хоча би тому, що не у всіх виборців є розуміння, що Зе і такі, як подляковий бот https://censor.net/ru/user/73230, наіпали і продовжують найопувати їх. Навіть тебе, і це видно по тому, як ти лайкаєш. Тому, якщо робити запропоновані тобою акції - потрібно, принаймі, щоб вони були вчасні. Я вже не кажу про підготовку; це також немаловажний фактор.
показати весь коментар
26.07.2021 13:32 Відповісти
А где наша гвардия? Байрактарі где?
Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7297
показати весь коментар
26.07.2021 13:29 Відповісти
В кого ВСУ огонь открывали? Брехуны паршивые. Прилетало из дальнобойной артиллерии при помощи БПЛА. Ублюдочный клован и его шобла превратили наши войска в мишени в тире.
показати весь коментар
26.07.2021 13:30 Відповісти
«Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». - Фридрих Энгельс
показати весь коментар
26.07.2021 13:31 Відповісти
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
https://twitter.com/donikroman @donikroman

За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе и просили разрешение применить ЗРК "старшего начальника".

Знаете, какая реакция?
Никакой. Зеро. Ноль.
Знаете, сколько было сбито орланов Зеро.
показати весь коментар
26.07.2021 13:33 Відповісти
БПЛА без контрольного прицілювання та наведення нічим не допоможе на відстані 5+ км. Не вірю що в дебілів з'явились самонавідні снаряди для САУ
показати весь коментар
26.07.2021 14:55 Відповісти
Там дебіли не тільки місцеві, а і з паРаші. Як і зброя.
показати весь коментар
26.07.2021 15:28 Відповісти
Ти не зрозуміла.
Для того щоб завдати таких пошкоджень необхідно бити прицільно. На 0 зосередження техніки в одному місці не можливо. 0 мається на увазі ВОП, РОП. А ось біля КП батальона таке можливе, тим більше в понеділок ---оскільки доведення наказів відбувається саме в понеділок.
Для того щоб відкорегувати попадання саме в одне місце площею хоча б Га необхідно з одного й того самого місця випустити щонайменше 2 снаряда.
З цього випливає, що комбат совковий імбецил.
показати весь коментар
26.07.2021 15:40 Відповісти
Може вірить г-командувачу про стійке перемир'я?
В армії ж є і такі, голосували за нього.
Мирослав Гай пише, що поміж поранених 4 жінок.
показати весь коментар
26.07.2021 15:47 Відповісти
Я описав де це могло бути. 4 жінки це скоріш медики. Артою бахнули знаючи куди і коли. Відчуття таке що Зайцево. На 0 в нас в 17 році максимум Васильки були. Але артою нас містили близько 6 годин. Також Зайцево
показати весь коментар
26.07.2021 15:55 Відповісти
Можливо хтось із волонтерів напише де саме це сталось.
показати весь коментар
26.07.2021 16:00 Відповісти
Напишуть. Такі втрати не можливо приховати. 152 це трохи не пітарда.
Але цей совковий ритуал--- читання наказів в понеділок це пздц.
Це саме і в нас було.
показати весь коментар
26.07.2021 16:06 Відповісти
кацапо-фашисты понимают только силу!нужно вооружаться до зубов и восстанавливать ядерное.и долбить этих мразей со всех орудий.так все и будет.дело времени.
показати весь коментар
26.07.2021 13:50 Відповісти
А ГДЕ ВЕЛИКОЕ СЦЫКЛО ЛОХ НЕ 43 ССЫТЬСЯ ОТ СТРАХА ИЛИ УЖЕ ФЛАГ КАПИТУЛЯЦИИ ГОТОВИТ
показати весь коментар
26.07.2021 13:52 Відповісти
А які гарантії, що вже й високоточну зброю не здали росіянам, якщо здали вже кілька операцій військової розвідки?
показати весь коментар
26.07.2021 17:01 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1419574267600060416 2 ч

Главное что для "российских кротов" в украинской власти? Правильно! Это полнейшая деморализация личного состава ВСУ. А вы https://twitter.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B?src=hashtag_click #лошары и дальше ходите https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F?src=hashtag_click #пышайтеся , что вас натягивают ублюдки со всех сторон!
показати весь коментар
26.07.2021 14:03 Відповісти
https://twitter.com/reformovane_zsu
https://twitter.com/reformovane_zsu

кляте військо 2.0

@reformovane_zsu

·https://twitter.com/reformovane_zsu/status/1419549588894199815 4 ч

зараз командирів настільки зашугали фінансовою та кримінальною відповідальністю за ведення вогню без дозволу, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. а той хто має дати команду на ведення вогню сидить в підвалі під обстрілом і не вилазить. і правильно робить.

https://twitter.com/reformovane_zsu
https://twitter.com/reformovane_zsu

кляте військо 2.0

@reformovane_zsu

·https://twitter.com/reformovane_zsu/status/1419549586184679431 4 ч

сьогоднішній обстріл тривав трохи більше 30 хвилин і ніхто не заважав росіянам прицільно знищувати українців. і таке я вже бачу не в перше.
показати весь коментар
26.07.2021 14:04 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1419600652188200963 58 мин

По позиціях одного з підрозд\ВСУ завдано арт\удару з 122-мм+152-мм Зафікс\десятки прильотів Знищений командно-спостереж\пункт бату Попередньо -5 бійців поранені -2 травмовані -знищені 6 од\техніки Над позиціями перебував безпілотник,який коригував обстріл
показати весь коментар
26.07.2021 14:08 Відповісти
При таком перемирии,скоро в ВСУ некому будет воевать.Отделение ранено за один день! А должно быть наоборот.Непонятно у кого армия ?
показати весь коментар
26.07.2021 14:09 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3277431/za_god_peremiriya_pogibli_45_zaschitnikov_ukrainy_145_byli_ranenyhttps://censor.net/ua/news/3277431/******************************************************************
https://www.bbc.com/ukrainian/news-46572542 Втрати ЗСУ на Донбасі: за 2018 рік у боях загинуло понад 110 українських бійців
показати весь коментар
26.07.2021 14:23 Відповісти
Парамаунт от зедебилов,врага не побеждают перемирием,важно сколько было убито кацарылых в 2018 году.! А эти действия великих миролюбцев ведут к деградации ВСУ и позорной капитуляции перед врагом.
показати весь коментар
26.07.2021 14:28 Відповісти
Все йде до того, що вони ЗСУ влаштують те, що Азербайджан влаштував в Карабасі вірменам. Хомчак зайнятий молодою дружиною, а для бубочки війна скінчилася коли він дав наказ перестати стріляти .
показати весь коментар
26.07.2021 14:59 Відповісти
І що горе керівники і далі будуть вдавати що в нас перемир'я ?,на жаль односторонє це зрада укранських захисників.ворог відчув свою безкарність і доки рашиські чорти не будуть нести великих втрат вони не заспокоятся.
показати весь коментар
26.07.2021 15:11 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZWG_-7********************************************************************************-KYrEK-trL9J3sSUgoi3qAufvQWUivMdcFYpLhk0adfg&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai# 2 год ·

Поранено та контужено сім військослужбовців.
Накрили росіяни важкою артилерією. З семи поранених 4 жінки військовослужбовця.

Як там парад? Велике будівництво? Як там Державне оборонне замовлення?
Як там Зеленський? Все добре?
Тьфу.
показати весь коментар
26.07.2021 15:44 Відповісти
Хіба що собаки вийдуть погавкати на гімн.
показати весь коментар
26.07.2021 17:07 Відповісти
"зеленое одностороннее перемирье" ,которое разработанное оккупантами и воплощенное в Украине ,имеет одну единственную цель убивать .калечить украинских солдат
показати весь коментар
26.07.2021 16:21 Відповісти
Куда уехало оно .зеленое .на отдыхе уже наверное
показати весь коментар
26.07.2021 16:43 Відповісти
Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9196
показати весь коментар
26.07.2021 17:05 Відповісти
Бутусов: ездить на фронт лишь для видосиков и при этом не решать элементарные проблемы армии - для Зеленского просто позор 26 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%bb%d0%b8%d1%88%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%81.html#respond Комментарии: 0

Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны…
Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6069176786455900 сообщил около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.
Обстрел корректировался с российского беспилотника.
В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.
Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.
В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.
Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.
Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.
Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения. Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой.
Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.
27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8.html Бутусов: о годовщине бездарного и антигосударственного решения офиса Зеленского-Ермака
Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны. Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.
показати весь коментар
26.07.2021 17:10 Відповісти
Зеледента вдоль линии соприкосновения надо возить в мобильной оранжерее с бананами и кокосами. Будет гораздо больше толку чем в офисе. Будут только раскаты грома слышны. Все равно Ермак с бородатой бабушкой всем рулят.
показати весь коментар
26.07.2021 17:23 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)

https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1
Мировым "элитам"- ресурсы Украины,народу Украины-война и геноцид
показати весь коментар
26.07.2021 17:32 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/segodnja-raznesli-ksp-batalona-odnoj-iz-brigad.html Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад.
И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.
Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
Потому что российские БПЛА Орланы безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.
Ворог випустив кілька десятків артснарядів по позиціях української армії.
Російські окупаційні війська нанесли артилерійський обстріл по позиціям однієї бригади із використанням 122 та 152 мм. Внаслідок атаки поранення отримали 5 бійців, знищено командно-спостережний пункт батальйону та 6 одиниць техніки.
Показово, що командно-спостережні пункти знаходяться не на лінії зіткнення, а глибше в тилу. Тобто це була не провокація, а цілеспрямована атака. Подібних обстрілів не фіксували мінімум два останні роки. Мабуть таким чином Путін передає вітання Зеленського з річницею «перемир'я». Хоча сам Зеленський через такі «дрібниці» свій відпочинок точно не перерве. Местонахождение Верховного Главнокомандующего не определено.
показати весь коментар
26.07.2021 18:35 Відповісти
Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9256
показати весь коментар
27.07.2021 00:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 